Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Музеи и выставки

Ein Kind hält bei der Ausstellung «Insectophobie» eine Rote Chile-Vogelspinne auf seinen Händen. Die Wanderausstellung mit mehr als 500 Exemplaren ist nach Angaben des Veranstalters die größte mobile Spinnen- und Insektenschau Deutschlands.

Где в Германии можно потрогать гигантских пауков (фото) 09.11.2021

"Инсектофобия" - так называется эта передвижная выставка, на которой можно увидеть несколько сотен разных пауков и других насекомых.
Symbolbild | Obdachlosigkeit

Кто следующий? Бездомность без прикрас 05.11.2021

Бездомность - проблема глобальная. Никто не должен жить на улице. Как помочь людям, оказавшимся без крыши над головой? Выставка в Мюнхене ищет ответы на этот и другие вопросы.
29.09.2021 Eine Frau betrachtet in der Kunsthalle Mannheim in der Ausstellung «MUTTER!» ein Bild von Mason Poole mit dem Titel «Beyonce Posing With Her Newborn Twins». Ebenfalls zu sehen sind ein Bild von Pablo Picasso (M) mit dem Titel «Maternité» und das Kunstwerk von Dieric Bouts (r) mit dem Titel «Madonna mit Kind». Mit über 100 Objekten widmet sich die Ausstellung, die bis zum 6. Februar 2022 zu sehen ist, der Beziehung zwischen Mutter und Kind. +++ dpa-Bildfunk +++

Символ плодородия, святая, жертва: как менялся образ матери в искусстве 02.11.2021

Под влиянием изменений в обществе образ матери не раз трансформировался и в искусстве. Выставка в немецком Мангейме прослеживает этот путь - от прославления до реализма, поднимая при этом и сложные темы, как бездетность.
Gewandspange in Form eines Delphins aus Gold und Bergkristall aus dem Grabhügel von Nogajcik. 1. Jahrhundert v. Chr. - 1. Jahrhundert n. Chr. (Kiew, Museum der historischen Schätze der Ukraine, Dmitro Klochko) Quelle: http://www.rlmb.lvr.de/app/Presse_RLMB/index.asp?NNr=9804 copyright:

Так выглядит скифское золото (фото) 26.10.2021

В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" музеям Крыма. На фото - артефакты, о которых спор идет уже несколько лет.
Pablo Picasso Temple de la Paix in Vallauris aus Peter Nestler, Picasso in Vallauris, 2020, (Filmstill) © Peter Nestler © Succession Picasso/VG Bild-Kunst, Bonn 2021

В чем конфликт великого Пабло Пикассо (фотогалерея) 25.10.2021

Будучи убежденным коммунистом, испанский художник был любим на Востоке и на Западе. Свидетельство тому - выставка в Музее Людвига в Кельне, отражающая его творчество в непривычном ракурсе. Представляем ее экспонаты.
Ausstellungsansicht Deutsches Design 1949 – 1989 Quelle: https://www.skd.museum/besucherservice/presse/2021/einladung-zur-pressekonferenz-deutsches-design-1949-1989-zwei-laender-eine-geschichte/

Культовые штучки: как развивался дизайн в ГДР и ФРГ (фотогалерея) 22.10.2021

Проследить за взамопроникновением идей в западно- и восточногерманском дизайне и узнать об истории создания немецких культовых предметов мебели и интерьера ХХ века можно на выставке в Дрездене. Фотогалерея DW.
Ausstellungsansicht Deutsches Design 1949 – 1989 Quelle: https://www.skd.museum/besucherservice/presse/2021/einladung-zur-pressekonferenz-deutsches-design-1949-1989-zwei-laender-eine-geschichte/

Немецкий классический дизайн - между Восточной и Западной Германией 22.10.2021

Выставка в Дрездене "Немецкий дизайн 1949-1989" прослеживает историю развития дизайна в бывшей ГДР и ФРГ.
Das sog. Goldene Ei, wohl deutsch, um 1700, Grünes Gewölbe. Meisterwerk der Schatzkunst kehrt an seinen Ursprungsort zurück: Staatliche Kunstsammlungen Dresden erhalten Goldenes Ei Augusts des Starken als Dauerleihgabe - 18.10.2021 Nur im Zusammenhang mit einer aktuellen Berichterstattung (§ 50 UrhG) zur genannten Ausstellung zu verwenden, diese nicht zu verändern, zu manipulieren oder deren Inhalt für andere Zwecke zu verwenden. Ich bin mir bewusst, dass ich mich bei einer Nutzung der über den in § 50 UrhG genannten Zwecke des Missbrauchs von Nutzungsrechten strafbar mache. Eine Speicherung der Datei über die Dauer der Ausstellung hinaus oder/und Weitergabe an Dritte ist ebenfalls ausdrücklich untersagt.

В "Зеленый свод" Дрездена вернулось золотое яйцо с сюрпризами 18.10.2021

Это сегодня яйца с сюрпризом делают из пластмассы. Раньше они были из золота и бриллиантов, а потому пользуются большим спросом у музеев, коллекционеров и грабителей. Одно из таких яиц вернулось в дрезденский музей.
Liquid Spirulina unter den Top-Innovationen auf der Lebensmittelmesse Anuga, der weltweit führenden Ernährungsmesse für Handel, Gastronomie und Außer-Haus-Markt, 2021 in der Koelnmesse. Köln, 08.10.2021

Вино из водорослей и другие съедобные диковинки на выставке Anuga (фотогалерея) 12.10.2021

Вкус в еде - это уже не главное. Самая большая в мире продовольственная выставка Anuga показывает, что сейчас действительно важно для продуктов питания. Приятного просмотра!
Gefrorene Pesto Tropfen unter den Top-Innovationen auf der Lebensmittelmesse Anuga, der weltweit führenden Ernährungsmesse für Handel, Gastronomie und Außer-Haus-Markt, 2021 in der Koelnmesse. Köln, 08.10.2021

Полезные и противные: продуктовые новинки на выставке Anuga 12.10.2021

В 2021 году продовольственная выставка Anuga в Кельне представляет множество съедобных диковинок.

https://de.wikipedia.org/wiki/Caspar_David_Friedrich#/media/Datei:Caspar_David_Friedrich_-_Zwei_M%C3%A4nner_in_Betrachtung_des_Mondes.jpg Caspar David Friedrich Zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Um 1819/20 Öl / Leinwand, 35 x 44,5 cm Gal. Nr. 2194 Galerie Neue Meister Staatliche Kunstsammlung Dresden

Мечты о свободе: из Москвы - в Дрезден 02.10.2021

2 октября в Дрездене открылась уникальная выставка с многозначительным названием "Мечты о свободе". Она рассказывает о романтизме в России и Германии.
Puppen mit den Uniformen der NVA und der Volkspolizei stehen im DDR-Museum. Seit sechs Jahren existiert das Museum in dem kleinen Ort. Ab dem 31.10.2021 wird das Museum am jetzigen Standort geschlossen und ein Umzug in neue Ausstellungsräume steht an. Insgesamt beherberge das Museum aktuell mehr als 10.000 Einzelstücke aus dem DDR-Alltag.

Немецкий музей продаст лишние артефакты времен ГДР (фото) 01.10.2021

В коллекции Музея ГДР в Дабеле насчитывается более 10 тысяч экспонатов. Некоторые имеются в нескольких экземплярах.

Die Passagierdrohne Pop.Up Next steht in den Ausstellungsräumen vom Zukunftsmuseum, der Nürnberger Zweigstelle vom Deutschen Museum in München.

Где в Германии можно увидеть будущее 30.09.2021

Как изменится наша жизнь в последующие годы? На чем мы будем ездить? Как будут выглядеть наши города? Реально ли создание сверхчеловека? И есть ли предел техническому прогрессу? Ответы - в Музее будущего в Нюрнберге.
Der Film-Roboter Robbi von 2016 steht in einer Vitrine im Zukunftsmuseum, der Zweigstelle des Deutschen Museums München. (zu dpa «Science-Fiction zum Anfassen - Zukunftsmuseum wird eröffnet») +++ dpa-Bildfunk +++

Можно ли увидеть будущее в музее? (фотогалерея) 29.09.2021

Как мы будем жить через 10, 20 или 50 лет? Как будут развиваться технологии? И какими проблемами это чревато для человечества? Новый Музей будущего в Нюрнберге приглашает в увлекательное путешествие.
Der Telemax Pro Roboter als Fernhantierungsgerät steht in den Ausstellungsräumen vom Zukunftsmuseum, der Zweigstelle des Deutschen Museums München. Besucher können den Arm über einen Joystick steuern um an einer Apparatur einen Knopf zu betätigen, um damit die Entschärfung einer Bombe zu simulieren. Die Eröffnung des Museums mit knapp 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche ist für Mitte September 2021 geplant. +++ dpa-Bildfunk +++

Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты 29.09.2021

Как мы будем жить через 10, 20 или 50 лет? Как будут развиваться технологии? И какими проблемами это чревато для человечества? Новый Музей будущего в Нюрнберге приглашает заглянуть во вчерашний и завтрашний день.
NUR im Rahmen der Berichterstattung zur Ausstellung „6 ½“ im Folkwang Museum zu veröffentlichen!!!! Hanna Murajda Wand, 2020 Format: DIN A1 Offsetdruck © Hanna Murajda

Протестные плакаты в Беларуси - особое явление 22.09.2021

Мирный протест в Беларуси 2020 года отличался креативностью. Уличные акции из-за репрессий утихли, но недовольство находит выход. Протест продолжается. Каким образом? Об этом - выставка в немецком Эссене.
Показать еще