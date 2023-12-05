"Обнаженные": от наслаждения до шока

Выставка "Обнаженные" рассказывает, как менялось изображение обнаженной натуры с XIX века до наших дней. То, что начинается с чувственных и идеальных изображений, заканчивается сюрреализмом и испачканными кровью телами.

Нагота может и вдохновлять, и шокировать. Это демонстрируют экспонаты выставки "Обнаженные" ("Nuds") в Музее искусства и культуры в немецком Мюнстере (LWL-Museum für Kunst und Kultur). Тема экспозиции - различные способы интерпретации обнаженной натуры и ее художественно-историческое развитие в течении XIX - XXI веков, рассказывает DW заместитель директора и куратор Таня Пирсиг-Маршалл (Dr. Tanja Pirsig-Marshall). В разные эпохи художники изображали человеческое тело то чувственным, то совершенным, то уязвимым, то отталкивающим. Экспонаты наглядно рассказывают об идеалах красоты, о теле как товаре, "мужском" и "женском" взгляде на обнаженную натуру, о темнокожих одалисках, сюрреалистических и (не)сексуализированных телах, гендерном разнообразии, использовании тела в политическом контексте и так далее. Большинство из 90 работ предоставлены британской галереей Tate. Среди них Огюст Роден, Гвен Джон, Эдгар Дега, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Фрэнсис Бэкон, Джексон Поллок, Марлен Дюма, Сара Лукас, Трейси Эмин, Алиса Нил, Занеле Мухоли, американская арт-группа Guerilla Girls. Их дополняют артефакты из коллекции музея Мюнстера: работы Эдварда Мунка, Карла Шмидта-Ротлуфа, Августа Маке и Вилли Баумайстера. Картины, фотографии, скульптуры и видео сгруппированы тематически: от средневековых до современных абстрактных и политически-окрашенных изображений обнаженного тела.

Мраморная композиция Огюста Родена "Поцелуй" на выставке "Обнаженные" Фото: Guido Kirchner/dpa/picture alliance

Реальные и идеальные образы тела

В XIX веке обнаженная натура была неотъемлемой частью художественного обучения в академиях. Художники (в основном - мужчины) вдохновлялись мотивами из мифологии и Библии. Они четко распределяли роли между полами: мужское тело изображалось активным и героическим, а женское - пассивным, уязвимым, эротическим и желанным. Долгое время в академиях были только натурщики-мужчины, а обнаженных натурщиц можно было рисовать лишь в специальных частных салонах. Именно там были сделаны наброски Бернхарда Панкока и Кристиана Рольфса, представленные на выставке.

Эдгар Дега, "Женщина в купальном тазу", 1883 г. Фото: Tate / Tate Images

Вскоре обнаженная натура утвердилась как самостоятельный жанр. Человеческое тело начали использовать для отражения определенных идеалов, взглядов, политических идей. Живописцы конца XIX-начала ХХ века все чаще рисовали обнаженное тело не только в мифологических контекстах, но и в будничной обстановке. В это время было создано много картин с изображениями купальщиц. В то время как Поль Сезанн и Анри Матисс писали их на берегах окруженных деревьями водоемов, Эдгар Дега и Пьер Боннар показывали женщин в более интимной атмосфере - купающихся или расчесывающих волосы, так, словно подглядывают за ними в замочную скважину. Тело больше не помещали в жанровые и исторические рамки, заменив их на реалистичными сценами. Купальщицы до сих пор являются важным мотивом в искусстве.

Мужской взгляд на мужское тело

Изображение обнаженного мужского тела на обратной стороне картины "Апокалиптический город" Людвига Майднера Фото: Ludwig Meidner-Archiv, Jüdisches Museum der Stadt Frankfurt am Main, Foto: LWL/Sabine Ahlbrand-Dornseif

В 1912 году немецкий экспрессионист Людвиг Майднер (Ludwig Meidner) написал картину "Апокалиптический город". На обратной стороне этого полотна он нарисовал спящего обнаженного мужчину. Художник представил его расслабленно лежащим на спине, с закинутыми за голову руками, с раздвинутыми ногами и полностью обнаженными гениталиями. В то же время поза мужчины - "типично" женская, почти копия "Спящей Венеры". Мужская фигура кажется пассивной, предназначенной исключительно для разглядывания - что было весьма необычно в начале ХХ века. Художник поменял традиционный фокус, поместив в центр произведения не женскую наготу, а эстетичность и сексуальность мужского тела.

Тело как политический инструмент

Трейси Эмин, "Последнее, что я сказала тебе, не оставляй меня здесь" Фото: VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Foto: Tate

Феминизм и другие политические движения открыто и критически относятся к наготе. Они инициируют переосмысление существующих стереотипов, традиций и ролей, а также требуют свободы распоряжения своим телом. В 1970-е годы активизировалось феминистское художественное движение, которое перевернуло некоторые сексуальные, этнические и традиционные гендерные роли. Иллюстрацией может послужить картина "Турецкая баня" и "Пол Росано, лежащий" художницы Сильвии Слей. Для ее творчества характерно изображение мужчин в стереотипных женских позах - своеобразные пародии на более ранние произведения художников-мужчин, изображавших обнаженных женщин в качестве эротического объекта.

Конфликту между стереотипом идеальной домохозяйки, сексуальной свободой и домашним насилием посвящена серия из 14 фоторабот "Восстание либидо" Джо Спенс. В них она визуализирует клише и порывает с ними, размещая среди фотографий благообразной домохозяйки - застегнутой на все пуговицы, в тапочках и с пылесосом в руках, - изображения страдающей женщины в сексуальном черном белье и обильно измазанной кровью, символизирующей уязвимость женского тела.

Эмансипация и стремление остановить объективизацию женского тела по-прежнему вдохновляют художников и движут ими. Многие творческие люди продолжают бороться за равные права для женщин в мире искусства. Как, например, американская арт-группа Guerrilla Girls - на выставке "Nudes" можно увидеть их знаменитый плакат с (не)шуточной надписью: "Женщины должны быть голыми, чтобы попасть в Метрополитен-музей?"

Плакат арт-группы Guerrilla Girls: "Женщины должны быть голыми, чтобы попасть в Метрополитен-музей?" Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Разнообразие и открытость

Поиск гендерной и расовой идентичности являются центральными темами в фотографических работах Ротими Фани-Кайоде. Уроженец Лагоса специализировался на фотографиях темнокожих натурщиков и использовал в качестве декора артефакты традиционной культуры народа йоруба. На фотографиях серии его работ "Abiku (Born tо Die)" изображен темнокожий обнаженный мужчина в разных позах с пластиковой трубкой, обвитой вокруг шеи или тела. Эти изображения амбивалентны. Они полны эротики и напряжения (как следует из названия, речь идет о смерти). Чувствуется отсылка к стереотипу о черном теле, приниженном до статуса объекта, и к расправам суда Линча, жертвами которых особенно часто становились темнокожие. С другой стороны, эти фотографии могут быть интерпретированы и сквозь призму садомазохистских сексуальных практик.

Автопортрет фотографа Занеле Мухоли на выставке "Обнаженные" Фото: Zanele Muholi, Courtesy of the artist and Yancey Richardson, New York

Также на выставке представлены фотографии южноафриканки Занеле Мухоли, которая называет себя "визуальной активисткой" и выступает против расизма, ненависти и насилия, с которыми по-прежнему сталкивается ЛГБТК+ сообщество в Африке и по всему миру. Она создала галерею фотопортретов геев и лесбиянок Южной Африки, а затем стала фотографировать себя. В результате появилось 365 черно-белых автопортретов, один из которых был выбран для презентации выставки "Nudes" в Мюнстере.

Выставка пройдет в Музее искусства и культуры в городе Мюнстер до 14 апреля 2024 года.

Смотрите также: