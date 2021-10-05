ООН: Более половины афганцев страдают от острой нехватки продовольствия

Согласно оценке ООН, Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы: более половины территории страны страдает от "острой" нехватки продовольствия. "Если мы не сможем увеличить объем помощи, направленной на спасение жизней, то этой зимой миллионы афганцев будут вынуждены выбирать между миграцией и голодом",- заявил в понедельник, 25 октября, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли.

По его словам, под вопросом находятся поставки продуктов питания предстоящей зимой для 22 млн жителей Афганистана. Бисли отметил, что масштабы нехватки продовольствия в этой стране уже больше, чем в Йемене и Сирии.

По данным Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), каждый второй афганец находится в состоянии "продовольственного кризиса" (третья стадия нехватки продовольствия) либо даже "чрезвычайной ситуации" (четвертая стадия). ФАО классифицирует нехватку продовольствия по пяти категориям, причем пятая означает голод. ФАО добивается выделения для Афганистана 11,4 млн долларов (10 млн евро) в качестве чрезвычайной помощи и еще 200 млн долларов на период до конца 2022 года.

Правительство талибов в Кабуле недавно объявило о программе трудоустройства, направленной на снижение уровня безработицы и голода. По словам представителя властей Сабихуллы Муджахида, тысячи безработных должны будут получать пшеницу за участие в этой программе.

После того как в августе к власти в Афганистане пришло радикальное исламистское движение "Талибан", объемы крайне важной для страны иностранной помощи были резко сокращены. Ситуацию осложняют засуха, экономический кризис и перебои в подаче электроэнергии.

Россия предрекает хаос в Афганистане, если Запад не поможет

Спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента МИД России Замир Кабулов призвал Европейский Союз "вернуться в Афганистан", заявив, что "если Запад попытается задушить Афганистан голодом", местные жители обратятся к "наркоторговле" и "террористическим организациям или убегут в Европу".

Кабулов повторил требования Москвы разморозить международные финансовые резервы свергнутого афганского правительства. Западные страны заморозили активы на миллиарды евро, чтобы предотвратить их попадание в руки исламистов.

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