Узбекистан выслал экс-военных Афганистана, незаконно прибывших в страну

Власти в Ташкенте вывезли в третью страну группу бывших афганских военнослужащих и ряд мирных жителей Афганистана, которые ранее незаконно прибыли в Узбекистан. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

"В силу известных событий в Афганистане группа бывших военнослужащих и представители гражданского населения Афганистана незаконно пересекли государственную границу Узбекистана и были задержаны", - заявил Кабулжанов.

По его словам, 12-13 сентября эти люди "были эвакуированы в другую страну". Представитель узбекистанского МИДа не уточнил, сколько человек было вывезено и какое государство их приняло.

"Фергана": В лагере под Термезом находились около 500 афганских летчиков и членов их семей

Как в свою очередь отмечает международное агентство новостей "Фергана", в лагере под Термезом на юге Узбекистана находились порядка 500 афганских летчиков и членов их семей. Все они покинули авиабазы Кабула и Мазари-Шарифа непосредственно перед захватом власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан".

Беженцы опасались возвращаться, несмотря на объявленную талибами амнистию для военнослужащих бывшей правительственной армии Афганистана. По некоторым данным, США приняли решение вывезти афганцев на одну из своих военных баз. По одной из версий, речь шла об объекте в столице Катара - Дохе. По другой, - об Объединенных Арабских Эмиратах. Официального подтверждения этих сведений из Вашингтона пока не поступило.

Reuters: в Узбекистан устремилось множество афганцев

Агентство Reuters констатирует, что после вывода войск США из Афганистана через сухопутную границу с Узбекистаном в эту страну устремилось множество афганцев.

Боевики "Талибана" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном. Всего, по данным Вашингтона, после захвата власти в Афганистане талибами - США и их союзники вывезли из страны более 122 тысяч мирных жителей.

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