США проведут переговоры с талибами в Катаре

Делегация Соединенных Штатов в эти выходные прибудет в столицу Катара Доху для проведения переговоров с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения "Талибан", сообщает в пятницу, 8 октября, агентство AFP со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По словам представителя Госдепа, двухдневная встреча является "продолжением прагматических переговоров с "Талибаном" по вопросам, представляющим жизненно важные национальные интересы США".

"Мы будем настаивать на том, чтобы "Талибан" уважал права всех афганцев, в том числе женщин и девочек, и сформировал представительное правительство, пользующееся широкой поддержкой, - сказал он. - Учитывая перспективу резкого экономического спада и возможного гуманитарного кризиса, мы также будем настаивать на том, чтобы "Талибан" предоставил гуманитарным организациям свободный доступ в районы, нуждающиеся в помощи".

Госдеп США: Любую легитимность необходимо заслужить

При этом представитель Госдепа подчеркнул, что встреча в Дохе не означает, что США признают правление талибов в Афганистане. " Мы по-прежнему четко заявляем, что любую легитимность необходимо заслужить посредством принятия "Талибаном" соответствующих мер".

Эти переговоры станут первой официальной встречей сторон после вывода американских войск из Афганистана. По словам представителя Госдепартамента, одной из ключевых тем на этой встрече будет обсуждение безопасной эвакуации оставшихся в стране граждан США и других стран.

В начале 2021 года президент США Джо Байден объявил о завершении вывода войск из Афганистана. Уход международных сил привел к мощному наступлению талибов. Взяв почти беспрепятственно все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул и вновь захватили власть в стране.

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