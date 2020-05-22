Шедевры Альбрехта Дюрера (фотогалерея)

550 лет назад, 21 мая 1471 года, в Нюрнберге родился великий немецкий художник, график и теоретик искусства - мастер западноевропейского Ренессанса Альбрехт Дюрер.
Одна из главных достопримечательностей родного города великого художника немецкого Возрождения шагнула из прежнего "нафталинового уюта" в мультимедийный XXI век.
Со времен Ренессанса дома художников выполняли обычно три функции: в них жили, творили и принимали заказчиков. Вот как выглядело жилье выдяющихся европейских мастеров.
Этим изображением великий немецкий живописец и график украсил письмо, направленное одному из своих друзей в 1506 году из Венеции.