Железная дорога из Китая - новая надежда Кыргызстана

Парламент Кыргызстана 19 июня 2024 года вне очереди рассмотрел и принял сразу в трех чтениях законопроект о ратификации соглашения между правительствами Китая, Кыргызстана и Узбекистана о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан". Само соглашение было подписано в Пекине 6 июня 2024-го.

Согласно документу, строительство международного транспортного коридора будет проходить по комбинированному варианту маршрута "Кашгар - Торугарт - Макмал - Джалал-Абад - Андижан". По словам заместителя министра транспорта и коммуникаций КР Ырысбека Бариева, данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию, и далее - в Евросоюз. По данным СМИ, длина железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан составит 486 км, из которых порядка 312 км будут проходить по территории Кыргызской республики (КР), где планируется строительство 18 железнодорожных станций, а, кроме того, учитывая горный рельеф, потребуется возведение 81 моста и бурение 41 тоннеля протяженностью более 120 км.

Генеральный директор госпредприятия "Кыргыз темир жолу" (КТЖ) Азамат Сакиев сообщил, что строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан планируется начать в октябре 2024 года и продлится оно около 6 лет. Для реализации проекта на территории КР будет создана Совместная проектная компания (СПК), для обеспечения деятельности которой доли в уставном капитале будут распределяться следующим образом: Китай - 51%, Кыргызстан и Узбекистан - по 24,5%. По информации гендиректора КТЖ, общая стоимость проекта оценивается в 4,7 млрд долларов, половину от этой суммы - 2 млрд 350 млн долларов - китайская сторона выделит в виде кредита СПК. Расходы на другую половину будут распределены между тремя странами. Доля Кыргызстана составит около 700 миллионов долларов.

Новая геополитическая и геоэкономическая реальность в регионе

Эксперт по международным отношениям Дипломатической академии МИД КР Эдил Осмонбетов Фото: privat

Эксперт по международным отношениям Дипломатической академии МИД КР Эдил Осмонбетов отмечает, что для Кыргызстана это стратегическая дорога, и если все пойдет по плану, и строительство будет завершено в течение нескольких лет, то, конечно, она будет иметь историческое значение. Он поясняет: "Мы перестаем быть закрытой страной, у нас появляется выход к морю, потому что мы же центр Евразии, хартленд. Экономически есть даже подсчеты, что страны, имеющие крупные порты - такие, как Стамбул, Гамбург - на 20 процентов быстрее развиваются, а у нас, чтобы товары и услуги привезти сюда или куда-то отправить, цена в 60 процентов возрастает, поэтому первая выгода - это, безусловно, что мы заходим в существующие транзитные, мультимодальные пути". По его мнению, геоэкономическая и геополитическая ситуация у Кыргызстана улучшается: "У нас будет меньше зависимость от Казахстана, мы становимся совместно с Узбекистаном стратегическими регуляторами многих процессов в Центральной Азии".

Политолог Наргиза Мураталиева Фото: Privat

Наргиза Мураталиева, политолог, соавтор исследования "Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан: на развилке цивилизаций, геополитики и торговых путей", проведенного на базе представительства IWPR в Центральной Азии и региональной аналитической платформы CABAR.asia при финансовой поддержке Правительства Норвегии, указывает, что для Кыргызстана откроется возможность не только развития экономики и расширения транспортных связей со странами Центральной Азии, с Узбекистаном, Туркменистаном. Затронет проект и другие сферы, например, он может способствовать снижению геополитической значимости России, позволит выйти на новые рынки, тем самым диверсифицируя экономику. Кроме этого, железная дорога будет иметь мультипликативный эффект для экономики в виде новых рабочих мест и получения доходов с транзита.

В свою очередь Эдил Осмонбетов полагает, что новая геополитическая и геоэкономическая реальность будет заключаться и в том, что отношения между странами Центральноазиатского региона будут более взвешенные и взаимовыгодные, поскольку будут больше строиться на партнерстве, чем на конкуренции. Это будет положительно влиять и на Афганистан, и на постсоветское пространство, и на Южный Кавказ.

"Экономического чуда не произойдет"

Независимый экономист Азамат Акенеев Фото: privat

Независимый экономист Азамат Акенеев также подчеркивает, что строительство железной дороги - это долгожданное событие для Кыргызстана, ведь проект обсуждался более 25 лет. Но собеседник выражает мнение, что не стоит преувеличивать его значение: "Чтобы не было очень таких завышенных ожиданий от него, потому что железная дорога нужна для перевозки товаров. То есть наибольшую выгоду от железных дорог получают те страны, которым есть что возить. У Кыргызстана в силу небольшого размера экономики, и в силу нашего сегодняшнего состояния экономики нет развитого производства товаров, у нас есть не так много что экспортировать", - разъясняет экономист. По мнению Акенеева, в основном выгоду от этого проекта получит Китай, так как для него открывается новый так называемый "срединный маршрут" - альтернативный тому, что сейчас идет через Казахстан. Экономист замечает, что грузоперевозки между Китаем и ЕС растут очень быстрыми темпами, и эта железная дорога позволит перераспределить этот грузопоток, особенно в связи с геополитическими проблемами, связанными с санкциями.

Грузы из Китая на товарной железнодорожной станции в Кыргызстане Фото: CFOTO/picture alliance

Собеседник считает, что в целом этот проект Кыргызстану нужен, но, так как он довольно дорогой, то и окупаться будет очень долго. "То есть нам надо быть к этому готовыми, что какого-то экономического чуда не произойдет", - указывает он. Говоря о новых возможностях для Кыргызстана, экономист перечисляет: "Мы получим транзитные платежи за проезд по нашей территории, появятся возможности для месторождений, которые разрабатываются на юге и в середине страны - за счет этой железной дороги они станут экономически эффективными". Экономист признает, что любой транспортный проект увеличивает влияние той страны, которая его продвигает. "Конечно, это будет означать усиление позиций Китая в Кыргызстане, и в целом в Центральной Азии. Увеличение экономической экспансии, то есть, будет здесь больше китайских компаний, возрастет зависимость в экономическом плане, в плане внешнего долг". Однако, по мнению Азамата Акенеева, построить железную дорогу за счет своих ресурсов Кыргызстан бы не смог во всяком случае в среднесрочной перспективе, поэтому был выбран лучший вариант, хотя он и несет в себе определенные риски. "Я согласен, что проект огромный для Кыргызстана, и как мы будем за него расплачиваться, давайте посмотрим", - заключает собеседник.

Политолог Наргиза Мураталиева также называет в числе рисков рост долговой нагрузки. Помимо этого, она указывает на то, что любая дорога оказывает влияет на экосистему и окружающую среду. К тому же "важно, чтобы дорога не превратилась в долгострой с растущей из года в год стоимостью, чтобы сроки ее реализации не затягивались, а управление дорогой осуществлялось на сбалансированных принципах".