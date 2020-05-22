Шедевры Альбрехта Дюрера (фотогалерея)

Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

"Rhinocerus" - "Носорог"

Первый носорог в Европе. Его доставили в Лиссабон из Индии, а позже отправили в Рим в качестве подарка папе, правда, уже в виде чучела. Эту свою гравюру на дереве Альбрехт Дюрер создал в 1515 году, хотя сам живого носорога ни разу не видел. Над гравюрой мастер работал по описаниям и эскизам неизвестного художника. Оттиски с гравюр Дюрер печатал в собственной мастерской в Нюрнберге.