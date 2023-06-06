Крымский акционист осужден на 15 лет за антивоенную акцию

В мае 2022 года Богдан Зиза облил синей и желтой красками дверь "мэрии" Евпатории и бросил в нее "коктейль Молотова", назвав это антивоенной акцией. Теперь военный суд приговорил его к 15 годам колонии.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам заключения в колонии общего режима крымского художника-акциониста Богдана Зизу, который в мае 2022 года облил краской цветов украинского флага дверь здания администрации Евпатории в аннексированном Россией Крыму и попытался поджечь ее, бросив "коктейль Молотова". Об этом во вторник, 6 июня, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным издания "Грати", прокурор требовал приговорить Зизу к 18 годам колонии строгого режима. Художнику инкриминировали теракт, угрозу совершения теракта и призывы к терроризму за видеообращение, которое он записал одновременно с акцией.

Выступая накануне на заседании Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону с последним словом, Богдан Зиза потребовал лишить его гражданства России и освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, а также объявил голодовку с 10 июня.

Богдан Зиза был задержан в Евпатории 16 мая 2022 года после проведения своей акции, которую он назвал антивоенной и снимал на видео.

В июне 2022 года российские власти внесли Зизу в список террористов и экстремистов.

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