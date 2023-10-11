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КультураГермания

Германия отмечает юбилей своего главного романтика

Павел Мыльников
11 октября 2023 г.

Познавший природу Каспар Давид Фридрих родился 250 лет назад, но его картины до сих пор полны тайн и трогают душу. В каждом произведении - и грусть, и надежда. Он - из тех немецких художников, которых стыдно не знать.

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Картина Каспара Давида Фридриха "Странник над морем тумана"
Художник стремился постичь духовную суть природыФото: picture alliance/dpa/Folkwang-Museum/Elke Walford

Поднимающаяся над морем луна, глыбы льда, похоронившие под собой обломки корабля, молящийся человек над краем обрыва, одинокий путник, взирающий с вершины мрачной скалы на скрытое клочьями тумана ущелье… Это лишь часть обширного наследия Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich), наиболее известного представителя раннего немецкого романтизма. Германия готовится отмечать 250-летие пейзажиста чередой масштабных выставок.

Уроженец Грайфсвальда появился на свет 5 сентября 1774 года в семье мыловара. Первые уроки рисования Фридрих получил в юности, несколько лет он обучался в Датской королевской академии изящных искусств в Копенгагене. По возвращении из Дании путешествовал по городам Германии и на 42 года осел в Дрездене.

Фридрих стремился самостоятельно постичь духовную суть природы и с этой целью путешествовал в поисках мотивов, создавая многочисленные этюды. Он хотел писать полотна, которые возбуждали бы у человека некое чувство - и при этом на первый взгляд оставалось бы неясным, какое именно. "Если картина оказывает воздействие на душу созерцателя, - говорил художник, - она соответствует главному требованию, которое предъявляют к произведению искусства".

Каспар Давид Фридрих сочетал внимание к деталям с фантазией

В полотнах Фридриха отчетливо выделяются составляющие его элементы, отмечают искусствоведы. Художник изучает природу до мельчайших деталей, однако не просто воспроизводит ее реалистично, а буквально жонглирует ею, сочиняя образ и добавляя различные фигуры на заднем плане - чтобы зритель мог идентифицировать себя с ними.

Картина Каспара Давида Фридриха "Этапы жизни"
Ранней известности способствовали публичные показы в БерлинеФото: bpk

Публика трактует творчество живописца по-разному. Кто-то способен увидеть в его картинах религиозную подоплеку, кто-то - политическую. Наследие Фридриха даже использовалось идеологами. Так, национал-социалисты видели в живописце "германско-нордическое чувство природы".

Искусствоведы XXI века открыты для интерпретаций, указывает куратор выставки картин Каспара Давида Фридриха в швейцарском Винтертуре Давид Шмидхаузер (David Schmidhauser). Каждому следует извлекать из творчества Фридриха то, что ему нравится, добавляет эксперт.

Живописец был забыт на десятилетия

В последние годы жизни живописца почти не замечали в художественных кругах. Пейзажист скончался в нищете 7 мая 1840 года и был забыт на добрых полвека. Сегодня же его имя входит в число ключевых художников XIX столетия.

Картина Каспара Давида Фридриха "Северный Ледовитый океан"
Порой художник изображал места, куда в действительности не успел добратьсяФото: picture-alliance/akg-images

Цикл юбилейных мероприятий открывает в Германии 15 декабря выставочный зал Kunsthalle Hamburg. Экспозиция посвящена существенному влиянию Фридриха на превращение пейзажного жанра в искусство нового времени в первой трети XIX века. В центре выставки - взаимоотношения человека и природы в пейзажах мастера немецкого романтизма. Отдельная часть экспозиции, которая продлится до 1 апреля 2024 года, покажет то, какое влияние творчество художника оказывает на современное искусство.

Источник вдохновения - золотой век нидерландской живописи 

Работы Фридриха уже можно увидеть в художественном музее швейцарского Винтертура - с 26 августа по 19 ноября 2023 года. Здесь его наследие объединено с творчеством предвестников романтизма, представителей золотого века нидерландской живописи и мастеров классического пейзажа. Кураторы выставки, организованной в сотрудничестве с музеем Георга Шефера (Museum Georg Schäfer) в баварском Швайнфурте, приглашают ответить на вопросы, где немецкий живописец черпал вдохновение, какими художниками восхищался и как они повлияли на его творчество.

Между прочим, сам Фридрих хоть и любил горы и  походы, никогда не был в Швейцарии в силу финансовых причин. Он знакомился с ее заснеженными вершинами и стремительными водопадами по картинам других мастеров. Благодаря прогулкам по Саксонской Швейцарии и изучению картин коллег он смог почувствовать себя ближе к настоящей Швейцарии.

Одно из крупнейших в мире собраний картин Фридриха хранится в Старой национальной галерее на Музейном острове в Берлине. Этот музей расскажет о своей роли в возрождении интереса к творчеству живописца. Ведь именно здесь в 1906 году состоялась легендарная "Выставка столетия немецкого искусства", где было представлено 93 работы уроженца Грайфсвальда.

Картина Каспара Давида Фридриха "Двое мужчин, созерцающих луну"
Важная тема в работах Фридриха - отношения человека и природыФото: Heritage-Images/picture alliance

Тогда художнику отдали должное, выделив его мастерство передачи света и атмосферы, а также назвав пионером модернизма. Ранней известности Фридриха еще при жизни не в последнюю очередь способствовали многочисленные приобретения его работ и публичные показы в Берлине, в те годы являвшемся фактической столицей Пруссии. Экспозиция в Старой национальной галерее будет ждать посетителей с 19 апреля по 4 августа 2024 года.

Окно в 1818-й в Грайфсвальде

Померанский земельный музей в Грайфсвальде в следующем году посвятит своему земляку сразу три выставки. "Линии жизни" (с 28 апреля по 4 августа) расскажут о творческом пути художника - от первых попыток в живописи до позднего творчества. В рамках экспозиции "Места томлений" (с 18 августа по 6 октября) всемирно известное полотно "Меловые скалы на острове Рюген" впервые окажется в родном регионе живописца - подлинный пейзаж и запечатленный на холсте встретятся в первый раз более чем за 200 лет. А "Родной город" (с 16 октября 2024 года по 5 января 2025-го) объяснит связь Фридриха с Грайфсвальдом и позволит полюбоваться картиной "Луга близ Грайфсвальда". Кроме того, с июля следующего года в музее будут представлены цифровые коллажи японского художника Хироюки Масуямы, который поместил странствия немецкого пейзажиста в современный контекст.

Незримое присутствие живописца можно будет ощутить даже без посещения музея. В городе проложат специальный пешеходный маршрут с инсталляциями, "ящиком времени", позволяющим заглянуть в 1818 год, и беговой дорожкой, которая поможет желающим подготовиться к собственным походам и познанию природы.

Рисунки из окрестностей Дрездена

Картина Каспара Давида Фридриха "Меловые скалы на острове Рюген"
Пейзажи Фридриха излучают спектр настроений - от грусти до надеждыФото: gemeinfrei

Завершит выставочный цикл, проходящий под патронажем президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), музей изобразительных искусств Альбертинум в Дрездене. Именно в этом городе Фридрих создал свои важнейшие произведения, здесь же он участвовал в дебатах о современном искусстве. На выставке, которая пройдет с 24 августа 2024 года до 5 января 2025-го, его работы будут дополнены ключевыми пейзажами из Дрезденской картинной галереи старых мастеров, которую некогда посещал сам живописец в поисках вдохновения.

А Гравюрный кабинет покажет серию рисунков, сделанных на прогулках, в том числе - в окрестностях Дрездена. Быть может, посетители захотят пройтись по маршрутам Фридриха не только мысленно, но и в буквальном смысле. Экспозиция в Гравюрном кабинете завершится 17 ноября 2024 года.

Натуралистичный в своей наблюдательности, строгий и дотошный в исполнении, движимый непоколебимой верой в силу искусства, Каспар Давид Фридрих довел собственный стиль до совершенства, превратившись в подлинного мастера "пейзажа настроений" - от грусти до надежды. Публика стоит перед его картинами "c широко раскрытыми глазами", отмечал директор выставочного зала Kunsthalle в Гамбурге еще в 1898 году. Так же ведет себя и современная публика.

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