Что пишут и рисуют на плакатах против войны в Украине (фотогалерея)

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В нашей фотогалерее - не только плакаты, лозунги и граффити, но и другие свидетельства солидарности с Украиной, вплоть до сладких пончиков с желтой и голубой глазурью.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 12 марта.
Тысячи людей бегут от российских ракет и бомб, которыми обстреливают украинские города. Как принимает беженцев Львов - в репортаже DW.
Самая высокая церковь в мире, самые большие городские античные ворота, символ воссоединения Германии и другие немецкие достопримечательности - в сине-желтых тонах.
С тех пор, как началась война в Украине, предпринимаются попытки спасти не только людей, но и культурные ценности страны.
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман в интервью DW рассказал о жизни еврейской общины в условиях войны и своем обращении к россиянам после вторжения российских войск в Украину.
Мы продолжаем знакомить наших читателей с историями и воспоминаниями детей Великой Отечественной войны и послевоенного времени, которые сегодня живут в Германии, и с тем, как они относятся к войне в Украине.
Война в Украине, пандемия коронавируса, климатический кризис… Как рассказывать детям о трагических событиях, конфликтах и катаклизмах без ущерба для их психики?
"Zeit" - под таким названием вышла новая песня Rammstein. В ней рок-группа просит время остановиться. Незадолго до премьеры все музыканты Rammstein осудили нападение России на Украину.
О правилах, по которым должна вестись война, и об ответственности за военные преступления, DW поговорила с экспертом по международному гуманитарному праву Варварой Пахоменко.
Санкции, поставки оружия, иностранные добровольцы - в войну РФ против Украины на стороне Киева косвенно вовлечены многие страны. Эксперты о том, к чему это может привести.
Война началась. Россия напала на Украину. Это катастрофа планетарного масштаба. Ее можно было предотвратить, если бы Запад не закрыл глаза в 2014 году, считает Роман Гончаренко.