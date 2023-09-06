Откуда у Путина взялся банан

Путин в тюремной робе и с бананом на голове - такой плакат стал реакцией Томаса Баумгертеля на вторжение РФ в Украину. Теперь он создает граффити с "банановым" Путиным в каждом городе, который посещает.

Когда Россия 24 февраля 2022 года напала на Украину, в Кельне готовились к главному карнавальному шествию, первому после пандемии. Вместо него в "бешеный понедельник" на улицы города вышли 250 тысяч человек - на демонстрацию за мир и в поддержку Украины. Поучаствовать в ней собирался и кельнский художник Томас Баумгертель (Thomas Baumgärtel), но он заболел коронавирусом. А вот с плакатом художника на демонстрацию вышел его друг. На нем был изображен российский президент Владимир Путин в тюремной робе, на груди - табличка с игрой слов: "Put in prison" - "Посадить в тюрьму". На голове у Путина - банан: это отсылка к шутовскому колпаку, который традиционно носят карнавалисты в Кельне. А банан еще и потому, что вот уже 40 лет Томас Баумгертель рисует исключительно бананы, которые и принесли ему широкую известность.

Откуда растут бананы

Все началось в 1983 году. Юный Томас проходил практику в больнице: его отец хотел, чтобы сын стал врачом, а сам Томас мечтал посвятить жизнь искусству. Больница находилась в управлении католической церкви: над каждой кроватью висел крест с распятием. Однажды Томас пришел на работу и увидел, что одно из распятий упало со стены - фарфоровый Иисус раскололся на мелкие кусочки. Он хотел было повесить крест обратно, но без Иисуса он выглядел "пустым". И тогда Томас закрепил на кресте банан, который захватил с собой для перекуса. В больнице шутку не оценили. Впрочем, Томас отделался только выговором. Но в тот момент, как теперь рассказывает художник, он понял, что его дорога ведет в мир искусства - и вымощена она бананами.

Чуть позже Баумгертель трансформировал образ банана: он изображает их в технике трафаретной печати "пошуар" (фр. pochoire - трафарет для рисования) - по образу и подобию знаменитого "Банана" Энди Уорхола, который тот создал для украшения обложки альбома группы The Velvet Underground Banana & Nico. Такими бананами Баумгертель отмечает входы в музеи, галереи и места альтернативной культуры. Они же - практически неизменная часть его картин и граффити.

"Банановые президенты": кому еще досталось от художника

Путин - далеко не первый "банановый президент" в коллекции Баумгертеля. Ранее он изобразил Трампа с бананом во рту, а Эрдогана - со спущенными штанами и бананом между ягодицами. Эта картина вызвала огромный скандал: несколько месяцев семью Баумгертеля даже охраняла полиция из-за многочисленных угроз. "Я все равно продолжал стоять на своем и показываю картину с Эрдоганом и дальше", - говорит художник. "Я всегда боролся с диктатурами, и буду продолжать делать это с помощью своего искусства".

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

История с "банановым" Путиным не закончилась на плакате для мирной демонстрации. Спустя несколько недель Баумгертелю написал знакомый, совладелец одной высотки в Кельне. Он предложил нанести граффити на стену здания. Правда, позже выяснилось, что второй владелец здания против того, чтобы на стену нанесли именно краску. В итоге на дом повесили десятиметровый плакат, который издалека не отличить от граффити. "Оглядываясь назад, я думаю, что так даже лучше, потому что плакат будет висеть до тех пор, пока Путин действительно не окажется в тюрьме, - рассуждает Баумгертель. - Когда мы будем его снимать, можно будет устроить праздник".

Сегодня в ателье художника российский президент в тюремной робе встречается чуть ли не чаще бананов. Здесь и трафареты для граффити, и наклейки. Несколько уменьшенных копий "бананового" Путина можно найти и на улицах Кельна. Правда, их часто уничтожают, сокрушается Баумгертель. Плакат либо срывают оскорбленные поклонники российского президента, либо же фанаты самого художника, которые коллекционируют его работы.

Останавливаться Баумгертель пока не собирается. "Пока идет война, я буду распространять эту работу в любом городе, где я окажусь", - говорит художник.

Первые впечатления от Украины

В мае 2023 года художник ездил в Киев. В Украине Томас Баумгертель, как и везде, собирался создавать свои граффити - но не только. Художник хотел своими глазами увидеть, как живут украинцы, которые вынуждены сражаться против российской оккупации. "Через телевизор нельзя передать войну", - говорит он.

Войну удалось почувствовать буквально сразу. Художник прибыл в Киев ночью, после 36 часов езды на машине он упал в гостиничную кровать и тут же уснул. Но вскоре ему пришлось проснуться. "Смотрю на часы: 4.05. Странный звук! Думаю, что это, мой телефон? А это воздушная тревога", - рассказывает Баумгертель. Потом раздались взрывы - утром выяснилось, что они были в нескольких сотнях метров от отеля.

В течение недели он вместе с фотографом dpa ездил по разрушенным украинским поселкам. "С одной стороны, я был поражен: в Киеве кажется, будто жизнь идет своим чередом. И даже в культурной жизни: музеи и галереи, которые я посетил, нормально работали. Я не ожидал этого. Хорошая погода, прекрасный город… А потом ты попадаешь в эти разбомбленные поселки, в котором на каждом квадратном метре что-то разрушено", - вспоминает немец.

В Киеве "банановый" Путин прожил недолго

Для своей поездки в Украину Томас Баумгертель подготовил новую работу - на этом граффити не было бананов. Оно изображает гору черепов, которую венчает красный "герб" с Путиным. "Этот мотив я хотел нанести в особенном месте", - говорит художник.

Одним из символов российского вторжения в Украину стал разрушенный мост в Ирпене. Весь мир облетели кадры, как украинцы зимой по деревянным настилам пытаются перейти ледяную реку. Баумгертель решил, что это граффити должно появиться на свае моста. Когда художник приехал туда, он заметил на бетоне след от пули. "Я начал примерять трафарет: через него ничего особо не видно, просто прикладывал - метром левее, правее… Потом нанес краску, убрал трафарет. И тогда увидел, что этот след от пули - ровно на лбу Путина", - рассказывает Баумгертель.

Все, что осталось от "бананового" Путина на Майдане Фото: Roman Huba/DW

Всего художник выполнил в Украине 17 работ. Своими бананами он традиционно "отметил" галереи в Киеве, а "бананового" Путина наклеил на бетонное заграждение на Майдане. Правда, эта работа прожила недолго: когда художник через полчаса захотел сфотографировать плакат, то увидел, что от лица Путина почти ничего не осталось: прохожие плевали и пинали его ногами. В первый момент он расстроился, но потом понял, ведь это же протест: "На самом деле это говорит в пользу искусства, раз оно так сильно действует на людей".