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КультураГермания

В Германии нашли окаменелости неизвестных науке животных

Павел Мыльников
6 сентября 2024 г.

Одиннадцать окаменелостей, найденных в Баварии, представляют собой неизвестных науке трилобитов. Находка хорошо сохранилась за полмиллиарда лет.

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Окаменелые трилобиты Prioscutarius max и Prioscutarius moritz, обнаруженные во Франконском Лесу
Ископаемые "Макс", "Мориц" и "Максик" - молодая особь Prioscutarius maxФото: LfU/dpa/picture alliance

Исследователи на востоке Германии совершили сенсационное открытие. Во Франконском Лесу (это горный массив) к западу от города Хоф найдены окаменелости возрастом 500 миллионов лет, в том числе 11 прежде неизвестных науке животных класса трилобитов, сообщило ведомство по вопросам окружающей среды земли Бавария.

Известный палеонтолог из Вюрцбурга Герд Гайер (Gerd Geyer) изучил около 1500 обнаруженных окаменелостей трилобитов (вымерших членистоногих). С одиннадцатью из них ученые до настоящего времени не сталкивались, поэтому эти экземпляры лишь недавно получили научные наименования. Гайер назвал двух трилобитов Prioscutarius max и Prioscutarius moritz в честь героев произведений немецкого поэта-юмориста Вильгельма Буша (Wilhelm Busch) - проказников Макса и Морица. Другие ископаемые остатки похожи на окаменелости из Атласских гор в Марокко.

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"Франконский Лес поражает как место, в котором ученые могут перенестись в далекое прошлое, в доисторическую Африку, будто на машине времени", - указал руководитель геологической службы в баварском ведомстве Роланд Айххорн (Roland Eichhorn). "Уединенное место во Франконском Лесу оказалось доисторическим Ноевым ковчегом. Небольшая глыба таила в себе уникальные окаменелости", - добавил ученый, назвав находку "счастливым случаем для исследований".

Место во Франконском Лесу, где были обнаружены находки, сохранилось за миллионы лет благодаря капризу природы. 500 миллионов лет назад оно находилось в древнем океане - у берегов доисторической Африки. "При более позднем образовании гор этот кусок породы не был раздавлен, а поднят практически в целости на поверхность земли, где и сохранился до сих пор", - пояснили баварские специалисты.

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