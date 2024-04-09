Сотрудник Пинакотеки в Мюнхене повесил в музее свою картину

Постоянную экспозицию Пинакотеки современности в Мюнхене пополнило новое произведение искусства. Правда, самому музею об этом было долгое время неизвестно. Дело в том, что один из сотрудников тайно принес картину собственного творчества и разместил ее в стенах мюнхенского музея, сообщили в понедельник, 8 апреля, немецкие СМИ.

Свободного художника выгнали из Пинакотеки

51-летний мужчина работал в техническом отделе музея. При этом он считал себя свободным художником и занимался искусством в свободное от работы время. По информации мюнхенской полиции, мужчина имел доступ к служебным помещениям и залам экспозиции в часы, когда музей был закрыт для широкой общественности, что позволило ему довольно быстро разместить свое произведение и остаться незамеченным. Таким образом он надеялся привлечь внимание к своему творчеству и обрести славу, сообщила полиция о мотивах правонарушителя.

Как долго провисела картина размером 60 х 120 см в Пинакотеке современности в Мюнхене, до сих пор неизвестно. В самом музее полагают, что эта "акция" длилась не так долго. Как подчеркнула сотрудник по связям с общественностью музея Тине Нелер (Tine Nehler), "смотрители музея замечают такое сразу". После обнаружения факта незаконного размещения артефакта сам объект был снят и возвращен владельцу. О сюжете картины информации нет.

Полиция ведет расследование по факту порчи имущества: чтобы разместить свою картину, мужчина проделал два отверстия в одной из стен музея. Несмотря на то, что свободному художнику удалось избежать уголовного преследования и более серьезных обвинений, наказание за такой поступок все-таки последовало - уже от самого музея. Пинакотека современности в Мюнхене освободила его от выполнения служебных обязанностей, вынесла для него запрет на посещение музея и прервала трудовые отношения с провинившимся сотрудником.

Студентка юридического факультета разместила свою картину в Бонне

Это уже не первый случай произвольного размещения картин в немецких музеях. В 2023 году много шума наделала история с картиной студентки права из Кельна Данаи Эмманоулдис (Danai Emmanouilidis). В сентябре ей удалось пронести свою картину в Федеральный выставочный зал Bundeskunsthalle в Бонне и разместить ее среди произведений известных художников. Правда, в этом случае сотрудники музея обнаружили картину, когда разбирали экспозицию, осознав, что данный артефакт не принадлежит к выставочным объектам.

Картина студентки права из Кельна Данаи Эмманоулдис Фото: Bundeskunsthalle Bonn/dpa/picture alliance

Боннский музей проявил завидную долю юмора и обратился к неизвестному художнику с помощью социальных сетей. Художница быстро нашлась и добровольно вышла на связь с сотрудниками Bundeskunsthalle. Позднее вместе они решили выставить картину на аукцион и пожертвовать вырученные деньги на благотворительные цели. 2800 евро заплатил за картину покупатель из Северного Рейна - Вестфалии. Студентка была в восторге.

Смотрите также: