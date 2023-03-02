Власти ФРГ представили план феминистской внешней политики

Берлин собирается инвестировать 12 млрд евро в проекты по защите прав женщин, гендерному равенству и участию женщин в международной политике во всем мире. Глава МИД ФРГ представила план феминистской внешней политики.

Правительство Германии опубликовало 88-страничный план феминистской внешней политики страны. Его представили в среду, 1 марта, министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце (Svenja Schulze).

Согласно плану, как минимум 8 процентов немецких фондов развития должны быть направлены на проекты, связанные с гендерным равенством. Еще 85% фондов должно иметь эту цель в качестве второстепенной, рассказала Шульце. Всего в рамках плана планируется инвестировать таким образом 12 млрд евро. Также будет учреждена должность "посла по феминистской внешней политике".

"Мы будем усердно работать, чтобы у нашей внешнеполитической службы было более женское лицо и чтобы увеличить долю женщин на высших постах, - сказала Бербок, первая за всю историю женщина на посту главы МИДа ФРГ. - Мы также будем более систематически направлять наши финансовые ресурсы на службу феминистической внешней политике".

Шульце отметила, что общества с более высоким уровнем гендерного равенства меньше страдают от голода и бедности, и более политически стабильны. Бербок, в свою очередь, подчеркнула: доказано, что участие женщин в заключении мирных договоров делает их более устойчивыми.

Смотрите также: