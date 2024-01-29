ЕС обязался вложить 10 млрд евро в Транскаспийский коридор

Евросоюз мобилизует многомиллиардные инвестиции в развитие транспорта в Центральной Азии. Так Брюссель ищет альтернативные торговые маршруты, не проходящие через территорию России.

Об обязательстве Европейского Союза инвестировать 10 млрд евро в соединяющий Европу и Центральную Азию Транскаспийский транспортный коридор объявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис на инвестиционном форуме в Брюсселе в понедельник, 29 января. "Присутствующие сегодня международные партнеры обязуются предоставить 10 миллиардов евро инвестиций для развития устойчивого транспортного сообщения в Центральной Азии, включая новые обязательства Европейской комиссии и Европейского инвестиционного банка в размере 1,5 миллиарда евро, а также дополнительные средства в рамках открытой архитектуры инвестиционных гарантий Еврокомиссии", - сообщил он.

Обязательства в размере 10 млрд евро - это текущие и запланированные инвестиции, уточнили в Еврокомиссии. Она рассчитывает мобилизовать эту сумму в краткосрочной перспективе для устойчивого развития транспорта в Центральной Азии.

Европейские банки подписали соглашения со странами ЦА

В этот же день в Брюсселе Европейский инвестиционный банк подписал меморандумы о взаимопонимании на общую сумму 1,47 млрд евро с правительствами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также с Банком развития Казахстана. В ЕС подчеркивают, что эти займы станут возможны благодаря гарантиям, предоставленным Еврокомиссией.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития подписал с Казахстаном меморандум о взаимопонимании с инвестиционным портфелем в 1,5 млрд евро на уже готовящиеся проекты для развития транспортного сообщения в Центрально-Азиатском регионе.

Цель Евросоюза: мобилизовать 300 млрд евро

Инвестиционный форум Global Gateway проходит в Брюсселе 29 и 30 января. В нем участвуют представители правительств, финансовых институтов, деловых кругов и гражданского общества из Европы, Центральной Азии, Кавказа и Турции. Они обсуждают инвестиции, необходимые для превращения Транскаспийского транспортного коридора в современный и эффективный маршрут, способный доставлять грузы и пассажиров из начального пункта в конечный менее, чем за 15 дней. Коридор пролегает через Европу, Азербайджан, Грузию, Турцию, акваторию Каспийского моря, Казахстан и Китай. Всего Европейский Союз, его страны и банки развития стремятся мобилизовать на совершенствование транспортных систем Центральной Азии до 300 миллиардов евро общественных и частных инвестиций в период с 2021 по 2027 годы.

После полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ищет альтернативные торговые маршруты между Европой и Азией, не проходящие через территорию РФ.

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