Что пишут и рисуют на плакатах против войны в Украине (фотогалерея)

Война в Украине: "Когда летят бомбы, мне кажется, что они попадают в меня"

Мы продолжаем знакомить наших читателей с историями и воспоминаниями детей Великой Отечественной войны и послевоенного времени, которые сегодня живут в Германии, и с тем, как они относятся к войне в Украине.