Наука и инновации

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Наука".
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Новые технологии способны улучшить жизнь в городе. От умных парковок до целых жилых кварталов: в Германии активно экспериментируют с цифровой техникой.
Ведущий научный сотрудник Фраунгоферского общества - о карьере ученого в Германии. В интервью DW.
Самый быстрый немецкий суперкомпьютер пока еще отстает от мировых лидеров, но уже скоро он может совершить квантовый скачок.
Как найти успешную идею для бизнеса в Германии? Молодой предприниматель делится своей историей и рассказывает, кто сегодня требуется в немецких стартапах.
Успешный проект научного слэма расширил географию - теперь в популяризации науки соревнуются Россия, Германия и США.
Роботы уже сейчас активно помогают человеку в самых разных сферах и становятся все больше похожими на людей. Но дело не только во внешнем сходстве.
От дизеля до пассажирской капсулы для Илона Маска - за свои 150 лет Мюнхенский технический университет не раз удивлял мир инновациями. Что немецкий Стэнфорд предлагает студентам?
В сфере IT появляется все больше женщин, которые способны конкурировать с мужчинами в разработках технологий будущего.
Streetscooter, e.Go Life, e.Go Mover - электромобили из университета в немецком Ахене. Своими инновационными разработками ученые совершают на рынке переворот.
У природы нет плохой погоды. Выставка в Бонне рассматривает погоду как культурный феномен, демонстрируя, чем мы ей обязаны.
200 лет назад родился немецкий изобретатель и основатель одноименной компании Вернер фон Сименс. О ключевых моментах истории предприятия - в фотогалерее DW.
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