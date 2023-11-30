Кому достанутся зарисовки главного романтика Германии?

"Альбом зарисовок Карлсруэ", датируемый 1804 годом, - один из шести сохранившихся этюдников мастера романтического пейзажа из Дрездена Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich). Четыре других находятся в Национальном музее в Осло, один - в Гравюрном кабинете художественного музея Дрездена. В выставленном на аукцион альбоме размером 12 х 18 см, всего 40 страниц, почти все из которых заполнены карандашными набросками. Коричневая обложка с рисунком "под мрамор" немного потерта, но в целом находится на удивление в хорошем состоянии. Внутри бумага гладкая и лишь слегка пожелтевшая, все страницы почти целые. Эта книжечка переносит зрителя на 220 лет назад, в лесные окрестности Дрездена, по которым бродит в поисках вдохновения начинающий художник. В этюднике запечатлены мотивы и фрагменты, которые Каспар Давид Фридрих использовал позже в своих знаменитых романтических пейзажах: луга и поля, птицы - сидящие и в полете, парусники и глыбы скал, но особенно много - деревьев.

Во всевозможных вариантах, в группах и отдельно стоящие, только силуэты или с мельчайше прорисованными ветками и глубокими трещинами в коре. Самые узнаваемые - это наброски старых дубов, изображения которых окружают руины на картине "Аббатство в дубовом лесу". Как следует из дат, проставленных на некоторых страницах, рисунки были сделаны между 25 апреля и 1 июня 1804 года. На некоторых уголках остались серо-карандашные отпечатки пальцев 29-летнего художника.

Останутся ли наброски в Германии

"Альбом зарисовок Карлсруэ" немецкого художника Каспара Давида Фридриха будет выставлен на торги в четверг, 30 ноября, в берлинском аукционном доме Grisebach в качестве одного из главных слотов. Он станет самым дорогим экземпляром этого года, если будет продан по заявленной стоимости около полутора миллиона евро.

Картина Каспара Давида Фридриха "Аббатство в дубовом лесу" Фото: akg-images/picture alliance

В 2024 году будет широко отмечаться 250-летие со дня рождения этого хорошо известного в Германии художника. В Дрездене, Берлине, Гамбурге, а также в Нью-Йорке запланированы грандиозные выставки. Можно предположить, что музеи очень заинтересованы в расширении своих коллекций, однако пока не ясно, решатся ли они выложить столь внушительную сумму за этот небольшой сборник. Искусствоведы очень надеются, что после аукциона "Альбом зарисовок Карлсруэ" не исчезнет где-нибудь в сейфе частного коллекционера. В то же время велики шансы на то, что альбом не будет вывезен за границу и останется в Германии. Незадолго до намеченного аукциона Управление Сената по культуре Берлина решило инициировать процедуру внесения этого артефакта в Список культурных ценностей национального значения Берлина. Это может повлиять на покупательский интерес и, соответственно, цену альбома. Но фактом остается то, что до мая 2024 года, как минимум на период действия процедуры, будет действовать запрет на экспорт этой работы Каспара Давида Фридриха.

Самый романтичный из романтиков

Каспар Давид Фридрих (1774-1840) родился в Грайфсвальде на севере Германии в семье мыловара. Изобразительному искусству он учился в Датской академии изящных искусств в Копенгагене. После окончания художник поселился в Дрездене. Пейзажи его родной земли - меловые скалы, руины монастырей, портовые виды - любимые мотивы его творчества. В то же время он не терял связей со своими родственниками в Грайфсвальде: регулярно навещал их и поддерживал оживленную переписку. В Померанском земельном музее в Грайфсвальде можно увидеть уникальную коллекцию из 54 писем.

Одно из крупнейших в мире собраний картин Фридриха хранится в Старой национальной галерее на музейном острове в Берлине. Именно здесь в 1906 году состоялась легендарная "Выставка столетия немецкого искусства", где были представлены 93 работы главного романтика Германии.

Цикл юбилейных мероприятий открывает в Германии 15 декабря в выставочном зале Kunsthalle Hamburg . Экспозиция рассказывает о творчестве Фридриха и о пейзажном жанре в искусстве нового времени, в частности, в первой трети XIX века. В центре выставки - взаимодействие человека и природы в картинах мастера немецкого романтизма. Отдельная часть экспозиции, которая продлится до 1 апреля 2024 года, о том, какое влияние оказывает творчество художника на современное искусство.

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