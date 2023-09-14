С шумом, но без "Крика". Как Эдвард Мунк расколол Берлин

Выставка "Эдвард Мунк: магия Севера" открывается 15 сентября в Берлинской галерее (Berlinische Galerie ). 83 живописные и графические работы рассказывают историю норвежского художника, с которого начался немецкий модернизм. Выставка проходит под патронажем президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) и короля Норвегии Харальда V и продлится до 22 января 2024 года.

От "Меланхолии" до Сецессиона

Одна из самых ранних работ Мунка, представленных на выставке, - картина "Меланхолия", написанная художником в 1891 году. Это одно из полотен, которые вызвали возмущение берлинской публики на первой персональной выставке Мунка в Берлине в 1892 году. Молодого 29-летнего художника из Норвегии пригласило в столицу Товарищество берлинских художников, на волне интереса немцев к нордической культуре. Однако экстравагантные картины Мунка совершенно не соответствовали романтическому образу Севера в пейзажах фьордов, который сложился в сознании берлинцев. "Меланхолия" - предвестник нового, еще несформировавшегося художественного течения экспрессионизма, концентрация эмоциональной выразительности, выполненная через яркий насыщенный цвет, упрощенные линии, авангардные формы. Выставка проработала всего несколько дней, после чего консервативное крыло Союза берлинских художников потребовало закрыть скандальную экспозицию "из уважения к искусству и честному труду". Творчество Мунка разделило любителей живописи на два лагеря. Именно этот раскол между молодыми и консервативными художниками привел впоследствии к появлению Берлинского сецессиона - творческого объединения, участники которого бросили вызов академическому искусству.

Томас Келер Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

"Эдвард Мунк был ключевой фигурой в развитии модернистского направления. Мало кто знает о том, что норвежский художник оказал большое влияние на берлинскую художественную сцену в конце XIX и начале XX века", - сказал на открытии выставки Томас Келер (Thomas Köhler), директор Берлинской Галерее (Berlinische Galerie).

Жизнь и смерть во фризах

Мунку скандал вокруг его картин, скорее, понравился. "Лучше рекламы у меня никогда не было", - писал он после досрочного закрытия выставки. Художник переехал жить в Берлин и здесь вскоре родился еще один его революционный замысел. Мунк решил создавать не одиночные полотна, в художественные фризы, циклы картин, объединенных общей темой, в совокупности которых раскрывается художественная идея. "Фриз Жизни" стал Magnum opus Мунка, он исправлял и дополнял его до конца жизни. По идее художника цикл показывал самые основополагающие и сильные человеческие переживания, связанные с любовью, жизнью и смертью. К теме жизни и смерти художник обращается в своей известной ранней работе "Больная девочка", которую тоже не приняли современники, назвав ее незаконченным этюдом, из-за сосредоточии художника не на форме картины, а на ее эмоциональности. На выставке представлены мрачные картины-рассуждения Мунка о смерти "Смерть и весна", "Визит в туберкулезный санаторий".

"Больная девочка" (или "Больной ребенок") Эдварда Мунка Фото: Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett/Jörg P. Anders

Серия работ, известных как "Фриз Линде", также представлен на выставке. Это, в противовес трагическому "Фризу жизни", полные красок и солнца полотна, предназначенные для детской комнаты виллы Макса Линде, врача и коллекционера: "Девочки, поливающие цветы", "Деревья на пляже", "Танец на пляже" и другие.

"Крик" - символ ужасов XX века или отчаяние художника

22 января 1892 года Мунк записал в дневнике: "Я гулял по дороге с двумя товарищами. Солнце садилось. Небо вдруг стало кроваво-красным, и я почувствовал взрыв меланхолии, грызущей боли под сердцем. Я остановился и прислонился к забору, смертельно усталый. Над сине-черным фьордом и городом лежали кровь и языки пламени. Мои друзья продолжали гулять, а я остался позади, трепеща от страха, и я услышал бесконечный крик, пронзающий природу".

"Красное и белое" Эдварда Мунка Фото: MUNCH, Oslo/Halvor Bjørngård

Самая известная картина Мунка "Крик" считается символом ужасов XX века, предчувствием мировых войн и краха великой идеи человеческого гуманизма. "Однако Мунк писал картину только про себя, вкладывая в нее собственное отчаяние и одиночество. Он не задумывался о человечестве и о войнах, которые могут его ожидать", - рассказала DW Тоне Хансен, директор музея Мунка в Осло.

В 1893 году ранняя версия картины под названием "Отчаяние" была представлена в Берлине. "Если господин Мунк хотел оскорбить общественность, то он преуспел", - отреагировала газетная критика.

Сегодня "Крик" существует в нескольких экземплярах, в живописи и графике. Картины находятся в частных коллекциях и государственных музеях. На выставке в Берлине работа не представлена.

Триумф и трагедия

"Мне пришлось найти свой стиль, чтобы выразить то, что беспокоило мой разум", - говорил Мунк, объясняя появление своего уникального авторского почерка. Несколько залов выставки посвящены Мунку как исследователю различных художественных техник: гравюры, фотографии, печати. "Я совершенно не портретист" - название одного из залов экспозиции, где выставлены портреты шведского драматурга Августа Стриндберга, польского писателя Станислава Пшибышевского и других звезд берлинской богемы, созданные художником в его уникальном стиле.

Выставка закрывается залом "Триумф и трагедия". Она напоминает о пике славы Мунка в Берлине в 1927 году, когда в Национальной галерее триумфально открылась самая большая персональная выставка художника, где он представил 244 работы. Это случилось через 35 лет после того, как его первая экспозиция была со скандалом закрыта. Теперь столица Германии встречала его как героя искусства нового века и главного нордического художника.

Спустя всего десятилетие после грандиозного успеха 83 работы художника были признаны "дегенеративными" и конфискованы из музеев страны национал-социалистическим правительством. Некоторые работы, которые удалось спасти, представлены сегодня в Берлинской галерее: "Автопортрет после болезни", "Копатели снега". Когда в 1940 году фашисты оккупировали Осло, 76-летний художник завещал все свое творческое наследие норвежскому государственному музею, в надежде, что его работы останутся жить.