Самовар за 130 евро: в Дрездене распродали "Мир ГДР"

В Дрездене закрылся частный музей, посвященный ГДР. Все экспонаты были в минувшие выходные пущены с молотка. Такое решение принял теперь уже бывший владелец музея Петер Зиммель (Peter Simmel). В коллекцию входило более 70 тысяч предметов: банки с консервированными продуктами, книги, посуда, бытовая техника, компьютеры, швейные машинки, мебель, автомобили. Устроители аукциона, чтобы расширить круг покупателей, даже создали онлайн-каталог. Всего было сформировано 939 лотов. Некоторые из них пришлось сделать сборными, например, нужно было купить сразу несколько коробок с книгами или детскими игрушками, или целый комплект пластиковых розовых и голубых детских горшков - новому владельцу их точно хватит на целый детский сад. Делать ставки можно было как лично - в аукционном зале, так и в режиме онлайн.

Один из самых дорогих лотов - настенная панель

Музей "Мир ГДР" в Дрездене пришлось закрыть из-за посетителей. Вернее, из-за их отсутствия. Вместо ожидаемых 100 тысяч в год сюда захаживало не более 10 тысяч человек. В основном это были школьные классы, при этом, даже сотрудники музея отметили, что дети откровенно скучали, разглядывая "прошлое" своих дедушек и бабушек. Тем любопытнее, что реакция на аукцион превзошла все ожидания. В торгах приняли участие восемь музеев, в которых тоже собраны экспонаты времен ГДР. Но все же не они стали главными покупателями. Самый большой интерес проявили бывшие рядовые жители восточной Германии, заставшие времена социалистического режима. Почти все они пришли на аукцион "за настоящим немецким качеством" - у некоторых до сих пор работают электроприборы тех времен, и в интервью немецким СМИ многие говорили, что хотят купить по второму экземпляру.

В помещении музея в день аукциона катастрофически не хватало места. Там, где проходили торги, установили сто стульев. Но принять участие в аукционе пришли около четырехсот человек, и это не считая зевак. Люди сидели в проходах, еще около тысячи следили за торгами в онлайн-режиме, сотни людей заранее письменно сделали ставки.

Первым, самым дорогим лотом были заявлены декоративные дубовые панели длиной восемь метров. Они были сделаны в конце 70-х годов для одного известного во времена ГДР дрезденского ресторана. Панели были выпущены на крупнейшей в городе мебельной фабрике - Deutsche Werkstätten Hellerau. В итоге панели достались покупателю из зала. Он заплатил за них пять тысяч евро.

Trabant, "Запорожец" и "Лада" - все продано!

Лоты 2 и 3, состоящий каждый из пяти коробок из-под бананов с пластинками, ушли за 240 и 220 евро соответственно. Неожиданно дорого оценили лот 4. Гранитную табличку с надписью "Культурный союз ГДР - дрезденский клуб интеллигенции" (Kulturbund der DDR - Dresdner Klub der Intelligenz) - купили за 1700 евро. Еще два экспоната из первой десятки - радиоприемники, один из которых вмонтирован в тумбочку, - продали за 340 евро и 110 евро. Коробки с игрушками и детский стол со стульями обошлись новым владельцам в 35 и 90 евро. Некоторые вещи были проданы неожиданно дорого, особенно, если вспомнить, сколько они стоили изначально, во времена ГДР. Например, за темно-синюю детскую коляску для двойни заплатили 1800 евро. А вот деревянный журнальный столик, обитый розовым кожзамом, в комплекте с двумя зелеными мягкими креслами приобрели за 160 евро, белое гинекологическое кресло кто-то купил за 130 евро, самовар стоил 130 евро, шерстяной бордовый с сине-белым узором ковер - 170 евро, цветной телевизор с кнопками - 30 евро, швейная машинка на деревянной подставке - всего 10 евро. А вот настольный электрический прибор с большим валиком для глажки постельного белья продать не удалось ни за какие деньги.

Trabant - один из экспонатов музея Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Дороже всего на аукционе стоили автомобили. Выставлялись две спартанские малолитражки Trabant с кузовом из пластика, которые являются одним из символов ГДР. Лот под номером 666, Trabant серо-голубого цвета, купили за шесть с половиной тысяч евро. Столько же стоила аналогичная модель, но бежевого цвета, служившая раньше автошколе. Также за эту же цену продали и более престижную модель - Lada 2103, незатейливого грязно-желтого цвета, - эти машины в ГДР поставляли из СССР. Значительно дешевле продали выпущенный в советской Украине красный "Запорожец" - ЗАЗ-968М обрел нового хозяина за 2800 евро. За 6 тысяч ушел выпускавшийся в ГДР седан Wartburg. Многие на аукционе вспоминали, что купить в ГДР машину можно было только по записи, приходилось ждать много лет. Начальная цена автомобилей, как и всех других лотов, составляла всего 10 евро.

"Остальгия" в восточной Германии

Среди покупателей преобладали те, кто еще застал времена ГДР. Эккехард Геринг (Eckehart Göring) и его жена Астрид специально приехали на аукцион из города Галле. Они хотели катушечный магнитофон, но аппарат в итоге достался другому покупателю. Как рассказал мужчина в интервью телеканалу MDR, он заранее с помощью интернета узнал, сколько стоят такие магнитофоны сегодня, и установил для себе предельную цену, которую и перебил кто-то другой.

В музее были воссозданы целые жилые комнаты, врачебные кабинеты и даже торговые залы Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Житель Дрездена Бернд Гюнтер (Bernd Günther) купил мопед Simson SR2, практически новый. Просто из чувства ностальгии - он хорошо помнит, как ездил на мопеде со своим отцом. Аня Кляйнвэхтер (Anja Kleinwächter) приехала на аукцион, чтобы купить полицейский Wartburg. Но не настоящий, а игрушечный. Как призналась Аня в интервью агентству dpa, в детстве она мечтала о такой радиоуправляемой машинке, однако тогда ее невозможно было достать. Выходец из Магдебурга, живущий сегодня в Швейцарии, коллекционирует выпускавшиеся в ГДР компьютеры марки Robotron. На аукционе ему удалось приобрести сразу два новых аппарата.

Всего продано на 175 тысяч евро

В общей сложности за все пущенные с молотка экспонаты удалось выручить 174 590 евро. Не удалось продать только 42 лота. Сам Петер Зиммель приобрел экспозицию этого музея шесть лет назад за 50 тысяч евро, когда прежний владелец музея - тогда он находился еще в пригороде Дрездена - был признан банкротом. Часть экспонатов принесли обычные люди - либо сами граждане экс-ГДР, либо получившие их в наследство. Фарфоровые сервизы, например, были в те времена редкостью и удачным приобретением, и хранились неприкосновенными в сервантах, пока не выходили из моды. Выставка в музее "Мир ГДР" была огромной, на нескольких этажах - полторы тысячи квадратных метров. Помимо отдельных выставочных экземпляров, которые, кстати, можно было трогать и брать в руки, здесь были воссозданы целые жилые комнаты, врачебные кабинеты и даже торговые залы. Например, настоящий прилавок супермаркета с манекенами в одежде продавщицы и покупательницы. На полках стояли сотни знакомых восточным немцам наименований - от спиртных напитков до банок с консервами и огурцами-помидорами. Кстати, именно продуктами питания больше всего интересовались потенциальные покупатели, хотя устроители аукциона и предупредили, что срок хранения уже давно вышел. Продуктовый зал был продан за 5500 евро. А парикмахерский салон ушел с молотка всего за 110 евро.

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