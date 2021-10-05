 Талибы призывают Запад отменить санкции против Кабула | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.10.2021

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Мир

Талибы призывают Запад отменить санкции против Кабула

Новые власти Афганистана утверждают, что ослабление правительства "Талибана" "не отвечает ничьим интересам" и призывают страны Запада отказаться от санкций в отношении Кабула.

Дедегация талибов на переговорах с ЕС и США в Дохе, 12 октября 2021 г.

Дедегация талибов на переговорах с ЕС и США в Дохе, 12 октября 2021 г.

Радикальное исламистское движение "Талибан" предостерегает США и ЕС от дальнейших санкций против новых властей Афганистана. Ослабление правительства на Гиндукуше не отвечает "ничьим интересам", поскольку его последствия для безопасности и ситуации с беженцами будут ощущаться во всем мире, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки вечером 12 октября после переговоров с представителями ЕС и США в Дохе .

На этой встрече, по словам одного из представителей афганской стороны, Муттаки призвал Запад "прекратить существующие санкции и позволить банкам нормально работать".

Из-за международных санкций, введенных в отношении талибов, пришедших к власти в Афганистане в августе, в стране существует нехватка наличных денег, зачастую работникам невозможно выплатить зарплату.

12 октября Европейский Союз объявил, что предоставит около 1 миллиарда евро в качестве чрезвычайной помощи Афганистану и соседним странам

В сентябре Международный валютный фонд приостановил доступ Кабула к ресурсам МВФ из-за неопределенной политической ситуации. Была также приостановлена кредитная программа МВФ в размере 370 миллионов долларов США, направленная на стимулирование экономики Афганистана во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Будучи одной из беднейших стран мира, Афганистан в значительной степени зависит от международной помощи. На ее средства, по данным Всемирного банка, приходится почти 43 процента ВВП страны, который в 2020 году составил 19,81 миллиарда долларов США. После прихода к власти талибов несколько стран, в том числе одна из важнейших стран-доноров Германия, объявили, что заморозят программы помощи Афганистану.

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    Судя по фотографиям и видеоматериалам информационных агентств, на улицах Афганистана снова стало людно и шумно. Рестораны в Герате, похоже, опять открылись для посетителей. Но в глаза сразу бросается то, что за столиками сидят исключительно мужчины, некоторые из них одеты в традиционную для Афганистана курту - рубашку длиной до колен. Женщин на улицах почти не видно.

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    В ожидании работы

    Поденщики сидят на обочине дороги в Кабуле, надеясь, что им предложат какую-то работу. После прихода к власти талибов Афганистан переживает экономический кризис, и многие жители страны остались без работы. По данным ООН, в ближайшие месяцы населению Афганистана будут угрожать рост цен на продовольствие и бедность.

  • Афганские женщины на демонстрации

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    Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.

  • Талибы разгоняют мирную демонстрацию в Кабуле

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Организация Объединенных Наций обеспокоена

    По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.

  • Демонстрация женщин - сторонниц Талибана

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Кто поддерживает талибов

    Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.

  • Женщина в никабе обращается к участникам пресс-конференции в одном из университетов Кабула

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Демонстративная поддержка курса талибов

    Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.

    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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Контекст

Талибы ведут переговоры с Россией о признании их правительства

"Талибан" объявил о формировании временного правительства Афганистана 7 сентября. Талибы не сообщили, планируются ли кадровые перестановки в посольстве Афганистана в Москве.  

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