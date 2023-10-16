В Германии прошли аукционы по продаже пляжных корзин

На немецких курортах насчитывается более 100 тысяч плетеных пляжных корзин. В конце сезона некоторые были выставлены на продажу.

Пляжные корзины (Strandkörbe), придуманные в Германии и впервые появившиеся на немецком побережье в 1882 году, давно стали своего рода главными символами здешних курортов на Северном и Балтийском морях.

Иногда такие классические плетеные корзины можно увидеть в других регионах Германии - например, на террасах или газонах перед частными домами где-нибудь в далеких от морского побережья Баварии, Гессене или других землях. Превращенные из мебели пляжной в мебель садовую, они напоминают владельцам об отпуске на море…

Необычные аукционы

В прошедшие выходные в середине октября число таких счастливых обладателей настоящих пляжных корзин, так сказать, пропитанных морской солью, увеличилось еще более чем на сотню. После завершения очередного купального сезона туристические ведомства двух популярных курортов на Северном море провели аукционы по продаже списанных корзин - вполне еще пригодных для использования, но уже отслуживших свой срок.

Во время аукциона на курорте Санкт-Петер-Ординг Фото: Jonas Walzberg/picture alliance/dpa

Как сообщает информационное агентство dpa, на курорте Санкт-Петер-Ординг было выставлено около 90 корзин по стартовой цене в 80 евро. Почти все они ушли с молотка, цена некоторых во время торгов превысила 200 евро. Также было продано несколько старых буйков - тех самых, за которые нельзя заплывать. Стартовая цена этих лотов составила 50 евро.

В целом только на этом курорте в аренду сдается около 1200 пляжных корзин по цене от 10 до 12 евро в день. После завершения купального сезона кабины перевозят на хранение в специальные ангары.

Второй аукцион состоялся на острове Зюльт, где было выставлено четыре десятка пляжных корзин по стартовой цене в 90 евро. Примерно за неделю до торгов они были размещены около яхт-клуба в общине Лист, чтобы все желающие могли без спешки определить своих фаворитов - рассмотреть, посидеть, помечтать о следующем отпуске…

Аукцион на автомобильной парковке среди прибрежных дюн Фото: Jonas Walzberg/picture alliance/dpa

Пляжные корзины в Германии

По оценкам Федерального патентного ведомства, общее число плетеных пляжных корзин на немецком побережье и островах превышает 100 тысяч. Нынешний классический вид сформировался примерно в 1910 году. Стандартные размеры составляют примерно 1,6 на 1,2 метра, вес - около 80 килограммов, что необходимо для устойчивости во время сильного ветра.

Многие производители предлагают садовую мебель в виде пляжных корзин - эти модели стоят несколько сотен евро. При этом новое классическое кресло-кабинка обойдется намного дороже - от полутора до нескольких тысяч евро, не говоря уже об эксклюзивных моделях на заказ.

Солнечная погода перед началом сезона осенних штормов Фото: Jonas Walzberg/picture alliance/dpa

За долгую историю использования пляжных корзин изобретатели предлагали разные улучшения и модификации. В 1907 году был оформлен патент на раскладную корзину-кровать; в 1911 году - на корзину, которую можно было использовать в качестве… лодки; в 1939 году - на корзину из стальных труб. Среди последних новшеств - идея оснастить верхнюю часть короба солнечной батареей для зарядки мобильных устройств.

Изобретателем пляжной корзины считается Вильгельм Бартельман (Wilhelm Bartelmann) из Ростока. В 1882 году он создал первую такую модель для отдыхавшей на побережье женщины, страдавшей ревматизмом. Она обратилась в мастерскую по производству плетеной мебели с просьбой изготовить кресло для пляжа, которое могло бы защитить от ветра и солнца. Новинка сразу же вызвала большой интерес среди гостей курорта и уже скоро Вильгельм Бартельман даже открыл свою вторую мастерскую.

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