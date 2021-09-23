 Постоянные члены СБ ООН согласовали общую линию в отношении ″Талибана″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.09.2021

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Мир

Постоянные члены СБ ООН согласовали общую линию в отношении "Талибана"

США, Великобритания, Франция, РФ и КНР заявили о приверженности миру и стабильности в Афганистане, сообщил после встречи в рамках Генассамблеи ООН Антониу Гутерриш.

Заседание Совета Безопасности ООН

Заседание Совета Безопасности ООН (фото из архива)

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН согласовали совместную позицию в отношении захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан".  США, Великобритания, Франция, Россия и Китай привержены "миру и стабильности в Афганистане, в котором без проблем и дискриминации может распределяться гуманитарная помощь", заявил в среду, 22 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Кроме того, целью действий этих государств является "Афганистан, в котором соблюдают права женщин и девочек, и Афганистан, который не является оплотом терроризма", указал Гутерриш по окончании переговоров с министрами иностранных дел США, Великобритании, Франции, РФ и КНР в рамках Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, проходящей в Нью-Йорке. По словам генсека, постоянные члены СБ ООН призывают талибов создать правительство, в котором "представлены все части населения".

Встреча, созванная по инициативе главы МИД Великобритании Элизабет Трасс, прошла в "конструктивном" ключе, стороны выявили совпадение позиций по многим вопросам, пишет агентство AFP со ссылкой на неназванного представителя администрации США, знакомого с ходом переговоров. "Не думаю, что кто-либо из них доволен составом переходного правительства, даже китайцы", - отметил собеседник агентства.

В августе Россия и Китай воздержались при голосовании за резолюцию СБ ООН

Как отмечает далее AFP, общая позиция постоянных членов СБ ООН имеет большое значение, поскольку еще в конце августа РФ и КНР воздержались приголосовании по резолюции о захвате власти талибами в Афганистане.

21 сентября началась общеполитическая дискуссия Генеральной ассамблеи  ООН  - неделя высокого уровня. В этом дипломатическом саммите принимают участие около ста глав государств и правительств, а также многочисленные министры иностранных дел.

После вывода международных сил из Афганистана боевики "Талибана" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном. После этого они объявили о создании переходного правительства. В него не вошла ни одна женщина и ни один представитель, ответственный за защиту прав женщин. Международное сообщество не признает правительство талибов.

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    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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