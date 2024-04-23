Главный романтик Германии отмечает юбилей

Умерший в бедности художник Каспар Давид Фридрих был признан гением немецкой романтической живописи только следующими поколениями. Как так получилось, что Германия сначала его забыла, а потом прославила?

В берлинской Старой национальной галерее (Alte Nationalgalerie) открылась выставка "Бескрайние пейзажи" ("Unendliche Landschaften") главного немецкого романтика Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich). Экспозиция повествует о том, как в Германии сначала забыли, а потом прославили имя художника.

Каспар Давид Фридрих. Забвение и слава

Возрождение имени Каспара Давида Фридриха - заслуга норвежского историка Андреаса Обера. Именно он в конце 19 века смог заново открыть художника, умершего в безвестности в 1840 году. Исследователь обратил внимание на работы забытого гения во время визита в Берлинскую национальную галерею. Это были "Монах у моря" и "Аббатство в дубовом лесу" - две картины, купленные прусским королем Фридрихом Вильгельмом III (Friedrich Wilhelm III) в 1810 году за 450 талеров. Они висели в глубине музея, в отдалении от признанных шедевров того времени, и посетители не замечали их.

"Монах у моря" ("Der Mönch am Meer") - картина, написанная Каспаром Давидом Фридрихом в период с 1808 по 1810 годы в Дрездене Фото: Andres Kilger

"Иногда говорят, что в конце 19 века в Национальной галерее не было выставлено ни одной картины Фридриха. Это не так. Есть документы, подтверждающие, что картины были вывешены, и музей хранил их с момента основания галереи в 1861 году", - заявила на открытии выставки ее куратор Биргит Фервибе (Birgit Verwiebe). Для коллектива берлинской Национальной галереи очень важно подчеркнуть, что именно в этих стенах хранили память, а потом и возродили имя художника.

Благодаря стараниям Обера, который 20 лет активно писал о художнике, искал его работы и исследовал творческий метод, берлинцы впервые смогли увидеть картины и рисунки Фридриха во всей полноте. В 1906 году в Национальной галерее Берлина состоялась масштабная выставка немецкого искусства 1775 - 1875 годов, которую назвали Выставкой столетия Германии. Кураторы исторической экспозиции хотели представить зрителям новый взгляд на наследие старых мастеров. Среди двух тысяч картин, показанных тогда в Национальной галерее, было 93 работы Фридриха - самое большое количество его картин, собранных до этого в одном месте. Посетителей нынешней выставки ждет сюрприз: оригинальные фотографии 1906 года, где на снимках 120-летней давности запечатлена развеска работ Фридриха в три ряда.

Каспар Давид Фридрих. Почему художник умер в безвестности?

Почему же умерший в бедности и окончательно забытый после смерти Каспар Давид Фридрих был признан звездой немецкой романтической живописи только следующими поколениями? По мнению историков искусств, злую шутку с романтиком сыграло то время, в которое он жил. Это был расцвет эпохи Просвещения, когда человечество обратилось от чувственного к рациональному. Европейское общество провозглашало отказ от религиозного миропонимания и обращение к разуму как к единственному критерию познания. В этой концепции не оказалось места мистическо-идеалистическому творчеству Каспара Давида Фридриха.

"Меловые скалы на острове Рюген" ("Kreidefelsen auf Rügen") - картина, написанная Каспаром Давидом Фридрихом в 1818 году Фото: SIK-ISEA, Zürich (Philipp Hitz)

Сегодня, спустя 250 лет со дня рождения художника, современному обществу, прошедшему через мировые войны и промышленные революции, слетавшему в космос и окутавшему земной шар единой информационной сетью, оказался снова близок и понятен романтический мир мастера. Убрав высокотехнологичные гаджеты в карманы, посетители замирают перед полотнами, чтобы вместе с художником разделить всепоглощающее чувство одиночества, светлой грусти и восхищения маленького человека перед необъятной и непознаваемой вселенной.

Каспар Давид Фридрих и его влияние на других художников

Несовременный в 19 веке, Каспар Давид Фридрих смог оказать влияние на художников 20-го. Его мотивы отразились в пейзажах Куинджи и Шишкина, работа Мунка 1899 года "Одинокие" напрямую цитирует Фридриха, а после "воскрешения" мастера в 1906 году сюрреалисты во главе с Максом Эрнстом (Max Ernst) и Рене Магриттом стали рассматривать Фридриха как предшественника своего движения. А некоторые работы (такие, например, как картина "Монах у моря", предвосхищают абстракцию за счет сильного упрощения больших цветовых областей.

В последнем зале берлинской выставки представлены современные интерпретации произведений Фридриха. Японский художник Хироюки Масуяма реконструирует оригинальные произведения Фридриха с помощью фотомонтажа на масштабных световых коробах, создавая эффектные объемные работы.

Как устроена берлинская выставка Каспара Давида Фридриха

Берлин стал третьим городом Германии, после Дрездена и Гамбурга, представившим масштабную экспозицию по случаю 250-летия Каспара Давида Фридриха. Всего на выставке - ​​61 картина и 54 рисунка мастера. Посетители могут увидеть такие шедевры, как "Северный Ледовитый океан", "Меловые скалы на острове Рюген", "Этапы жизни", "Восход луны над морем" и многие другие.

"Северный Ледовитый океан" ("Das Eismeer") - картина Каспара Давида Фридриха, написанная в 1823 - 1824 годах Фото: Elke Walford

"Теченский алтарь" (или "Крест в горах") - работу, из-за которой художника обвиняли в оскорблении чувств верующих, - не смогли привезти из дрезденского собрания. "Она слишком хрупкая", - объяснила куратор Биргит Фервибе.

Все произведения разбиты на три большие тематические группы: прибрежные и горные мотивы, а также парные картины. Картинные пары Фридриха (представлено 8 из 11 существующих) имеют особенный формат и были созданы примерно в одно время. Они составляют единую композицию не только визуально, но и символически.

Важными тематическими разделами выставки являются исследования техники рисования Каспара Давида Фридриха, а также версии и копии в его творчестве. В 1945 году была утрачена знаменитая картина Фридриха "Монастырское кладбище в снегу". В 2015 году Национальная галерея приобрела ее копию авторства неизвестного художника, созданную в 19 веке. Эффектная работа большого формата была отреставрирована и сегодня является одной из смысловых точек экспозиции.

Выставка продлится до 4 августа 2024 года. Ближайшие доступные билеты на сайте - на июнь. В музее обещают, что ежедневно некоторое количество билетов можно будет купить в кассах на месте.

Также в рамках празднования юбилея Каспара Давида Фридриха создан сайт cdfriedrich.de с подборкой мультимедийных материалов о его творчестве.