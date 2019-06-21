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Наука и инновации

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Наука".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

double exposure hand using tablet and city on night background PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xblackzheepx Panthermedia15763360

Самые умные немецкие города 21.06.2019

Новые технологии способны улучшить жизнь в городе. От умных парковок до целых жилых кварталов: в Германии активно экспериментируют с цифровой техникой.
ARCHIV - 25.02.2014, Bayern, München: Rund 700 Gäste aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft werden im Fraunhofer-Jubiläumsjahr zur Jahrestagung am 08.05.2019 in München erwartet. Foto: Andreas Gebert/dpa | Verwendung weltweit

Российский ученый о своей карьере в Германии: история с продолжением 04.06.2019

Ведущий научный сотрудник Фраунгоферского общества - о карьере ученого в Германии. В интервью DW.

Eine optische Darstellung eines Supercomputers mit Bausteinen im Vordergrund und binärischen Nummern und Blitzen im Hintergrund

Германия строит суперкомпьютер будущего 27.07.2018

Самый быстрый немецкий суперкомпьютер пока еще отстает от мировых лидеров, но уже скоро он может совершить квантовый скачок.
FILE PHOTO: A worker assembles a steering wheel of a new Porsche 911 sports car at the Porsche factory in Stuttgart-Zuffenhausen, March 10, 2015. REUTERS/Michaela Rehle TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

Немецкий предприниматель заставил Porsche говорить 04.07.2018

Как найти успешную идею для бизнеса в Германии? Молодой предприниматель делится своей историей и рассказывает, кто сегодня требуется в немецких стартапах.
Bilder von dem ScienceSlam im Berliner Club SO 36, Auftritt Ksenia Karbysheva Copyright alle: Vladimir Esipov Stichworte: Berlin, Science Slam, SO36

Как ученые развлекали Берлин 20.06.2018

Успешный проект научного слэма расширил географию - теперь в популяризации науки соревнуются Россия, Германия и США.
07.05.2018, Bayern, Garmisch-Partenkirchen. Eine Mitarbeiterin vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) stellt bei einer Pressekonferenz den Assistenzroboter EDAN vor. Caritas und DLR haben entwickeln Robotersysteme die in der Altenpflege eingesetzt werden sollen. Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

Зачем роботам бицепсы 23.05.2018

Роботы уже сейчас активно помогают человеку в самых разных сферах и становятся все больше похожими на людей. Но дело не только во внешнем сходстве.
Studenten auf der Dachterrasse des Vorhoelzer Forums der TU Muenchen Foto: Andreas Heddergott / Verwendung frei fuer die Berichterstattung ueber die TU Muenchen unter Nennung des Copyrights

Самый инновационный университет Германии 04.05.2018

От дизеля до пассажирской капсулы для Илона Маска - за свои 150 лет Мюнхенский технический университет не раз удивлял мир инновациями. Что немецкий Стэнфорд предлагает студентам?

Женщины и хай-тек 14.03.2018

В сфере IT появляется все больше женщин, которые способны конкурировать с мужчинами в разработках технологий будущего.
Elektroauto e.Go Life, eine Entwicklung von RWTH Aachen Campus Copyright: e.Go Mobile AG

Электромобили: университет обгоняет автогигантов 20.11.2017

Streetscooter, e.Go Life, e.Go Mover - электромобили из университета в немецком Ахене. Своими инновационными разработками ученые совершают на рынке переворот.
Titel: Regenschirm Bildbeschreibung: Unter Regenschirm in Teherans Basar. Stichwörter: Iran, KW50, Regenschirm, Quelle: MEHR Lizenz: Frei

Какую пользу приносит непогода 13.10.2017

У природы нет плохой погоды. Выставка в Бонне рассматривает погоду как культурный феномен, демонстрируя, чем мы ей обязаны.
***Bild nur mit der abgeklärten Berichterstattung verwenden*** Mitte des 19. Jahrhunderts bot die Elektrizität die Chance, die Übertragung von Nachrichten grundlegend zu revolutionieren. Werner von Siemens erkannte diese Möglichkeit und konstruierte 1846 einen elektrischen Zeigertelegrafen, der zuverlässig arbeitete und den bisherigen Apparaten dieser Art überlegen war. Mit dieser Innovation war der Grundstein für die Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske gelegt, die er am 1. Oktober 1847 gemeinsam mit dem Feinmechaniker Johann Georg Halske in Berlin gründete. In the mid-19th century, electricity made it possible to profoundly revolutionize communications. Recognizing the importance of this development, Werner von Siemens designed and built an electric pointer telegraph that worked reliably and was superior to earlier devices of the kind. This innovation was the basis for Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske, which he founded in Berlin on October 1, 1847, together with precision mechanic Johann Georg Halske.

Неоднозначная история Siemens 13.12.2016

200 лет назад родился немецкий изобретатель и основатель одноименной компании Вернер фон Сименс. О ключевых моментах истории предприятия - в фотогалерее DW.