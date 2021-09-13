 Германия выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану | Новости из Германии о Германии | DW | 13.09.2021

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Германия

Германия выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану

Берлин предоставит 100 млн евро на гуманитарную помощь населению Афганистана, пообещал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас на конференции в Женеве.

Флаги перед зданием Дворца ООН в Женеве

Германия выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в Женеве на конференции по оказанию экономической поддержки этой стране.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии говорил, что речь будет идти исключительно о нуждах афганского населения. Мас также добавил, что в перспективе "еще 500 млн евро" могут быть "доведены до народа Афганистана, в первую очередь по линии Организации Объединенных Наций".

Руководитель МИД ФРГ считает, что подобная поддержка возможна, несмотря на захват власти в Кабуле радикальным исламистским движением "Талибан". Данный шаг реализуем, даже если он потребует "технических переговоров" с талибами, подчеркнул Мас.

Конференция созвана по инициативе Гутерриша

Конференция в Женеве созвана по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как отмечал его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, цель встречи заключается в сборе более чем 600 млн долларов (509 млн евро) на помощь афганскому народу в ближайшие четыре месяца. Средства должны пойти на борьбу с голодом и предотвращение гуманитарного кризиса.

Талибы провели переговоры с Германией, Китаем и Великобританией

Как отмечало агентство dpa, в последние недели талибы уже провели переговоры с Германией, Китаем и Великобританией о выделении странами-донорами денег на помощь. Однако эти государства ожидают от талибов выполнения рада условий. Так, Гутерриш призвал "Талибан" позволить международным гуманитарным работникам работать без притеснений и запугиваний. Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила о росте насилия против представителей этой международной организации на местах.

В конференции в Женеве участвуют около 40 министров. Глава МИД ФРГ Мас лично приехал в Швейцарию. Ряд его коллег по должности участвуют в мероприятии по видеосвязи.

Глава МИД ФРГ допустил финпомощь Афганистану при ряде условий

Ранее Хайко Мас (Heiko Maas) говорил, что выступает за диалог с талибами и допускает финансовую помощь для Афганистана при их власти при определенных условиях. В частности, если в стране будет сформировано правительство, состоящее не только из талибов, будут соблюдаться права человека и Афганистан не станет "оплотом терроризма". "В Афганистане новая реальность, нравится нам это или нет. И у нас больше нет времени зализывать раны", - заявил Мас 2 сентября.

Боевики "Талибана" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном. Всего, по данным Вашингтона, после захвата власти в Афганистане талибами - США и их союзники вывезли из страны более 122 тысяч мирных жителей.

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    Автор: Марина Барановская


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