Музеи и выставки

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"Инсектофобия" - так называется эта передвижная выставка, на которой можно увидеть несколько сотен разных пауков и других насекомых.
Бездомность - проблема глобальная. Никто не должен жить на улице. Как помочь людям, оказавшимся без крыши над головой? Выставка в Мюнхене ищет ответы на этот и другие вопросы.
Под влиянием изменений в обществе образ матери не раз трансформировался и в искусстве. Выставка в немецком Мангейме прослеживает этот путь - от прославления до реализма, поднимая при этом и сложные темы, как бездетность.
В Амстердаме апелляционный суд отказался возвращать экспонаты выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" музеям Крыма. На фото - артефакты, о которых спор идет уже несколько лет.
Будучи убежденным коммунистом, испанский художник был любим на Востоке и на Западе. Свидетельство тому - выставка в Музее Людвига в Кельне, отражающая его творчество в непривычном ракурсе. Представляем ее экспонаты.
Проследить за взамопроникновением идей в западно- и восточногерманском дизайне и узнать об истории создания немецких культовых предметов мебели и интерьера ХХ века можно на выставке в Дрездене. Фотогалерея DW.
Выставка в Дрездене "Немецкий дизайн 1949-1989" прослеживает историю развития дизайна в бывшей ГДР и ФРГ.
Это сегодня яйца с сюрпризом делают из пластмассы. Раньше они были из золота и бриллиантов, а потому пользуются большим спросом у музеев, коллекционеров и грабителей. Одно из таких яиц вернулось в дрезденский музей.
Вкус в еде - это уже не главное. Самая большая в мире продовольственная выставка Anuga показывает, что сейчас действительно важно для продуктов питания. Приятного просмотра!
В 2021 году продовольственная выставка Anuga в Кельне представляет множество съедобных диковинок.
2 октября в Дрездене открылась уникальная выставка с многозначительным названием "Мечты о свободе". Она рассказывает о романтизме в России и Германии.
В коллекции Музея ГДР в Дабеле насчитывается более 10 тысяч экспонатов. Некоторые имеются в нескольких экземплярах.
Как изменится наша жизнь в последующие годы? На чем мы будем ездить? Как будут выглядеть наши города? Реально ли создание сверхчеловека? И есть ли предел техническому прогрессу? Ответы - в Музее будущего в Нюрнберге.
Как мы будем жить через 10, 20 или 50 лет? Как будут развиваться технологии? И какими проблемами это чревато для человечества? Новый Музей будущего в Нюрнберге приглашает в увлекательное путешествие.
Как мы будем жить через 10, 20 или 50 лет? Как будут развиваться технологии? И какими проблемами это чревато для человечества? Новый Музей будущего в Нюрнберге приглашает заглянуть во вчерашний и завтрашний день.
Мирный протест в Беларуси 2020 года отличался креативностью. Уличные акции из-за репрессий утихли, но недовольство находит выход. Протест продолжается. Каким образом? Об этом - выставка в немецком Эссене.
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