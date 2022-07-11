Обнаженные мужчины: экскурс в историю жанра ню

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Нагое или полунагое мужское тело присутствовало в искусстве во все времена. Тому, как именно изображали мужчин в разные эпохи, в Бремене посвятили отдельную выставку.
В Бремене в данный момент проходит выставка, изучающая то, как художественное изображение и восприятие обнаженного мужского тела менялось с течением времени.
Мужское обнаженное тело - неотъемлемая часть истории искусства. Одним из самых известных изображений мужской наготы является скульптурная группа "Лаокоон и его сыновья" , высеченная из цельного куска мрамора. Выдающееся произведение античности с момента его обнаружения находится в Музеях Ватикана. Весьма любопытен тот факт, что Папа Римский Юлий II сделал скульптуру центром своей выставки, хотя в католической церкви нагота ассоциировалась с изгнанием Адама и Евы из рая.
Примерно в то же время, когда была обнаружена скульптура "Лаокоон и его сыновья", художники эпохи Возрождения, такие как Микеланджело и Альбрехт Дюрер, подарили обнаженному телу в искусстве новую жизнь. Гравюра Альбрехта Дюрера "Мужская баня" датирована концом XV века. На ней изображена группа из шести полураздетых мужчин, которые музицируют и выпивают. Дюрер создал это произведение после возвращения из своей первой поездки в Италию.
В то время популярным мотивом были картины из жизни христианских мучеников, чьи тела изображались на переднем плане и часто были обнажены до набедренных повязок. Примерно в 1500 году Дюрер создал две гравюры с изображением святого Себастьяна, чудом уцелевшего от стрел.
Рисунки и гравюры, представленные в Бременской картинной галерее, дают представление о господствовавших идеях того времени, когда они были созданы. Самые последние работы на бумаге и холстах датируются XX веком. Около 80 работ, в основном из собственной коллекции музея, можно увидеть в двух залах экспозиции.
То, что сегодня считается совершенно нормальным, в прошлые века было практически делом невозможным. До XX века женщин не принимали в государственные художественные академии. Например, немецкой художнице Пауле Модерзон-Беккер (Paula Modersohn-Becker) ничего не оставалось, как учиться в частных школах Берлина и Парижа. Там она и начала рисовать обнаженных мужчин с натуры, и многие из ее этюдов сохранились до наших дней.
Также на выставке представлены малоизвестные произведения итальянского художника Джулио Кловио и немецкого художника Антона Рафаэля Менгса (Anton Raphael Mengs), гравюры итальянца Маркантонио Раймонди и нидерландского художника Хендрика Гольциуса, а также редко экспонируемые эскизы и рисунки Рембрандта.
С экспонатами выставки под названием "Образы мужчин. Обнаженный мужчина на бумаге" ("Manns-Bilder. Der männliche Akt auf Papier") можно ознакомиться до 6 ноября 2022 года.
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