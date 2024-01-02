2024 год: что ждет культурную жизнь Германии

Что объединяет одного из ключевых мыслителей Просвещения, главного романтика Германии и последнюю завершенную симфонию Бетховена? 2024 год станет для них юбилейным.

Наступивший год обогатит культурную жизнь Германии сразу несколькими круглыми датами. DW перечисляет основные события.

Юбилейный год Канта

До 17 марта экспозиция в федеральном выставочном зале Bundeskunsthalle в Бонне рассказывает об эпохе Просвещения и немецком философе Иммануиле Канте (Immanuel Kant), родившемся 22 апреля 1724 года и умершем 12 февраля 1804 года. Выставка построена вокруг четырех вопросов, на которые, как считал один из ключевых мыслителей Просвещения, философия должна ответить человечеству: "Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? Что такое человек?"

Окунуться в эпоху помогут картины, графические работы, научные инструменты, карты и рукописи, а также интерактивные стенды. Биография Канта была тесно связана с городской средой Кёнигсберга, поэтому кураторы фактически воссоздали этот город эпохи барокко, полностью разрушенный во Вторую мировую войну.

Переосмысление образа женщины в итальянском экспрессионизме

Сразу два музея ФРГ покажут работы итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. Зрители не только погрузятся в космополитическую парижскую среду, но станут свидетелями сравнений экспрессиониста-итальянца с живописцами из немецкоязычных стран, а также получат возможность по-новому оценить образ женщины в творчестве художника, родившегося 140 лет назад. Первую за 15 лет ретроспективу работ Модильяни в Германии до 17 марта можно увидеть в Государственной галерее Штутгарта, а с 27 апреля по 18 августа - в музее Барберини в Потсдаме.

Музей Барберини делает акцент на природе в творчестве Мунка Фото: Zapotocky Ales/CTK/picture alliance

Кроме того, музей Барберини до 1 апреля демонстрирует произведения норвежского живописца Эдварда Мунка. Уроженец восточной Норвегии, Мунк известен как мастер отражения основных человеческих эмоций. Однако акцент выставки под Берлином сделан на его изображениях природы, отражающих ее динамичность и изменчивость. Еще одна выставка Мунка проходит в Берлинской галерее до 22 января.

Последняя симфония Бетховена

Весной культурный мир отметит 200-летие Девятой симфонии Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven). Премьера музыкального произведения состоялась 7 мая 1824 года в венском Кернтнертортеатре. Ровно два века спустя, 7 и 8 мая, последняя завершенная симфония Бетховена, рукопись которой включена в список объектов всемирного документального наследия "Память мира", прозвучит в вуппертальском Stadthalle. А 21 июня ей можно будет насладиться в оперном театре Бонна, родного города композитора.

Каспар Давид Фридрих черпал вдохновение в том числе в нидерландской живописи Фото: akg-images/picture alliance

Одним из самых ожидаемых событий станет 250-летие со дня рождения Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich), наиболее известного представителя раннего немецкого романтизма. Юбилею главного романтика Германии посвящены выставки не только в самой ФРГ, но и за ее пределами.

Гость из золотого века нидерландской живописи

Далеко не все ожидаемые экспозиции приурочены к юбилейным датам. Так, с 12 июля по 3 ноября Берлинская картинная галерея проведет крупную выставку видного представителя золотого века нидерландской живописи Франса Хальса. Один из признанных мастеров портрета, он писал не только состоятельных нидерландцев, но и представителей маргинализированных социальных групп, тем самым, помогая им обрести видимость. В конце XIX века картины Хальса стали образцами для подражания и источником вдохновения для реалистов и импрессионистов.

Художественный музей Städel во Франкфурте-на-Майне порадует публику масштабной экспозицией работ Кете Кольвиц (Käthe Kollwitz). Гости смогут поближе познакомиться с известной немецкой художницей XX века, которая в своем искусстве - будь то скульптуры или гравюры - рассматривала экзистенциальные человеческие вопросы с новой точки зрения. Многие работы старейший в ФРГ, Австрии и Швейцарии музей, созданный на основе частной коллекции, покажет из собственных собраний. Выставка пройдет с 20 марта по 9 июня.

А берлинский культурный центр Kulturforum весной и летом будет демонстрировать уникальную коллекцию из полутора сотен рисунков нидерландского гравера и портретиста Мартена Якобса ван Веена, известного как Мартен ван Хемскерк. Эти работы первой половины XVI столетия посвящены Риму и созданы представителем романтизма за пять лет жизни в Вечном городе. Изучить мельчайшие детали визуальных проводников по истории Рима эпохи Возрождения можно будет с 26 апреля по 4 августа.

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