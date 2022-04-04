В Национальной галерее Лондона переименовали картину Дега "Русские танцовщицы"

На фоне войны, развязанной Россией в Украине, Лондонская национальная галерея переименовала картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы". Выполненное пастелью полотно на сайте музея называется теперь "Ukrainian Dancers" ("Украинские танцовщицы"). После этого решения прозвучали призывы к другим культурным учреждениям переосмыслить "ленивые" интерпретации и неправильное определение украинского искусства и наследия, написала в воскресенье, 3 апреля, британская газета The Guardian.

Отныне это полотно Дега называется "Украинские танцовщицы"

Переименование картины французского импрессиониста начала XX века было произведено после призывов украинцев в соцсетях. В настоящее время она не выставлена в экспозиции. Работа изображает группу танцовщиц с вплетенными в волосы лентами желтого и синего цветов.

"Название этой картины является предметом постоянных дискуссий на протяжении многих лет и освещается в научной литературе, однако за последний месяц ему уделялось повышенное внимание в связи с текущей ситуацией. Поэтому мы сочли подходящим моментом обновить название картины, чтобы оно лучше отражало ее сюжет", - заявил представитель Национальной галереи.

Смотрите также:

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Сгоревшие дома, обрушившиеся фасады, выбитые окна, следы от снарядов… После войны в Украине предстоит ремонтировать и восстанавливать не только жилые здания, школы, больницы, театры. Здесь мы собрали фотографии пострадавших храмов, опубликованные информационными агентствами за время, прошедшее после начала крупномасштабных боевых действий. Купол церкви в селе Лукьяновка Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Часовня мученицы Татьяны на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе. По данным ЮНЕСКО, опубликованным в начале апреля, за время войны в Украине уже были повреждены не менее 29 религиозных учреждений, 16 исторических зданий, четыре музея и четыре памятника.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Разрушенный купол церкви в селе Ясногородка Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Поврежденный иконостас и другие последствия обстрела внутри храма в Ясногородке.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Отец Роман около своей сельской церкви в Ясногородке.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм святителя Николая Чудотворца в городе Волноваха Донецкой области, 12 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Свято-Преображенский храм в Волновахе, 29 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радосте" в Волновахе, 29 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Протоиерей Михаил Питницкий, 36 лет, из Северодонецка в Луганской области, служивший в Святогорской лавре, на вокзале в Кракове вместе с семьей ожидает поезд в Будапешт, 15 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Анна Питницкая, 32 года, показывает на мобильном телефоне фотографии повреждений в Святогорской лавре в Луганской области. Здания и помещения монастыря пострадали в результате авиационного налета 12 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Свято-Покровская церковь в городе Малин Житомирской области. Снаряд разорвался радом с этим храмом 6 марта.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Храм в селе Рудницкое в Киевской области.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Пострадавший в ходе военных действий Свято-Михайловский собор в Мариуполе.

Украинские храмы. Разрушения и следы войны Церковь Преображения Господня в Харькове. Автор: Николай Пермяков

