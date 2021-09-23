Постоянные члены СБ ООН согласовали общую линию в отношении "Талибана"

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН согласовали совместную позицию в отношении захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан". США, Великобритания, Франция, Россия и Китай привержены "миру и стабильности в Афганистане, в котором без проблем и дискриминации может распределяться гуманитарная помощь", заявил в среду, 22 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Кроме того, целью действий этих государств является "Афганистан, в котором соблюдают права женщин и девочек, и Афганистан, который не является оплотом терроризма", указал Гутерриш по окончании переговоров с министрами иностранных дел США, Великобритании, Франции, РФ и КНР в рамках Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, проходящей в Нью-Йорке. По словам генсека, постоянные члены СБ ООН призывают талибов создать правительство, в котором "представлены все части населения".
Встреча, созванная по инициативе главы МИД Великобритании Элизабет Трасс, прошла в "конструктивном" ключе, стороны выявили совпадение позиций по многим вопросам, пишет агентство AFP со ссылкой на неназванного представителя администрации США, знакомого с ходом переговоров. "Не думаю, что кто-либо из них доволен составом переходного правительства, даже китайцы", - отметил собеседник агентства.
В августе Россия и Китай воздержались при голосовании за резолюцию СБ ООН
Как отмечает далее AFP, общая позиция постоянных членов СБ ООН имеет большое значение, поскольку еще в конце августа РФ и КНР воздержались приголосовании по резолюции о захвате власти талибами в Афганистане.
21 сентября началась общеполитическая дискуссия Генеральной ассамблеи ООН - неделя высокого уровня. В этом дипломатическом саммите принимают участие около ста глав государств и правительств, а также многочисленные министры иностранных дел.
После вывода международных сил из Афганистана боевики "Талибана" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном. После этого они объявили о создании переходного правительства. В него не вошла ни одна женщина и ни один представитель, ответственный за защиту прав женщин. Международное сообщество не признает правительство талибов.
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В мужском обществе
Судя по фотографиям и видеоматериалам информационных агентств, на улицах Афганистана снова стало людно и шумно. Рестораны в Герате, похоже, опять открылись для посетителей. Но в глаза сразу бросается то, что за столиками сидят исключительно мужчины, некоторые из них одеты в традиционную для Афганистана курту - рубашку длиной до колен. Женщин на улицах почти не видно.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Учиться - только по отдельности
Этих студентов в частном университете в Кабуле отделяет друг от друга занавес от потолка до пола: в вузах уже официально объявлено о гендерной сегрегации. "Совместное обучение противоречит принципам ислама, а также национальным ценностям, обычаям и традициям", - заявил в Кабуле исполняющий обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Утраченные права и свободы
По дороге в мечеть в Герате: большинство прав и свобод, которые обрели женщины в Афганистане за годы пребывания там союзных войск, после прихода к власти талибов были утрачены. Талибы уже запретили женщинам заниматься спортом и участвовать в общественной деятельности.
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Постоянный контроль на дорогах
Характерной особенностью городского пейзажа в Афганистане стали контрольно-пропускные пункты и проверки на дорогах. Люди боятся вооруженных до зубов талибов - и поэтому хотят привлекать к себе как можно меньше внимания. Западную одежду носят все меньше и меньше.
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Талибы захватили поместье своего врага
Многие виллы и дворцы сменили владельцев. Эта оранжерея и поместье в кабульском районе Шерпур еще недавно принадлежали Абдулу Рашиду Дустуму, афганскому полевому командиру и бывшему вице-президенту. Боевики "Талибана" захватили дом одного из своих злейших врагов. Сам Дустум бежал в Узбекистан.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
В ожидании работы
Поденщики сидят на обочине дороги в Кабуле, надеясь, что им предложат какую-то работу. После прихода к власти талибов Афганистан переживает экономический кризис, и многие жители страны остались без работы. По данным ООН, в ближайшие месяцы населению Афганистана будут угрожать рост цен на продовольствие и бедность.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Борьба за свои права
Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Организация Объединенных Наций обеспокоена
По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Кто поддерживает талибов
Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.
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Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Демонстративная поддержка курса талибов
Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.
Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская