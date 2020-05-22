 Шедевры Альбрехта Дюрера (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.05.2021

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Культура и стиль жизни

Шедевры Альбрехта Дюрера (фотогалерея)

550 лет назад, 21 мая 1471 года, в Нюрнберге родился великий немецкий художник, график и теоретик искусства - мастер западноевропейского Ренессанса Альбрехт Дюрер.

  • Альбрехт Дюрер. Автопортрет

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Художник и его эпоха

    Он считается самым знаменитым немецким художником эпохи Возрождения. Признание и славу Альбрехт Дюрер снискал еще при жизни. Так, его "Руки молящегося" входят в число ключевых произведений мирового изобразительного искусства. Он виртуозно владел самыми разными техниками рисунка и живописи, является автором огромного числа гравюр на дереве и меди. А начиналось все с ювелирного ремесла…

  • Дом-музей Дюрера в Нюрнберге

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Мастер из Нюрнберга

    Альбрехт Дюрер родился в 1471 году в семье ювелира и уже в детстве под руководством отца овладел секретами этой профессии. Верность традициям, усердие и трудолюбие, которыми славились ремесленники Позднего Средневековья, он хранил всю свою жизнь. В 15 лет Дюрер пошел в ученики к художнику, а затем, как было принято тогда, отправился путешествовать. В Нюрнберг молодой мастер вернулся в 1494 году.

  • Эскиз 1508 года

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    "Руки молящегося"

    Дарование Дюрера не знало жанровых и технических границ. Особым спросом у знати и коронованных особ пользовались принадлежавшие его кисти портреты. Помимо этого Дюрер занимался изготовлением ювелирных украшений и оформлением книг. Работая над своими картинами - часто на религиозные и мифологические сюжеты, - он предварительно рисовал детальные эскизы.

  • Алтарный триптих

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Алтарный триптих

    Один из таких эскизов - знаменитый рисунок "Руки молящегося", который был создан во время работы над алтарным триптихом для одной из церквей Франкфурта. Сегодня части этого алтаря хранятся в разных музеях. Дюрер выполнил створки триптиха, а над центральной сценой, дошедшей до наших дней лишь в копии XVI века, работал Матиас Грюневальд - мастер северной готики.

  • Заяц Дюрера

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Дюрер и его заяц

    Дюрер интересовался не только искусством и религией, но и вопросами естествознания, занимался изучением человека и природы. Свои наблюдения он передавал на бумаге с мельчайшими деталями и подробностями, заставляя зрителей забывать о том, что перед ними - лишь изображение. К числу таких знаменитых его работ относится акварель 1502 года, хранящаяся в венской галерее Альбертина.

  • Носорог Альбрехта Дюрера

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    "Rhinocerus" - "Носорог"

    Первый носорог в Европе. Его доставили в Лиссабон из Индии, а позже отправили в Рим в качестве подарка папе, правда, уже в виде чучела. Эту свою гравюру на дереве Альбрехт Дюрер создал в 1515 году, хотя сам живого носорога ни разу не видел. Над гравюрой мастер работал по описаниям и эскизам неизвестного художника. Оттиски с гравюр Дюрер печатал в собственной мастерской в Нюрнберге.

  • Портрет матери художника

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Маркетинг в эпоху Возрождения

    Дюрер был не только выдающимся художником, но и талантливым предпринимателем, поставившим на широкую ногу продажу своих работ, в особенности - оттисков гравюр. "Маркетинговая стратегия" Дюрера, как мы сказали бы сегодня, стала предметом изучения современных исследователей. В семейном бизнесе также участвовали изображенная на этом портрете мать художника и его жена.

  • Герб Дюрера

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Борьба с плагиатом

    Альбрехт Дюрер стал первым в истории художником, создавшим и юридически защитившим свой собственный бренд - знаменитый авторский знак "AD". Чтобы закрепить эти свои права, он даже обратился в суд в Венеции, вынесший затем по его ходатайству соответствующее постановление. Дюрер стремился к успеху, добился его и даже обзавелся собственным гербом.

  • Экспонат выставки во Франкфурте-на-Майне

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Под покровительством императора

    Во время путешествий по Северной Италии и Нидерландам Дюрер открыл новые рынки для продажи своих произведений. Одновременно росла его известность, перед ним распахивались новые двери, ему покровительствовал император Священной Римской империи Карл V.

  • 5 марок с портретом венецианской девушки

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Купюра с девушкой Дюрера

    Наследие Дюрера состоит, в общей сложности, из почти 1200 работ. Они хранятся в музеях и коллекциях по всему миру. Портрет венецианской девушки украшал купюру в 5 немецких марок выпуска 1960 года.

    Автор: Мари Тодескино, Максим Нелюбин


  • Альбрехт Дюрер. Автопортрет

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Художник и его эпоха

    Он считается самым знаменитым немецким художником эпохи Возрождения. Признание и славу Альбрехт Дюрер снискал еще при жизни. Так, его "Руки молящегося" входят в число ключевых произведений мирового изобразительного искусства. Он виртуозно владел самыми разными техниками рисунка и живописи, является автором огромного числа гравюр на дереве и меди. А начиналось все с ювелирного ремесла…

  • Дом-музей Дюрера в Нюрнберге

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Мастер из Нюрнберга

    Альбрехт Дюрер родился в 1471 году в семье ювелира и уже в детстве под руководством отца овладел секретами этой профессии. Верность традициям, усердие и трудолюбие, которыми славились ремесленники Позднего Средневековья, он хранил всю свою жизнь. В 15 лет Дюрер пошел в ученики к художнику, а затем, как было принято тогда, отправился путешествовать. В Нюрнберг молодой мастер вернулся в 1494 году.

  • Эскиз 1508 года

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    "Руки молящегося"

    Дарование Дюрера не знало жанровых и технических границ. Особым спросом у знати и коронованных особ пользовались принадлежавшие его кисти портреты. Помимо этого Дюрер занимался изготовлением ювелирных украшений и оформлением книг. Работая над своими картинами - часто на религиозные и мифологические сюжеты, - он предварительно рисовал детальные эскизы.

  • Алтарный триптих

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Алтарный триптих

    Один из таких эскизов - знаменитый рисунок "Руки молящегося", который был создан во время работы над алтарным триптихом для одной из церквей Франкфурта. Сегодня части этого алтаря хранятся в разных музеях. Дюрер выполнил створки триптиха, а над центральной сценой, дошедшей до наших дней лишь в копии XVI века, работал Матиас Грюневальд - мастер северной готики.

  • Заяц Дюрера

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Дюрер и его заяц

    Дюрер интересовался не только искусством и религией, но и вопросами естествознания, занимался изучением человека и природы. Свои наблюдения он передавал на бумаге с мельчайшими деталями и подробностями, заставляя зрителей забывать о том, что перед ними - лишь изображение. К числу таких знаменитых его работ относится акварель 1502 года, хранящаяся в венской галерее Альбертина.

  • Носорог Альбрехта Дюрера

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    "Rhinocerus" - "Носорог"

    Первый носорог в Европе. Его доставили в Лиссабон из Индии, а позже отправили в Рим в качестве подарка папе, правда, уже в виде чучела. Эту свою гравюру на дереве Альбрехт Дюрер создал в 1515 году, хотя сам живого носорога ни разу не видел. Над гравюрой мастер работал по описаниям и эскизам неизвестного художника. Оттиски с гравюр Дюрер печатал в собственной мастерской в Нюрнберге.

  • Портрет матери художника

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Маркетинг в эпоху Возрождения

    Дюрер был не только выдающимся художником, но и талантливым предпринимателем, поставившим на широкую ногу продажу своих работ, в особенности - оттисков гравюр. "Маркетинговая стратегия" Дюрера, как мы сказали бы сегодня, стала предметом изучения современных исследователей. В семейном бизнесе также участвовали изображенная на этом портрете мать художника и его жена.

  • Герб Дюрера

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Борьба с плагиатом

    Альбрехт Дюрер стал первым в истории художником, создавшим и юридически защитившим свой собственный бренд - знаменитый авторский знак "AD". Чтобы закрепить эти свои права, он даже обратился в суд в Венеции, вынесший затем по его ходатайству соответствующее постановление. Дюрер стремился к успеху, добился его и даже обзавелся собственным гербом.

  • Экспонат выставки во Франкфурте-на-Майне

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Под покровительством императора

    Во время путешествий по Северной Италии и Нидерландам Дюрер открыл новые рынки для продажи своих произведений. Одновременно росла его известность, перед ним распахивались новые двери, ему покровительствовал император Священной Римской империи Карл V.

  • 5 марок с портретом венецианской девушки

    Альбрехт Дюрер - гений немецкого Возрождения

    Купюра с девушкой Дюрера

    Наследие Дюрера состоит, в общей сложности, из почти 1200 работ. Они хранятся в музеях и коллекциях по всему миру. Портрет венецианской девушки украшал купюру в 5 немецких марок выпуска 1960 года.

    Автор: Мари Тодескино, Максим Нелюбин


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