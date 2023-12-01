Наброски немецкого художника проданы за 1,8 млн евро

Альбом зарисовок немецкого мастера романтического пейзажа Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich) ушел с молотка за 1,8 миллиона евро, сообщило вечером в четверг, 30 ноября, информационное агентство dpa. Тетрадка с набросками была выставлена на торги в берлинском аукционном доме Grisebach в качестве одного из главных лотов - по заявленной стоимости около 1,5 млн евро.

В альбоме размером 12 х 18 см - всего 40 страниц. Почти все заполнены карандашными набросками. Эта книжечка переносит зрителя на 220 лет назад - в лесные окрестности Дрездена, по которым бродит в поисках вдохновения начинающий художник.

В альбоме запечатлены мотивы и фрагменты, которые Каспар Давид Фридрих использовал позже в своих знаменитых романтических пейзажах: луга и поля, птицы, парусники, скалы, но особенно много - деревьев. Как следует из дат, проставленных на некоторых страницах, рисунки были сделаны между 25 апреля и 1 июня 1804 года. На некоторых уголках сохранились серо-карандашные отпечатки пальцев художника.

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