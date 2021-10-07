 Московский формат. О чем талибы договариваются с Кремлем | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.10.2021

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Россия

Московский формат. О чем талибы договариваются с Кремлем

После прихода к власти в Афганистане талибов влияние России в регионе растет. Организовать конференцию "Московский формат" РФ помогли многолетние контакты с "Талибаном".

Талибы в Москве, июль 2021

Талибы в Москве, июль 2021

Отправляясь в эти дни в Москву, афганские талибы идут протоптанной дорогой. Российский МИД принимал их в этом году трижды - в январе, марте и июле. Запланированная на среду, 20 октября, международная конференция, так называемый "Московский формат", станет первой международной встречей с участием талибов после их прихода к власти в Кабуле.

Эксперт: Россия пошла по следам США

Теперь Москва, очевидно, получает выгоду от налаженных в последние годы контактов с талибами. Поворотным считается 2016 год. Андрей Казанцев, эксперт по Афганистану и главный научный сотрудник ИМИ МГИМО, в беседе с DW назвал две причины.

После того, как США при администрации президента Дональда Трампа начали активные переговоры с талибами, Россия решила пойти тем же путем, говорит Казанцев. "Был второй фактор. Как раз к 2016 году была осознана проблема "Исламского государства" (ИГ) в Афганистане и концентрации группировок разного рода международных террористов, центральноазиатского, кавказского происхождения, в основном связанных с "Аль-Каидой", в северном Афганистане", - то есть рядом с Центральной Азией, отмечает эксперт. 

Кабул, октябрь 2021

На улицах Кабула, октябрь 2021

Тот факт, что движение "Талибан" в России запрещено как террористическая организация, очевидно, не мешал контактам. "Был прецедент", - говорит Казанцев. Он напомнил, что Россия принимала президента Египта Мохаммеда Мурси, хотя его "Братья мусульмане" запрещены в России.

"На Западе сложилось впечатление, что Россия чуть ли не добивалась расположения талибов", - сказал DW Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). По его словам, на это указывает то, что их снова и снова приглашали в Москву.

Центральную роль в переговорах играет спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. У 67-летнего дипломата и бывшего посла России в Афганистане сложился имидж "чуть ли не адвоката "Талибана" на международной арене", сказано в одном из материалов Московского Центра Карнеги. По мнению автора, за это Кабулова недолюбливало теперь уже бывшее афганское правительство. "Нам придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане, - сказал Кабулов в конце августа на YouTube-канале "Соловьев Live". - Откровенно говоря, мы этим занимались последние восемь лет, и в силу этого мы относительно комфортно встретили эти перемены в Афганистане".

Упреки в поставках оружия талибам  

О возможных тайных контактах можно только гадать. Вашингтон не раз обвинял Москву в поставках талибам оружия. "Русские 10 лет продавали стрелковое оружие, которое создавало риски для американцев", - заявил летом 2020 года бывший тогда главой госдепартамента США Майк Помпео. Москва обвинения отвергла. "У талибов действительно было какое-то российское оружие", - говорит Андрей Казанцев, однако, как он считает, оно могло попасть туда из других регионов, например Таджикистана.

Замир Кабулов (фото 2012 года)

Замир Кабулов (фото 2012 года)

Также в 2020 году американские СМИ озвучили еще более серьезные обвинения: якобы Россия предлагала талибам вознаграждение за убийство американских военных. Помпео предупреждал об этом своего российского коллегу Сергея Лаврова, писала The New York Times. Официальные лица в Вашингтоне тогда отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал публикации "ложью". Новая администрация президента Джо Байдена весной заявила, что спецслужбы оценивают достоверность информации на уровне от "низкого до среднего".     

Москва строит "санитарный кордон" в Центральной Азии 

К приходу к власти талибов Россия оказалась подготовлена лучше, чем Запад, констатируют эксперты. Российское посольство в Кабуле остается одним из немногих, продолжающих работу. Но Москва не спешит признавать движение "Талибан", желая подождать, как говорят в Москве, насколько "цивилизованно" будут вести себя новые власти. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала права женщин одним из возможных условий признания.

Российские танки в Таджикистане, июль 2021

Российские танки в Таджикистане, июль 2021

Тем временем Москва пытается координировать свою политику в отношении Афганистана со странами региона, в первую очередь с Индией и Пакистаном. Но главное внимание приковано к бывшим советским республикам в Центральной Азии. Влияние РФ в этом регионе в последние месяцы выросло. Со многими странами Москва связана по линии ОДКБ, в Таджикистане расположена крупнейшая российская военная база за границей. Еще до падения Кабула Россия активизировала демонстрацию силы, проводя многонациональные учения в регионе. В них принимают участие сотни российских военных, танки и самолеты. Пройдут такие учения на таджикско-афганской границе и в дни "Московского формата". Кроме того, Россия поставила Таджикистану вооружения, включая бронемашины БРДМ-2.

Как избежать ввода войск

Андрей Казанцев называет это частью долгосрочной стратегии Москвы по созданию "санитарного кордона, который оградил бы страны постсоветского пространства от афганской проблемы". Именно с этим эксперт связывает поставки вооружений, модернизацию военных баз и развитие сил оперативного реагирования ОДКБ. По его словам, это связано с опасениями, что боевики ИГ могут из Афганистана попасть в Центральную Азию, а оттуда - в РФ.

При этом Россия не раз давала понять, что вводить войска в Афганистан по примеру СССР не собирается. Президент Владимир Путин заявил об этом еще тогда, когда НАТО использовала российскую инфраструктуру для снабжения своего контингента в Афганистане, напоминает Казанцев. "Если Россия не хочет воевать в Афганистане, то надо договариваться с тем, кто там самый сильный, - говорит эксперт. - Сначала там были самые сильные американцы, Россия договаривалась с ними и помогала им. Теперь самые сильные талибы, Россия договаривается с ними". При этом "талибам безоговорочно в России не доверяют", отмечает эксперт. Пока ситуация остается нестабильной, Москва, считают обозреватели, будет делать ставку на сочетание дипломатии и военного сдерживания.

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    В ожидании работы

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  • Афганские женщины на демонстрации

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  • Талибы разгоняют мирную демонстрацию в Кабуле

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

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  • Демонстрация женщин - сторонниц Талибана

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Кто поддерживает талибов

    Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.

  • Женщина в никабе обращается к участникам пресс-конференции в одном из университетов Кабула

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Демонстративная поддержка курса талибов

    Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.

    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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