 Проект ТАПИ. Сколько геополитики в туркменском газе | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 10.02.2021

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Мир

Проект ТАПИ. Сколько геополитики в туркменском газе

Почему делегация талибов в Ашхабаде заговорила о Трансафганском газопроводном проекте ТАПИ, и какое отношение к этим переговорам имеет Исламабад?

Буквы TAPJ в Герате

Будет ли реализован проект ТАПИ в Афганистане?

6 февраля в Ашхабаде прошла встреча руководства МИД Туркменистана с делегацией политического офиса "Талибана" в Катаре. Само по себе это не стало бы сенсацией, если бы не попавшая в СМИ информация о том, что в ходе переговоров был поднят вопрос о Трансафганском газопроводе ТАПИ и что талибы заверили Ашхабад в поддержке совместного проекта Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии.

ТАПИ под охраной талибов?

"Талибы поддерживают осуществление ТАПИ и других проектов развития в Афганистане", - такое заявление участника делегации талибов Сухейля Шахина, сделанное на пресс-конференции в Ашхабаде, передали информагентства.

Талибы демонстрируют свое оружие

Талибы будут охранять ТАПИ?

Значит ли это, что одна из главных проблем ТАПИ - обеспечение безопасности на участке трубопровода, который пройдет по территории Афганистана, будет решена благодаря благосклонности талибов? И можно ли считать, что заявление "талибской дипломатии" из Катара нивелирует прежние угрозы террористической "Сети Хаккани", грозившей атаковать объекты этого проекта в Афганистане?

Напомним, что ровно три года назад, в феврале 2018 года, в афганском Герате в присутствии президентов Туркменистана и Афганистана, премьер-министра Пакистана и министра иностранных дел Индии стартовало строительство афганского участка ТАПИ. Заявления о готовности принять участие в строительстве объектов ТАПИ прозвучали из Ташкента. А годом ранее свой участок достроил Туркменистан.

(По информации, полученной DW в Узбекистане, Ташкент с 2018 года без большого шума неоднократно оказывал помощь Ашхабаду по сооружению ТАПИ, и готов использовать людей и технику, которые должны были быть задействованы для прокладки четвертой ветки трубопровода Центральная Азия - Китай.)

Туркменский газ и пакистанские требования

Но на прокладку труб по территории Афганистана финансирования до сих пор нет, отмечает ташкентский политолог Юрий Черногаев. По его мнению, это связано с тем, что проект, который в конце 1990-х и в 2000-х считался прорывным с экономической и геополитической точек зрения, утратил былую привлекательность.

На строительстве газопровода из Ирана в Пакистан

На строительстве газопровода из Ирана в Пакистан

"Пока шли переговоры между участниками проекта, Иран уже протянул до границы с Пакистаном свою трубу, а на территории Пакистана газопровод достроили китайцы", - продолжает он. Кроме того, препятствием для ТАПИ стал вопрос о цене транспортируемого газа.

"По данным издания Profit, семь лет назад, когда заключали соглашение, стоимость газа была ниже, чем на СПГ, а сегодня туркменский газ почти вдвое дороже американского СПГ. Но и это не все. Туркмения соглашалась передавать свой газ Пакистану на границе с Афганистаном, чтобы Пакистан брал на себя все убытки в случае потерь газа на афганской территории. Исламабад сейчас настаивает на изменении этого положения, он не хочет нести ответственность за потери в Афганистане", - поясняет политолог.

Проект примирения или противостояния между Индией и Пакистаном?

Афганский журналист Ахмед Дурани, в свою очередь, предлагает другую интерпретацию спора между Туркменистаном и Исламабадом. По его словам, после того как в Герате президент Афганистана обещал завершить ТАПИ в течение пяти лет, талибы заявили, что готовы охранять проект, так как он в интересах народа. Но Пакистан начал требовать от Туркменистана пойти на условия, при которых Индия будет получать газ по гораздо более дорогой цене, чем он сам.

Отряд талибов в Герате

Отряд талибов в Герате

Эти переговоры зашли в тупик, в Ашхабаде уперлись, ссылаясь на международные стандарты. Вот тогда талибыи заявили, что проект невозможен, пока Афганистан остается в оккупации, и обещали нападать на ТАПИ. Проект замер. Но теперь, с точки зрения разведки Пакистана, ситуация изменилась: главный противник - Индия активизировалась в регионе.

"После того, как Дональд Трамп собрался выводить из Афганистана войска США, в Дели заявили, что Индия может оказать военную помощь афганскому правительству. Далее: в эти дни Индия и Афганистан подписывают договор о строительстве дамбы для АЭС в провинции Кунар. Эта дамба позволит Афганистану регулировать поток воды в Пакистан. В Исламабаде воспринимают это как индийский антипакистанский проект в Афганистане", - рассказывает собеседник DW.

В этой ситуации, продолжает он, "дипломатическая миссия" талибов в Катаре, подконтрольная Исламабаду, сигнализирует через представительство Туркменистана в Дохе, что хочет приехать в Ашхабад и обсудить возможность поддержки странами региона мирных переговоров повстанцев с правительством президента Ашрафа Гани. "Так как Гурбангулы Бердымухамедов заявлял, что готов предоставить площадку для таких переговоров, Ашхабад согласился. Но уже в Ашхабаде талибы вдруг подняли вопрос о ТАПИ. Это было неожиданным для туркмен", - говорит Ахмед Дурани.

Почему талибы приехали в Ашхабад

"Обсуждение талибами проблематики ТАПИ - это проект спецслужбы Пакистана. Талибы не самостоятельны. На самом деле, с их помощью Пакистан намерен возобновить надежду на ТАПИ, в котором нуждается и Ашхабад, и Кабул, и через него влиять на переговоры между Кабулом и Индией", - поясняет афганский журналист.

На переговорах между талибами и представителями афганского правительства в Катаре в сентябре 2020 года

На переговорах между талибами и представителями афганского правительства в Катаре в сентябре 2020 года

Одновременно, по замыслу Пакистана, участие талибов в переговорах по ТАПИ повысит их ставки в преддверии межафганских переговоров о мире. "В Индии, однако, считают, что с "Талибаном" договариваться нет смысла, поскольку в движении сегодня есть пять-шесть центров власти, каждый из которых находится под влиянием разных внешних игроков", - подчеркивает он.

Впрочем, маневр талибов не был успешен, туркменская делегация заявила, что ТАПИ пока остановлен, а Ашхабад ищет вместе с Афганистаном и Индией другой способ обеспечить поставки туркменского газа в Индию через Афганистан. Об этом, со ссылкой на собственную неофициальную информацию от участников переговоров в Ашхабаде, рассказал DW Ахмед Дурани.

Между тем в конце февраля в Дубае должна пройти международная конференция "ТАПИ - газопровод мира и сотрудничества", одним из главных инициаторов которой выступает Ашхабад. То есть судьба проекта Туркменистану далеко не безразлична. Однако об обострении отношений между этой республикой и другим ключевым участником - Пакистаном косвенно свидетельствует закрытие в январе 2021 года офиса "Национального банка Пакистана" в Ашхабаде - единственного иностранного банка, которому было разрешено обслуживать граждан Туркменистана.

Этот филиал был важным звеном в финансировании ТАПИ. Но одновременно он находился под контролем спецслужб Пакистана и в их интересах проводил операции, которые не устраивали власти Туркмении, утверждает Ахмед Дурани.

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    Автор: Андрей Гурков


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