Путин в робе заключенного и с бананом на голове оживил высотку в Кельне

Кельнский художник Томас Баумгертель (Thomas Baumgärtel), известный как "распылитель бананов", увековечил президента России Владимира Путина на протестном плакате. Огромный баннер растянут на стене одного из высотных домов в центре Кельна и хорошо виден издалека. Путин одет в тюремную робу, на груди - надпись "put in prison", которая с английского переводиться как "посадить в тюрьму" и в то же время созвучна фамилии политика. На голове - желтая шапка в форме банана.

Протестный плакат десятиметровой высоты с изображением Путина - это политическое заявление, отметил Томас Баумгертель в интервью немецкому информационному агентству dpa. По мнению художника, демократическое движение в Украине нуждается в полной солидарности против "убийцы и преступника".

Художник принял семью беженцев из Украины

Когда в Германию хлынул поток беженцев из Украины, художник Томас Баумгертель принял у себя киевскую семью из трех человек: мальчика, его маму и бабушку. Отцу не разрешили покинуть страну. 62-летний Томас Баумгертель решил обучить 17-летнего Илью Курочку не только искусству рисования методом распыления, но и тому, как в одной картине можно объединить искусство, свободу и политику. Они вместе уже создали свою первую работу - пацифик (он же - peace) из двух бананов в цветах украинского флага. Для Ильи, как он сам признался в одном из репортажей общественно-правового телеканала WDR, это своего рода психотерапия - вдали от родины, которую ему пришлось покинуть из-за войны. Илья Курочка принимал участие и в создании нашумевшего баннера с изображением Путина. Украинская семья нашла у кельнского художника свой второй дом. Бабушка Тамара готовит украинские борщи, обе семьи собираются вечерами на ужин за одним большим столом.

Знаменитые бананы Томаса Баумгертеля

У многих художников есть свой "черный квадрат" - главный символ творчества. У Томас Баумгертеля это банан. В 1986 году таинственный незнакомец впервые нанес банановое граффити на двери кельнской галереи современного искусства. Это был Томас Баумгертель - в те времена еще студент, изучавший психологию и искусство. С тех пор он нарисовал более 4000 бананов, которые помечали входы в художественные галереи, музеи современного искусства и места, связанные с альтернативной культурой.

"Стандартный" банан Томаса Баумгертеля. Кельн, 2020 год

Объемный банан возле Кельнского собора, 1998 год. Таким образом Томас Баумгертель решил призвать церковь к диалогу

Его бананы появлялись не только в Германии, но и далеко за ее пределами - например, на фасаде Музея современного искусства (МоМА) в Нью-Йорке. В 90-е годы появился банан и в Москве - на двери Галереи Марата Гельмана и Института проблем современного искусства. Банан стал своеобразной подписью художника.

Банан как призыв к вакцинации против коронавируса

В самом начале национальной кампании по вакцинации в Германии художник "вакцинировал" граффити своего культового банана и разместил его на фасадах центров вакцинации и клиник. Вскоре его работа под названием "Вакцинация банана" ушла с аукциона за 13200 евро, а вырученные средства были отправлены компании Covax Unicef, которая занимается распространением вакцин от коронавируса в бедствующих странах.

На входной двери больницы в кельнском районе Мерхайм

Эрдоган и Трамп тоже стали жертвами бананизма

Осенью 2016 года Томас Баумгертель в знак солидарности с сатириком и немецким телеведущим Яном Бёмерманном (Jan Böhmermann), круторого начали преследовать за сатирическое стихотворение в адрес турецкого президента Эрдогана, создал скандальный коллаж, на котором был изображен президент Турции в рубашке и галстуке, но со спущенными штанами и бананом между ягодицами. В ответ художник получил массовые угрозы от сторонников Эрдогана в Германии и какое-то время находился под охраной полиции.

В свое время Дональда Трампа Баумгертель изобразил с бананом во рту, что тоже восторгов среди поклонников американского политика не вызвало.

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