  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Семейная пара купила пенсионерам 400 билетов в филармонию

Максим Нелюбин
13 декабря 2023 г.

Билеты в Кельнскую филармонию обошлись в 20 тысяч евро. В программе концерта - Гайдн, Бетховен, Сибелиус и Рахманинов.

https://p.dw.com/p/4a6fs
Концертный зал Кельнской филармонии (фотография из архива)
Концертный зал Кельнской филармонии Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Предрождественские недели в Германии - время благотворительности. Повсюду проходят многочисленные акции, во многих городах устраивают праздничные ужины для нуждающихся, собирают пожертвования в разные фонды.

Согласно прогнозу федерального объединения гражданских инициатив Deutscher Fundraising Verband, сумма всех пожертвований жителей страны в 2023 году составит 5,8 миллиарда евро, что несколько меньше уровня предыдущего года. Средний размер оценивается примерно в 170 евро.

Подарок для пенсионеров от любителей классической музыки

Сумма необычного пожертвования, о котором во вторник, 12 декабря, сообщил немецкий портал t-online, значительно превышает этот показатель. 20 тысяч евро - столько в общей сложности стоили 400 билетов для пенсионеров на концерт в Кельнской филармонии, которые приобрела одна семейная пара из этого города, пожелавшая остаться анонимной. Этот зал вмещает около 2000 человек.

В программе концерта Немецкой камерной филармонии Бремена, состоявшегося в Кельне в начале декабря, значились произведения Франца Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена, Яна Сибелиуса и Сергея Рахманинова.

Половина билетов была передана семейной парой в объединение немецких благотворительных организаций Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, которое, в свою очередь, сообщило о возможности получить подарок на Рождество городским обществам и клубам пенсионеров. При этом каждый желающий мог также взять еще один бесплатный билет для сопровождающего.

Смотрите также: 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Благотворительная почтовая марка к Рождеству

В Германии к Рождеству вышли две новые почтовые марки

В Германии к Рождеству вышли две новые почтовые марки

В канун Рождества спрос на традиционные почтовые марки, особенно с праздничными мотивами, значительно возрастает.
Культура29 ноября 2023 г.
Бабушка с внучкой в элегантной квартире

Жилье в Германии: у пенсионеров - 60 квадратных метров на человека

Жилье в Германии: у пенсионеров - 60 квадратных метров на человека

В ФРГ больше всего жилплощади - у пожилых, меньше всего - у мигрантов. Каждый второй житель страны имеет в своем распоряжении не менее 41 кв. м. А каков средний размер квартир?
Стиль жизни27 февраля 2021 г.
Человек в инвалидной коляске рядом с рекламной одежды

Бедные в богатой Германии: сколько стоит в ФРГ хорошая жизнь?

Бедные в богатой Германии: сколько стоит в ФРГ хорошая жизнь?

Хотя Германия - одна из самых богатых стран мира, почти каждому шестому ее жителю, это 13,8 млн человек, грозит нищета или он уже живет за чертой бедности, утверждают авторы нового исследования.
Общество18 октября 2022 г.
Показать еще