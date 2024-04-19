В Мюнхене Pussy Riot испортили портрет Путина

В мюнхенской Пинакотеке современности состоялся перформанс панк-рок-группы Pussy Riot. На лестницу в фойе вынесли портрет российского президента. Но пробыл он там недолго.

В четверг, 18 апреля, в мюнхенской Пинакотеке современности прошла протестная акция панк-рок-группы Pussy Riot c участием Марии Алехиной.

Перформанс Pussy Riot в Пинакотеке посмотрели около 500 человек

Перформанс длился несколько минут. Местом действия стала лестница Пинакотеки. Под ритмичные звуки музыки участницы выкрикивали лозунги, называли президента РФ Владимира Путина военным преступником и осуждали войну России в Украине. "No Putin", "No War", - такие красные надписи были видны на черной одежде. Одна из участниц панк-рок-группы помочилась на портрет российского президента. В стенах мюнхенского музея подобная акция прошла впервые, а вот для Pussy Riot элемент акции, когда выносят портрет Владимира Путина и девушка в балаклаве, задирая платье, мочится на него, уже стал традицией.

В конце перформанса участницы сняли балаклавы. В акции также принял участие современный австрийский художник-акционист Флац (Flatz), по приглашению которого Pussy Riot и приехали в Мюнхен. Художник захотел показать участницам группы выставку своих работ - она сейчас как раз проходит в Пинакотеке.

Как прокомментировала DW руководитель отдела по работе с прессой Баварских государственных собраний картин, в состав которых входит и Пинакотека современности, Тине Нелер (Tine Nehler), "короткое спонтанное выступление Pussy Riot в четверг вечером состоялось в ротонде музея, доступной для всех желающих бесплатно. Художник-акционист FLATZ представил коллектив в рамках ретроспективы своих работ, которая продлится до 5 мая. Около 500 человек пришли и встретили бурными аплодисментами трогательный, а местами и очень жесткий перформанс. После акции Pussy Riot выступили с концертом в клубе Bahnwärter Thiel".



Выставка Флаца открылась в Мюнхене в феврале 2024 года. Представляя публике Pussy Riot, художник подчеркнул, что восхищается смелостью этих женщин. Мало кто сегодня осмеливается открыто заявлять о своем протесте, подчеркнул Вольфганг Флац. Его работы часто таким темам, как насилие, агрессия, боль, любовь и политика.

Пинакотека современности - это единственный в Германии музей современного искусства, в котором под одной крышей разместились живопись, скульптура, графика, архитектура и прикладное искусство.