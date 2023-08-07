Альбрехт Дюрер. Что каждый должен знать о великом художнике

В берлинском Гравюрном кабинете (Kupferstichkabinett) проходит знаковая выставка - "Дюрер для Берлина" ("Dürer für Berlin") . Название озадачивает любого, кто интересуется искусством. Ведь Дюрер - гравер и график XV-XVI веков. Берлин тогда, конечно, существовал, но значимой роли не играл. "Дюрер никогда не был в Берлине, но он стал самым главным художником для немцев", - рассказывает куратор Георг Диц (Georg Josef Dietz), главный реставратор и заместитель директора Гравюрного кабинета. - Это интересно, ведь у Дюрера - миграционный бэкграунд: его отец был венгром. Фамилия Дюрер происходит от перевода венгерского "ajto", что значит "дверь" или "Tür". Дюрер стал символом Германии и немецкого искусства. И на сегодняшний день в Берлине представлена крупнейшая коллекция его работ в Германии".

Выставка "Дюрер для Берлина" рассказывает посетителям не про жизнь художника, не про маршруты его путешествий и не про совершенство его мастерства. Эта выставка - про сам Гравюрный кабинет и то, как тщательно собиралась коллекция, почему она была так важна в свое время для столицы ГДР. Ознакомиться с экспозицией можно до 3 сентября 2023 года.

Гравюрный кабинет и Альбрехт Дюрер

Гравюрный кабинет был создан в Берлине в 1831 году. Сегодня он является самым крупным собранием графики в Германии. И значительную часть коллекции составляет творчество Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer). Именно этот художник стал символом патриотизма во время расцвета Берлина как культурного центра и в момент основания Германской империи в 1871 году. И именно его творчество было выбрано одним из фокусов коллекции с момента ее основания.

Четыре всадника Апокалипсиса. Знаменитая серия гравюр была создана в 1496 - 1498 гг. Фото: bpk/Kupferstichkabinett, SMB/Dietmar Katz

После Второй мировой войны Гравюрный кабинет разделил судьбу города: его разделили между Востоком и Западом, между Музейном островом и музеем в берлинском районе Далем. Этот период прекрасно иллюстрируют две гравюры триумфальных ворот, созданные по заказу императора Максимилиана I и расположенные по обе стороны от входа на выставку. Считается, что это самая большая ксилография в мире: высота - три метра. После разделения Германии цветная копия (раскрашенная вручную еще в XVI веке) оказалась на Востоке, а черно-белая была приобретена западным кабинетом.

Подделки - катастрофа для Берлина

В 1871 году, в год основания Германской империи, отмечали 400-летие со дня рождения Дюрера. Это совпадение не могло пройти незамеченным, особенно для тогдашнего Берлина, главной задачей которого было заявить о себе как о европейской столице, не уступающей ни Лондону, ни Вене, ни Парижу. А столица должна быть не только экономическим или политическим центром, но и культурным, причем делать это на высшем уровне. Поэтому было принято решение выпустить юбилейный альбом с избранными работами Дюрера. В него вошла серия портретов, представленная в четвертом зале выставки. Альбом вызвал бурные дискуссии: тогдашний директор Альбертины в Вене опроверг подлинность большинства представленных работ. Берлин в один миг опозорился и потерял одну из главных причин для гордости. "Это было пощечиной для Берлина, тем более что подделки опознали в Вене, городе политического противника, столице Габсбургов, от которых Германия хотела быть независимой", - отмечает Георг Диц.

Львы, увиденные Дюрером в зверинце во время путешествия, 1521 год Фото: bpk/Kupferstichkabinett, SMB/Jörg P. Anders

После такого позора можно было бы опустить руки. Но новый директор кабинета принял вызов, стал искать и приобретать работы Дюрера. В 1877 году в Париже он одновременно приобрел две ценнейшие коллекции рисунков и гравюр, а после выпустил новый каталог. Среди новых приобретений были такие известные работы, как "Святой Иероним в келье", "Меланхолия", "Рыцарь, смерть и дьявол". К началу XX века Гравюрный кабинет уже знали во всем мире, а его репутация не подвергалась сомнениям. На протяжении последующих лет, и даже в разделенном Берлине, коллекция постоянно пополнялась новыми шедеврами.

Дюрер - свободный художник

Несмотря на то, что Дюрер был приближен ко двору, он всегда оставался свободным художником, много путешествовал ради работы и учебы - например, в Италию и Нидерланды. Это было бы невозможно, если бы слава к нему пришла после смерти. Он - уникальный пример своего времени: художник, ставший европейской знаменитостью еще при жизни. Некоторые из его образов и сюжетов стали каноническими - например, его всадники Апокалипсиса.

В то же время на выставке можно увидеть очень личные произведения мастера. Так, в одном из залов представлена "Мадонна с младенцем и музицирующими ангелами". Уже подростком художник подписывал свои работы характерной монограммой - А.Д. - и проставлял год. Бумага до сих пор хранит следы красной акварели на щечках ангелов.

Дюрер. Портрет матери, 1514 год Фото: Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Jörg P. Anders

Еще один шедевр на выставке - портрет матери Дюрера Барбары 1514 года. Выполненное углем изображение 63-летней женщины передает очень многое: и уважение, и грусть от скорого прощания. К моменту написания картины мать художника, родившая 18 детей, из которых выжили только трое, была очень больна. Как написал о ней Дюрер, ей пришлось пройти через бедность, насмешки, пренебрежение, презрительные слова, страх, но она не стала мстительной: "... я видел также, как смерть нанесла ей два сильных удара в сердце и как она закрыла рот, глаза и отошла в мучениях. Я молился за нее. Я испытывал тогда такую боль, что не могу передать". Мастер решил запечатлеть последние дни матери. Кажется, что этот рисунок выполнен очень быстро, за несколько часов: одежда обозначена несколькими крупными штрихами, ведь самое главное было - запечатлеть навсегда лицо дорогого человека.

В финале экспозиции - рисунок с подписью "Меланхоличная старая женщина". "Такое название рисунку дали при инвентаризации в Баварии, - рассказывает куратор. - Однако всегда был вопрос, откуда мы знаем, что это женщина? Наверное, мы так думаем, потому что человек одет в корсаж, видно шнуровку. Я писал статью о Дюрере, и как-то вечером понял, что знаю этого человека на рисунке. Это никто иной, как учитель Дюрера Михаэль Вольгемут (Michael Wolgemut)". Георг Диц достает из папки репродукцию. "Посмотрите, на этом более позднем портрете у Вольгемута такой же характерный нос, да и шапочка художника, как на рисунке. Бумагу, на которой выполнен рисунок, можно очень точно датировать, это 1493 - 1494 годы. Это как раз момент, когда Дюрер вернулся в родной Нюрнберг после долгих странствий. Очень вероятно, что он решил посетить своего старого мастера и заодно запечатлеть его, - предполагает куратор. - Учитель Дюрера умер в 1519 году, Дюрер написал об этом на портрете. Мне кажется, как и в случае с матерью, художник пытался сохранить образ близкого и дорогого ему человека".

Дюрер и Берлин

Выставка небольшая, но провести на ней можно много часов - рассматривая каждый штрих, каждую черту лица. Так что же значит Дюрер для Берлина?

Проволочный завод, акварель Фото: bpk/Kupferstichkabinett, SMB/Jörg P. Anders

"Это хороший и сложный вопрос, - говорит Георг Диц. - Я думаю, что среди старых мастеров Дюрер занимает очень важное место. Я не буду утверждать, что он - самый главный немецкий художник, но его значение невозможно переоценить. Он известен в разных областях: как художник, как гравер, как автор трактатов о шрифтах и пропорциях, как иллюстратор. Его "Меланхолию" или "Адама и Еву" знают все. При этом нужно помнить, что Берлин недавно приобрел то значение и статус, которые имеет сегодня. И сегодня эту свою важную роль Берлин документирует в том числе и своими коллекциями. Мы продолжаем дело, начатое в XIX веке. Благодаря таким выставкам Государственные музеи Берлина поднимаются на уровень Парижа, Лондона и Нью-Йорка".

Какие работы Дюрера нужно рассмотреть до мельчайших деталей? Советы от куратора

Сложно уделить время каждому рисунку или гравюре. Поэтому мы попросили куратора выставки произведений Дюрера назвать несколько самых важных работ из берлинского собрания. Вот его выбор:

1. Портрет Матери Дюрера (Porträt Dürers Mutter)

2. Проволочный завод (Drahtziehmühle)

3. Долина у Кальхройта (Tal bei Kalchreuth)

4. Группа деревьев и тропинка в горах (Baumgruppe mit Weg im Gebirge)

5. Рисунки из нидерландской поездки (Die Zeichnungen aus dem Silberstiftskizzenbuch der Niederländischen Reise)

6. Святое семейство (Die Heilige Familie)

7. Агнеса Дюрер в нидерландском костюме (Agnes Dürer in niederländischer Kleidung)

Смотрите также: