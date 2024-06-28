ФРГ идет к стратегическому партнерству с Центральной Азией

Программная статья берлинского фонда SWP о четырех направлениях сотрудничества c Казахстаном и Узбекистаном и о сохранении чувства реальности во взаимоотношениях с регионом ЦА.

Германия еще в прошлом году объявила своей целью формирование стратегического партнерства с пятью странами Центральной Азии, прежде всего - с крупнейшими из них: Казахстаном и Узбекистаном. Но насколько реалистичны такие планы? Осознают ли в Берлине специфику этого региона и, соответственно, сложность поставленной задачи? Да, осознают.

План работы будущего посла ФРГ в Узбекистане

"Два фактора будут и впредь определять курс центральноазиатских государственных лидеров: влияние России и Китая и авторитарный характер политических систем в этих пяти странах", - трезво, без иллюзий констатируется в статье, опубликованной на сайте берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP) под заголовком "Политика Германии в отношении Центральной Азии после "смены эпох" . Термином "смена эпох" (Zeitenwende) в Германии описывают кардинальное изменение мировой политики после полномасштабной российской агрессии против Украины в феврале 2022 года.

Статья явно носит программный характер. И не только потому, что научный институт SWP специализируется на внешнеполитических темах и консультирует как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз.

Манфред Хутерер Фото: Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin

Один из авторов статьи - дипломат Манфред Хутерер (Manfred Huterer). Он более тридцати лет занимается постсоветскими странами, набирался опыта на различных должностях в посольствах ФРГ в Москве, Пекине и Вашингтоне, а с 2019 до лета 2023 года возглавлял посольство Германии в Беларуси. С тех пор он работает в SWP приглашенным ученым, однако в ближайшее время, по информации DW, займет пост посла ФРГ в Узбекистане. Так что статью в немалой степени можно считать его собственным планом работы на ближайшие годы.

Два других автора статьи - Андреа Шмитц (Andrea Schmitz), научная сотрудница рабочей группы SWP по изучению Восточной Европы и Евразии, в разные годы работавшая в центральноазиатских странах, в том числе в Казахстане, и ученый SWP Якопо Мария Пепе (Jacopo Maria Pepe). Он специализируется на изучении как России и Центральной Азии, так и вопросов энергетики, международной торговли и глобальных цепочек поставок.

Идет подготовка визита Шольца и саммита "5 плюс 1"

В статье о будущих отношениях ФРГ и Евросоюза с Центральной Азией (ЦА) три эксперта подчеркивают, что "Германии и ЕС следует уделять этому региону больше политического внимания, интенсифицировать сотрудничество и ускорить процессы принятия решений". В то же время они призывают "формулировать реалистичные цели" и "избегать завышенных ожиданий". Но в любом случае "сохранение положительной динамики в отношениях с центральноазиатскими государствами отвечает немецким и европейским интересам".

Берлин, 29 сентября 2023. Саммит лидеров стран Центральной Азии и канцлера ФРГ в формате "5 плюс 1" Фото: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS

О том, что эти взаимоотношения вскоре могут получить новый существенный импульс, свидетельствуют планы канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в сентябре 2024 посетить Узбекистан и Казахстан, а затем в казахстанской столице Астане принять участие в саммите "5 плюс 1". Он стал бы продолжением аналогичной встречи в верхах в Берлине лидеров пяти центральноазиатских стран - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - с главой правительства Германии в сентябре 2023. (Готовящийся визит Шольца в ЦА официально пока не подтверждался, так что авторы фактически делятся эксклюзивной информацией).

Логистика и "средний коридор" в обход России

В статье указывается, что еще на берлинском саммите были определены четыре ключевые сферы сотрудничества. Это, во-первых, экономика, энергетика, природные ресурсы. Во-вторых, региональное сотрудничество и стабильное развитие (одна из главных целей ФРГ состоит в "повышении устойчивости центральноазиатских государств к кризисам", говорится в статье). В-третьих, окружающая среда и климат. В-четвертых, контакты между обществами и людьми.

Андреа Шмитц Фото: SWP

В статье подробно рассматриваются все четыре направления. Так, эксперты предлагают дополнить уже провозглашенное сырьевое партнерство с Казахстаном таким же партнерством с Узбекистаном, что могло бы привести "к трехстороннему партнерству в сырьевой, климатической и энергетической сфере".

Для дальнейшего развития "среднего коридора" (имеются в виду транспортные пути между Китаем и Европой в обход России, другое название - Транскаспийский транспортный коридор) можно было бы подумать о создании международного логистического консорциума, "тем более что немецкие фирмы располагают соответствующей экспертизой". Наряду с Казахстаном в эти соображения следует включить также страны Южного Кавказа и Турцию.

Якопо Мария Пепе Фото: Stiftung Wissenschaft und Politik

Вообще Германии и ЕС следует поддержать формирование логистического союза с участием как можно более широкого круга центральноазиатских государств, однако его основу должны заложить две крупнейшие страны региона. "Базой для него мог бы стать узбекско-казахстанский промышленный и логистический центр на границе двух стран, который был предложен президентом Узбекистана Мирзиёевым и строительство которого вскоре должно начаться", - говориться в статье. Ее авторы считают, что вкладом Германии мог бы стать трансфер знаний и обучение на месте специалистов по трансграничным операциям.

Региональное сотрудничество интересно для Германии в том числе и потому, что Казахстан и особенно Узбекистан уже сейчас поддерживают контакты с режимом талибов в Афганистане, а потому могут выступить в роли посредников. (Напомним, что в ФРГ, к примеру, все острее стоит вопрос о высылке на родину правонарушителей из числа афганских беженцев).

Зеленая энергетика, защита климата и контакты людей

Важным полем для сотрудничества может и должна стать защита климата, тем более, что "в Центральной Азии последствия изменения климата уже достигли драматических масштабов", в частности - в сфере водоснабжения. Тут тесно взаимосвязаны возможности для экологического и одновременно энергетического сотрудничества, отмечают эксперты SWP и напоминают: "Германия и ЕС в средне- и долгосрочной перспективе будут зависеть от импорта зеленой электроэнергии и зеленого водорода. Центральная Азия, в свою очередь, располагает значительными ресурсами в области ветровой и солнечной энергии. Особенно Узбекистан и Казахстан планируют последовательно повышать роль возобновляемой энергетики".

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (справа) летом 2023 осмтаривает на западе Казахстана проект по производству зеленой электроэнергии и водорода с немецким участием Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Авторы статьи рекомендуют также всемерно развивать межчеловеческие контакты со странами региона в самых разных сферах. "Действенными инструментами были бы планирующееся соглашение о миграции квалифицированных кадров из Узбекистана, содействие изучению языков и расширение академического обмена". Кроме того, стоит задача "обеспечить более тесные связи подрастающего политического поколения в Центральной Азии с Германией и Европой".

В любом случае, неоднократно подчеркивает коллектив авторов в своей статье на сайте берлинского "мозгового центра" SWP, развитие сотрудничества с Центральной Азией потребует от Германии и Евросоюза стратегического подхода, "игры вдолгую, чувства реальности и терпения", а также постоянного учета "геополитических реальностей и региональных приоритетов".