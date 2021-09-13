Германия предупредила о приближении гуманитарной катастрофы в Афганистане

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) перед открытием конференции ООН по оказанию срочной помощи Афганистану предупредил о нарастании гуманитарной катастрофы в этой стране. "Люди в Афганистане страдают не только от насильственного захвата власти "Талибаном", но и от сильной засухи, а также от пандемии коронавируса, которая бушует с неослабевающей силой", - сказал он в интервью газетам группы Funke, опубликованным в понедельник, 13 сентября.
По словам Мюллера, уже почти половина населения Афганистана зависит от гуманитарной помощи, в ближайший год до половины всех афганских детей в возрасте до пяти лет будут страдать от сильного недоедания. В то же время потребности Афганистана в гуманитарной помощи покрыты лишь на 40 процентов. "Мировое сообщество должно действовать быстро и сделать все, чтобы сохранить базовое обеспечение для афганского населения", - подчеркнул германский министр.
Призыв к реформе гуманитарной помощи
Герд Мюллер призвал к глубокой реформе гуманитарной помощи. "Система оказания международной помощи должна измениться - от вмешательства в кризис к его предотвращению. Нельзя ждать, пока не начнут умирать люди. Нужно инвестировать заранее, чтобы не допустить этого", - пояснил он.
ООН 13 сентября открывает в Женеве международную конференцию по оказанию помощи Афганистану, организованную генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем. До конца года планируется собрать еще 606 млн долларов. Многие страны готовы помогать Афганистану, но выдвигают для этого условия правительству, сформированному радикальным исламистским движением "Талибан".
В конференции примут участие около 40 министров, в том числе министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). Мас лично приедет в Женеву. Многие другие министры будут участвовать в конференции по видеосвязи.
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Автор: Марина Барановская