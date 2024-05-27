Россия готова увеличить поставки газа в Узбекистан

Поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан планируется уже в 2025 году нарастить до 11 млрд кубометров, сказал Владимир Путин.

Россия готова существенно увеличить объемы поставок газа в Узбекистан через соседний Казахстан. Об этом заявил по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте в понедельник, 27 мая, президент РФ Владимир Путин.

"Ведутся сейчас работы о расширении пропускной способности трубопроводной системы "Средняя Азия - Центр", что позволит уже в следующей году нарастить объемы прокачки газа в Узбекистан до 11 млрд кубометров", - цитируют Путина российские информационные агентства.

Поставки по газопроводу "Средняя Азия - Центр" начались в октябре 2023 года. По данным министерства энергетики Казахстана, за прошлый год транзит российского газа в Узбекистан составил 1,28 млрд кубометров. В 2024 году, как ожидается, будет транспортировано 3,8 млрд кубометров.

Строительство АЭС в Узбекистане

По итогам переговоров Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали пакет соглашений, включая контракт на проектирование и строительство атомной станции малой мощности на территории Узбекистана.

Согласно документу, в межправительственное соглашение от 2018 года внесут изменения. Ранее страны обсуждали строительство АЭС из двух блоков общей мощностью 2,4 ГВт. Теперь говорится о строительстве атомных электростанций малой мощности до шести энергоблоков с мощностью 55 МВт каждая.

В настоящий момент в Узбекистане, а также других странах Центральной Азии, нет ни одной атомной электростанции. Мирзиёев назвал проект строительства АЭС жизненно важным для страны, отметив, что у Узбекистана есть большие запасы урана.