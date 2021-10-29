Талибам можно доверять? На что надеются соседи Афганистана

Как выстраивать отношения с с пришедшими к власти в Афганистане талибами? Стоит ли рассматривать эту страну по-прежнему как источник угрозы? Как не допустить гуманитарной катастрофы? Это вопросы, которые в первую чоередь волнуют не только страны Запада, но и соседние с Афганистаном республики Центральной Азии. Об этом шла речь и в ходе дискуссии, проходившей в виртуальном формате 28 октября 2021 года. Ее организовало представительство немецкого Фонда имени Розы Люксембург, близкого к Левой партии и Германо-казахское общество в Нур-Султане.

Талибам нельзя верить, но с ними можно торговать?

После того как в августе 2021 года талибы пришли к власти в Кабуле, страны Центральной Азии придерживаются разных позиций по отношению к соседнему Афганистану, говорит казахстанский эксперт Султан Акимбеков, политолог, директор Института исследований Азии из Алма-Аты. Узбекистан, Туркменистан и Казахстан, по его мнению, пытаются найти формулу взаимодействия с талибами, в то время как Таджикистан считает, что талибам нельзя верить, выступает против моноэтнического правительства, настаивая на том, что в нем должно быть представлено больше таджиков.

"Во время августовских событий этого года в Афганистане мы были свидетелями согласованных действий, отвечающих интересам разных стран. Это проявляется в четкой позиции стран Центральной Азии, которая выражается в оказании гуманитарной помощи Афганистану и взаимодействии с талибами", - говорит эксперт. Он отмечает, что у стран региона есть ярко выраженные экономические интересы в Афганистане: это и строительство транспортных коридоров, и экспорт электроэнергии и газа, в которых заинтересованы, например, Узбекистан и Туркменистан, и поставки продовольствия - Казахстан продает Афганистану, в частности, зерно и муку. Но все эти проекты невозможно осуществить без признания движения "Талибан" на международном уровне, без снятия санкций и разблокирования активов, отмечает Султан Акимбеков.

Он подчеркивает, что никто не хочет допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане. Что, кроме прочего, приведет к потоку беженцев, от которого пострадают, в первую очередь, не страны Центральной Азии, а Пакистан и Иран, откуда есть выход на Турцию и далее в страны ЕС.

"Гуманитарная катастрофа в Афганистане уже наступила"

По словам эксперта из Узбекистана Фархада Толипова, директора неправительственной организации "Караван знаний" в Ташкенте, "многие говорят, что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа, между тем она уже наступила". Первыми показателями этого являются кадры, на которых афганцы цепляются за шасси самолета, спасаясь от талибов, говорит эксперт.

Он подчеркивает, что Узбекистан, начиная с 1990-х годов, не оставался в стороне от проблемы Афганистана. "Позиция Ташкента выражалась именно в формулах - формат шесть плюс два - шесть пограничных государств плюс РФ и США, затем формат шесть плюс три - шесть стран- соседей плюс РФ, США и НАТО. Но все это уже в прошлом. Сейчас позиция страны по отношению к Афганистану изменилась", - говорит Фархад Толипов. Эту трансформацию можно описать как 1.0 и 2.0.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

"1.0 - это позиция Ташкента при Каримове, которую можно характеризовать как изоляционизм. Тогда Афганистан рассматривался как источник угрозы, контакты с ним были минимизированы, сотрудничество - лишь номинальное", - рассказывает эксперт из Узбекистана. В то время все проекты строительства транспортных коридоров, железных дорог, поставок электороэнергии, строительства больниц и школ оставались на бумаге, поясняет он: "Это происходило потому, что Афганистан рассматривали как зону войны, страну с неблагоприятной ситуацией для реализации проектов века".

Позицию Узбекистана при Мирзиёеве по отношению к Афганистану эксперт характеризует как 2.0: "Это совсем другая позиция. При нынешнем президенте Узбекистана Мирзиёеве Афганистан больше не рассматривается как территория, откуда исходит угроза, а как страна, открывающая новые возможности". Между тем, по мнению Толипова, пока нет предпосылок для реализации этих возможностей. Ситуация в стране лишь ухудшается. "Если раньше были талибы и были их противники - "Северный альянс", которые воевали между собой, и эта борьба была контролируемой, предсказуемой, то теперь на территории Афганистана действуют, помимо "Талибана", (который признан ООН террористической организацией), еще несколько группировок, в том числе ИГ, потерпевшее поражение в Сирии", - поясняет эксперт. Афганистан, по его мнению, "становится притягательным для различных террористических организаций и группировок". И если "Талибан" не будет способен их изгнать, угроза возрастет, подчеркивает эксперт из Узбекистана.

Западный прагматизм в отношении талибов

Как отмечает немецкий эксперт из берлинского фонда "Наука и политика" Андреа Шмитц (Andrea Schmitz), конструктивная позиция стран Центральной Азии основана на прагматических расчетах и экономических интересах. Афганистан сейчас не платежеспособен, талибы лишь добиваются признания. Поэтому, считает Шмитц, в частности Узбекистан, который является крупнейшим поставщиком электроэнергии Афганистану, выступает за размораживание афганских активов.

Андреа Шмитц, немецкий эксперт фонда "Наука и политика"

Прагматизм наблюдается и со стороны Запада. Как подчеркивает немецкий эксперт, на Западе самую большую опасность видят в том, что в Афганистане может вновь начаться гражданская война, что страна опять погрузится в хаос, что и без того плохая гуманитарная ситуация станет еще хуже. Как это можно предотвратить? Нужно поддержать те силы, которые смогут обеспечить безопасность. На данный момент это талибы, несмотря на то, что Запад во многом с ними не согласен. Но лучше договариваться с ними, чем вместо них с еще более радикальными силами, - поясняет позицию Запада немецкий эксперт.

"Западная демократия в Афганистане невозможна"

По мнению Султана Акимбекова, у талибов получится обеспечить безопасность в стране: "Потому что они более сплоченные и находят поддержку у Пакистана. "Талибан", большую часть которого представляют пуштуны, всегда пользовался поддержкой из Пакистана. И именно Пакистан сейчас выступает гарантом того, что талибам можно доверять".

В свою очередь Фархад Толипов сомневается в том, что при талибах будут возможны экономические проекты, на реализацию которых надеются Узбекистан и Туркменистан. "Почему они не были реализованы при предыдущем правительстве Афанистана, более мирном, более предсказуемом, пользующимся поддержкой международного сообщества?", - задает вопрос эксперт из Ташкента.

Руководство талибов, прибывшее в Москву для участия в переговорах в "Московском формате" (октябрь 2021)

"Предыдущее афганское правительство под руководством Гани имитировало демократические процессы. Но западноевропейская модель невозможна на фоне межобщинных конфликтов в такой восточной стране, как Афганистан. Так что это была самая большая ошибка Запада", - считает в свою очередь Акимбеков. Он подчеркивает, что не стоит опасаться прорыва границ талибами в Центральной Азии. Ответственность за это несет Пакистан. "Но существует другой риск: медресе, где обучают имамов деобандийскому исламу будут перенесены на север Афганистана, где ему будут обучать и выходцев из ЦА. В регионе нет такого течения ислама, с ним здесь еще не сталкивались, и это может стать большой проблемой", - говорит казахстанский эксперт.

Что касается безопасности внутри страны, то, по его мнению, талибы смогут ее обеспечить, "если разоружат всех, кто имеет оружие, а в стране, где 40 лет шла война, оно есть почти у каждого. И если в ситуацию не вмешаются внешние игроки".

Он отмечает, в этом контексте позицию Пакистана, который вполне удовлетворен тем, что у власти сейчас талибы. Что касается других внешних игроков, то по мнению Акимбекова, "Россия придерживается двойственной позиции": с одной стороны, ведет переговоры с талибами, с другой - проводит военные учения на границе Афганистана и Таджикистана в рамках ОДКБ. А для Китая важен формат ШОС и признание талибов на международном уровне, со стороны ООН. В свою очередь Запад ищет возможность стабилизировать ситуацию, и не допустить гуманитарной катастрофы, предоставив для этой цели финансовую поддержку.

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