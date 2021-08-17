Боятся не талибов. Эксперты из ФРГ о страхах соседей Афганистана

Как относятся к приходу талибов к власти в Афганистане его соседи по региону: Таджикистан, Узбекистан и Туркмения? Чего они боятся? Этому была посвящена дискуссия в Германии.
В странах Центральной Азии, в отличие от Запада, не были удивлены стремительным захватом талибами власти в Афганистане. Об этом рассказала эксперт Беате Эшмент (Beate Eschment) в ходе онлайн-конференции "Центральная Азия и Афганистан: новые вызовы при сложном соседстве", организованной берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). Она подчеркнула, что "Афганистан в этом регионе всегда рассматривали как страну, из которой исходит опасность распространения радикального ислама", но при этом всегда считали, что "Афганистан является неотъемлемой частью Центральной Азии".
По словам Беаты Эшмент, центральноазиатские страны придерживаются двух разных позиций по отношению к смене власти в Афганистане: "Туркменистан и Узбекистан выступают за контакты с пришедшими к власти талибами, представители Ташкента даже принимали участие в переговорах с "Талибаном" в Дохе. Таджикистан, наоборот, - противник талибов. "Талибан" является запрещенной в Таджикистане радикальной исламской организацией".
Такое разное отношение к талибам в регионе объясняется несколькими причинами. У Туркмении и Узбекистана - это, прежде всего, ярко выраженный экономический интерес. По данным, которые привела Беате Эшмент, товарооборот между Узбекистаном и Афганистаном составляет 234 млн долларов.
В основном речь идет об узбекском экспорте, значительная часть которого - электроэнергия. Что касается Туркмении, то она заинтересована в том, чтобы был построен и функционировал проходящий через территорию Афганистана и Пакистана газопровод ТАПИ, через который туркменский газ будет поставляться в Индию.
Между тем товарооборот Афганистана и Таджикистана в 2020 году составлял только 70 млн долларов, в основном это электроэнергия, которую импортируют Афганистан и Пакистан. Но из-за низкого уровня воды в водохранилищах Таджикистану не хватает электроэнергии даже для собственных нужд. Кроме того, Таджикистан, как и все другие страны Центральной Азии, опасается распространения радикального ислама. И в целом выступает против талибов, хотя на последнем заседании ШОС, которое проходило в середине сентября в Душанбе, президент Эмомали Рахмон согласился с тем, что необходимо искать контакты с ними, указывая на то, что в новом правительстве талибов должны быть представлены все этнические группы, в том числе и таджики.
Важным фактором в Центральной Азии является отношение России к талибам. Кремль рассматривает Центральную Азию, как регион откуда исходит угроза радикального ислама, и с большим вниманием следит за ситуацией на границе центральноазиатских республик с Афганистаном, говорит Беате Эшмент. Слабым звеном в этом отношении является Таджикистан. Поэтому Россия регулярно проводит совместные учения на границе Таджикистана. Проводились они и незадолго до того, как талибы взяли Кабул. Узбекистан же, по мнению России, способен самостоятельно контролировать свою границу с Афганистаном, поскольку ее протяженность не столь велика. У России нет страха перед талибами, у нее есть страх перед радикальным исламом, подчеркивает Эшмент.
Подобный страх есть и у Узбекистана. Подтверждением тому является недавнее сообщение о том, что узбекские власти требуют, чтобы мужчины сбривали бороды. Тем не менее граница Узбекистана с Афганистаном остается открытой, а президент Шавкат Мирзиёев был одним из первых, кто озвучил требование к США разблокировать доступ к афганским счетам после прихода к власти талибов и признать их правительство на международном уровне. Узбекистан не хочет злить талибов, в том числе и в вопросе беженцев, считает Беате Эшмент.
По ее словам, Ташкент, в принципе, не очень благосклонно относится к беженцам, особенно к беженцам из Афганистана, которые спасаются от пришедших к власти талибов. "Эти люди вынуждены жить в страхе. В первую очередь речь идет о жителях Кабула, которые в течение 20 лет жили в атмосфере свободы", - отмечает Катя Мильке (Katja Mielke), эксперт по Афганистану Международного центра изучения конфликтов (BICC) в Бонне.
Как подчеркивает сотрудник (ZOiS) Росман Онзори, Узбекистан проводит жесткую политику в отношении беженцев. С точки зрения властей, нелегальный переход узбекской границы является преступлением. Иначе обстоит ситуация с Таджикистаном, который принимает беженцев - в основном из населенных пунктов на севере Афганистана вблизи границы, но не стремится это афишировать. Тяжелое экономическое положение не позволяет ожидать от этой страны большой готовности к принятию беженцев, говорит в свою очередь Беате Эшмент, при этом подчеркивая, что на протяжении последних лет "Таджикистан принял 15 тысяч афганских беженцев, не имея никакой поддержки международного сообщества".
По данным Кати Мильке, таджики составляют от 20 до 35 процентов населения Афганистане. От 8 до 15 процентов - узбеки, а затем следует туркмены - до 5 процентов. Хотя, подчеркивает она, в Афганистане никогда не проводилась перепись населения, поэтому к этим цифрам следует относиться осторожно. Появление этих этнических групп в Афганистане связано в том числе и с рядом исторических событий, например, с образованием СССР, раскулачиванием и коллективизацией.
В более поздний период прошлого века таджики бежали в Афганистан после гражданской войны в Таджикистане. Они обосновались на севере страны, где их поддерживал афганский полевой командир Ахмад Шах Масуд, рассказывает Катя Мильке, а на границе с Узбекистаном узбеки получили поддержку от Абдул Рашида Дустума. И узбеки Дустума, и таджики Масуда стали частью Северного альянса, который при поддержке США помог свергнуть режим талибов. И после этого, в 2001 году, представители Северного альянса даже входили в правительство Афганистана. После прихода талибов к власти в августе 2021 года на севере страны в Панджерской долине образовался фронт сопротивления талибам. Основную часть его бойцов составляют таджики под предводительством сына Масуда, говорит Катя Мильке.
Талибы хотят международного признания, они хотят выступить на заседании Генассамблеи ООН в тот самый день, когда они 25 лет назад впервые пришли к власти в Афганистане, говорит Катя Мильке. А Запад хочет, чтобы "Талибан" контролировал радикальные исламские группы на своей территории и не допустил распространения угрозы терроризма. Но, как подчеркивает Беате Эшмент, международное сообщество не должно питать иллюзий о том, что талибы едины в своих взглядах, и что к странам Центральной Азии, включая Афганистан, применимы стандарты западной демократии.
О приверженности "миру и стабильности в Афганистане, в котором без проблем и дискриминации может распределяться гуманитарная помощь", а также "Афганистану, в котором соблюдают права женщин и девочек, и который не является оплотом терроризма", заявил 22 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по окончании переговоров с министрами иностранных дел США, Великобритании, Франции, РФ и КНР в рамках Генеральной ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. По словам генсека, постоянные члены Совета Безопасности ООН призывают талибов создать правительство, в котором "представлены все части населения".
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