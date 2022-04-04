 В Национальной галерее Лондона переименовали картину Дега ″Русские танцовщицы″ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.04.2022

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Европа

В Национальной галерее Лондона переименовали картину Дега "Русские танцовщицы"

Дискуссии о названии полотна французского импрессиониста Эдгара Дега шли уже давно, но настал подходящий момент переименовать его в "Украинских танцовщиц", заявили в музее.

Лондонская национальная галерея

Лондонская национальная галерея

На фоне войны, развязанной Россией в Украине, Лондонская национальная галерея переименовала картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы". Выполненное пастелью полотно на сайте музея называется теперь "Ukrainian Dancers" ("Украинские танцовщицы"). После этого решения прозвучали призывы к другим культурным учреждениям переосмыслить "ленивые" интерпретации и неправильное определение украинского искусства и наследия, написала в воскресенье, 3 апреля, британская газета The Guardian.

Картина французского импрессиониста Эдгара Дега Украинские танцовщицы

Отныне это полотно Дега называется "Украинские танцовщицы"

Переименование картины французского импрессиониста начала XX века было произведено после призывов украинцев в соцсетях. В настоящее время она не выставлена в экспозиции. Работа изображает группу танцовщиц с вплетенными в волосы лентами желтого и синего цветов.

"Название этой картины является предметом постоянных дискуссий на протяжении многих лет и освещается в научной литературе, однако за последний месяц ему уделялось повышенное внимание в связи с текущей ситуацией. Поэтому мы сочли подходящим моментом обновить название картины, чтобы оно лучше отражало ее сюжет", - заявил представитель Национальной галереи.

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    Автор: Николай Пермяков


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