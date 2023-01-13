Московский андеграунд удостоен престижной премии

Оба художника родились в 1959 году - Вадим Захаров в Душанбе, а Юрий Альберт в Москве. С начала 1990-х годов они живут в Германии: Захаров в Берлине, а Альберт в Кельне. Художники являются представителями второго поколения московского концептуализма. Они начали свою деятельность в Советском Союзе в конце 1970-х годов и играли активную роль в годы перестройки. До начала войны России против Украины, художники хоть и жили в Германии, но много времени проводили в Москве. Их работы находятся во многих крупных российских и мировых собраниях и музеях. В январе стало известно, что Вадим Захаров и Юрий Альберт удостоены в 2023 году престижной международной награды "Кольцо императора" (Kaiserring).

Эта награда вручается ежегодно с 1975 года. Она была учреждена в старинном немецком городке Гослар. В XI-XIII веках здесь находилась самая большая и важная резиденция германских правителей - Королевский пфальц, в которой принимали послов со всего мира, в том числе великого князя Ярослава Мудрого и Папу Римского Виктора II. "Кольцо императора" - одна из самых важных международных наград в области искусства, которую вручают всемирно известным художникам, чьи работы придали значительный импульс современному искусству. Выбор осуществляет жюри, состоящее из именитых музейных экспертов.

Награда представляет собой золотое кольцо с большим аквамарином, на котором выгравировано изображение сидящего на троне Генриха IV, германского короля и императора Священной Римской империи. Традиционно кольцо - эксклюзивное для каждого лауреата - изготавливает немецкий ювелир Хадфрид Ринке (Hadfried Rinke) из города Ворпсведе. Первый экземпляр кольца получил английский скульптор Генри Мур в 1975 году, а затем выдающиеся современные художники и скульпторы, среди которых были немцы Йозеф Бойс (Joseph Heinrich Beuys), Георг Базелиц (Georg Baselitz), Герхард Рихтер (Gerhard Richter), Йорг Иммендорф (Jörg Immendorff), Розмари Трокель (Rosemarie Trockel), рожденный в Днепропетровске и ныне живущий в Нью-Йорке Илья Кабаков, украинско-немецкий художник Борис Михайлов и другие.

Престижная международная награда "Кольцо императора" - золотой перстень с аквамарином и гравировкой Генриха IV Фото: Emily Wabitsch/dpa/picture alliance

Хотя имена художников, удостоенных "Кольца императора" уже объявлены, само вручение будет проходить в Госларе лишь 7 октября. Накануне церемонии награждения состоится праздничная "Императорская вечеря" в одном из старейших зданий города. На следующий день назначена торжественная встреча нынешнего обладателя кольца и новых лауреатов в Музее современного искусства, вручение награды представителем городского совета и открытие выставки работ награжденных художников, которая будет длиться год.

Награда за самоорганизацию и независимость

В этот раз впервые в истории награды, она будет вручаться одновременно двум художникам. В обосновании жюри говорится: "Художники Юрий Альберт и Вадим Захаров придали новые импульсы международному концептуальному искусству, основываясь на своем опыте работы в московском художественном андеграунде, который был исключен из государственной художественной системы Советского Союза. В своей художественной практике они самостоятельно представляли и комментировали свое искусство, а также осуществляли искусствоведческую рефлексию. На организованных ими выставках на природе или в частных квартирах они демонстрировали фотографии и тексты, проводили перформансы и акции, делились своими художественными идеями или критиковали друг друга".

Картина Юрия Альберта на выставке Art Cologne в Кельне Фото: Elena Dozhina/DW

Для Юрия Альберта сообщение о вручении ему "Кольца императора" стало неожиданностью. "Мне очень приятно, что я попал в список художников, о некоторых из которых читал еще подростком. Или тех, кого я лично знаю и безмерно уважаю - это и Михайлов, и Кабаков, и Ханс Хааке (Hans Haacke). Это очень важно - попасть в компанию, частью которой я, может, себя уже и считал, но теперь это официально подтвердили", - признался в интервью DW Юрий Альберт.

По его словам, сейчас в профессиональной прессе обсуждается не то, что награду дали россиянам, хоть и живущим в Германии уже 30 лет, а тот факт, что отметили двух художников сразу. "Мы с Вадимом Захаровым представляем одно направление, московский концептуализм, наши карьеры параллельно развивались. Поэтому вполне логично, что были выбраны "эти два", - считает Юрий Альберт. Он отмечает, что его и Захарова часто упоминают через запятую в искусствоведческих кругах. "Мы были в советское время так называемыми "неофициальными художниками", но и сейчас нельзя сказать, что мы принадлежим к мейнстриму. В искусстве есть система суперзвезд, которые поддерживаются большими галереями. Мы оба - нельзя сказать, что неизвестные художники, нас знают, конечно, - но мы такими вот суперзвездами не являемся", - говорит Юрий Альберт. По его словам, на этот раз награду дали художникам, которые сами себя развивают, которые "действуют на окраине этой инфраструктуры". "Мы как были "неофициальные художники," так ими и остались. Поэтому в этом смысле можно сказать, что я не представляю всю русскую культуру. Русская культура, как и немецкая, - она разнообразная. Я разделяю ответственность, но я не представляю ту часть культуры, которая - за войну", - заключает Юрий Альберт.

Война наложила отпечаток на мир искусства

В своих словах благодарности Вадим Захаров написал: "Хочу выразить огромную благодарность жюри и городу Гослар за решение присудить мне такую ​​важную награду. Это событие очень много значит для меня, особенно в такое сложное время, когда Россия ведет войну против Украины. В эти дни очень сложно найти мотивацию для какой-либо творческой деятельности и такие подарки судьбы как этот приз помогают обрести надежду".

Изменилось ли у немцев отношение к творчеству художников, выходцев из России, после начала войны в Украине? "Я с этим не сталкивался, потому что я давно живу в Германии. Я активен, делал огромное количество выставок, во Франкфурте-на-Майне установлен мой монумент немецкому философу и композитору Теодору Адорну. Меня тут знают. Но если бы это произошло, я бы воспринял это как нормальную реакцию. Именно поэтому получение "Кольца императора" сильно удивило меня и стало подтверждением того, что в Германии не смешивают людей, которые поддерживают и не поддерживают Путина", - рассказал DW Вадим Захаров.

Инсталляция Вадима Захарова на биеннале-2013 - всадник сидит на потолочной балке, грызет орехи и бросает скарлупки на пол Фото: picture-alliance/dpa

В 2013 году на Венецианском биеннале художник представлял павильон России. "Это было до событий в Украине, в 2014-м я бы отказался. В самом начале войны я опубликовал текст в Facebook, где запретил выставлять свои работы на любых выставках в России. Но, естественно, эти работы мне уже не принадлежат, поэтому последовали ли их владельцы моему запрету - это остается на совести директоров музеев и кураторов". На очередном арт-фестивале биеннале

Вадим Захаров провел акцию протеста против войны - он стоял с осуждающим путинскую агрессию плакатом. "Мы с Юрием Альбертом сформировались до перестройки. Поэтому все наше искусство было вопреки советской системе и это плавно перешло в формат "вопреки путинской системе".

Художник рассказал, что раньше много внимания уделял русскому искусству в целом. Например, собрал грандиозный архив по московскому концептуальному искусству и не только. "Я отснял 228 выставок русского искусства на Западе и в Москве. Но сейчас все это превратилось в нечто "неизвестное". И что с этим уникальным материалом делать - совершенно непонятно, он как бы провис. Как к нему относиться - я уже не знаю. Там некоторые мои друзья, знакомые, коллеги-художники приняли путинскую позицию, - с сожалением вздыхает Вадим Захаров. - Я не знаю как к этому относиться. Наверное, надо как-то отстраняться от этого. Но я пока не могу".

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