 Путин в робе заключенного и с бананом на голове оживил высотку в Кельне | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.04.2022

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Культура и стиль жизни

Путин в робе заключенного и с бананом на голове оживил высотку в Кельне

Владимир Путин стал жертвой бананизма. Известный немецкий художник увековечил президента России на стене дома в центре Кельна - в тюремной робе и с бананом на голове.

Путин с бананом на голове

Кельнский художник Томас Баумгертель (Thomas Baumgärtel), известный как "распылитель бананов", увековечил президента России Владимира Путина на протестном плакате. Огромный баннер растянут на стене одного из высотных домов в центре Кельна и хорошо виден издалека. Путин одет в тюремную робу, на груди - надпись "put in prison", которая с английского переводиться как "посадить в тюрьму" и в то же время созвучна фамилии политика. На голове - желтая шапка в форме банана.

Протестный плакат десятиметровой высоты с изображением Путина - это политическое заявление, отметил Томас Баумгертель в интервью немецкому информационному агентству dpa. По мнению художника, демократическое движение в Украине нуждается в полной солидарности против "убийцы и преступника".

Художник принял семью беженцев из Украины

Когда в Германию хлынул поток беженцев из Украины, художник Томас Баумгертель принял у себя киевскую семью из трех человек: мальчика, его маму и бабушку. Отцу не разрешили покинуть страну. 62-летний Томас Баумгертель решил обучить 17-летнего Илью Курочку не только искусству рисования методом распыления, но и тому, как в одной картине можно объединить искусство, свободу и политику. Они вместе уже создали свою первую работу - пацифик (он же - peace) из двух бананов в цветах украинского флага. Для Ильи, как он сам признался в одном из репортажей общественно-правового телеканала WDR, это своего рода психотерапия - вдали от родины, которую ему пришлось покинуть из-за войны. Илья Курочка принимал участие и в создании нашумевшего баннера с изображением Путина. Украинская семья нашла у кельнского художника свой второй дом. Бабушка Тамара готовит украинские борщи, обе семьи собираются вечерами на ужин за одним большим столом.

Знаменитые бананы Томаса Баумгертеля

У многих художников есть свой "черный квадрат" - главный символ творчества. У Томас Баумгертеля это банан. В 1986 году таинственный незнакомец впервые нанес банановое граффити на двери кельнской галереи современного искусства. Это был Томас Баумгертель - в те времена еще студент, изучавший психологию и искусство. С тех пор он нарисовал более 4000 бананов, которые помечали входы в художественные галереи, музеи современного искусства и места, связанные с альтернативной культурой.

Стандартный банан Томаса Баумгертеля

"Стандартный" банан Томаса Баумгертеля. Кельн, 2020 год

Объемный банан возле Кельнского собора, 1998 год

Объемный банан возле Кельнского собора, 1998 год. Таким образом Томас Баумгертель решил призвать церковь к диалогу

Его бананы появлялись не только в Германии, но и далеко за ее пределами - например, на фасаде Музея современного искусства (МоМА) в Нью-Йорке. В 90-е годы появился банан и в Москве - на двери Галереи Марата Гельмана и Института проблем современного искусства. Банан стал своеобразной подписью художника. 

Банан как призыв к вакцинации против коронавируса

В самом начале национальной кампании по вакцинации в Германии художник "вакцинировал" граффити своего культового банана и разместил его на фасадах центров вакцинации и клиник. Вскоре его работа под названием "Вакцинация банана" ушла с аукциона за 13200 евро, а вырученные средства были отправлены компании Covax Unicef, которая занимается распространением вакцин от коронавируса в бедствующих странах. 

Работа Вакцинация банана на стеклянной входной двери больницы в кельнком районе Мерхайм

На входной двери больницы в кельнском районе Мерхайм

Эрдоган и Трамп тоже стали жертвами бананизма

Осенью 2016 года Томас Баумгертель в знак солидарности с сатириком и немецким телеведущим Яном Бёмерманном (Jan Böhmermann), круторого начали преследовать за сатирическое стихотворение в адрес турецкого президента Эрдогана, создал скандальный коллаж, на котором был изображен президент Турции в рубашке и галстуке, но со спущенными штанами и бананом между ягодицами. В ответ художник получил массовые угрозы от сторонников Эрдогана в Германии и какое-то время находился под охраной полиции.

В свое время Дональда Трампа Баумгертель изобразил с бананом во рту, что тоже восторгов среди поклонников американского политика не вызвало.

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    Автор: Ксения Сафронова


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