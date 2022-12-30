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Концерт Pussy Riot в Берлине
Концерт Pussy Riot в БерлинеФото: Dmitry Vachedin/DW
КультураГермания

"Раненый зверь - самый опасный": шоу Pussy Riot в Берлине

Дмитрий Вачедин
11 мин. назад

На берлинском концерте Pussy Riot в театре Volksbühne публику поливали водой, а портрет Владимира Путина - мочой. Корреспондент DW сходил на концерт и поговорил с участником группы.

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Берлинский театр Volksbühne на площади Розы Люксембург - два шага от места, где в период Веймарской республики гаходился главный офис Коммунистической партии Германии, сейчас тут офис Левой партии - самый "красный" адрес в Берлине. В театре аншлаг, все билеты на Pussy Riot распроданы. Публика состоит наполовину из седых хорошо одетых - чуть ли не аристократического стиля - мужчин и женщин. Вторая половина - по виду просто студенты, они и одеты как обычные студенты.

Четыре молодые и красивые женщины на сцене скачут и обливают публику водой из поллитровых пластиковых бутылок - особенно далеко брызгать водой получается у Ольги Борисовой, которая кажется более физически подготовленной, чем остальные участники группы.

Pussy Riot в Берлине
Pussy Riot в БерлинеФото: Dmitry Vachedin/DW

Когда-то Борисова сама работала в полиции - возможно, в 2012 году, когда Pussy Riot устроили знаменитый так называемый панк-молебен в Храме Христа Спасителя, она носила форму и, будь она чуть постарше, сама могла бы участвовать в задержании прыгающей сейчас рядом с ней Марии Алехиной. Теперь Ольга Борисова обливает водой сидящего в шестом ряду, то есть довольно далеко от сцены, корреспондента DW - брюки все мокрые. Сидящие рядом пожилые аристократы стоически переживают холодный душ.

На сцену выносят портрет Владимира Путина. Девушка в красной балаклаве забирается на стол и, задирая платье, мочится на портрет. Рядом в красном платье упоенно играет московский джазовый саксофонист Антон Пономарев.

Каждый может быть Pussy Riot

"Pussy Riot никогда не был приятен слуху, никогда не хотел кому-то понравиться. Мы просто призываем не быть индифферентными. Мы говорим: "Алё, ребята, проснитесь! Война близко! Делайте что-нибудь", - объясняет корреспонденту DW после концерта участник Pussy Riot Тасо Плетнер (он просит называть его в мужском роде).

Во время панк-молебна, сделавшего группу всемирно известной, Тасо было 14 лет. То, что он сегодня оказался на сцене, - доказательство того, что лозунг "Каждый может быть Pussy Riot" действительно работает. У группы несколько составов. Надежда Толоконникова чаще всего находится в США. Петр Верзилов и Ника Никульшина в Катаре попытались провести акцию, выбежав на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Однако то, что у них получилось в 2018 году в Москве, не вышло в арабской стране. А Мария Алехина вместе с участниками "нового поколения" проводит тур по Германии.

Выступление группы не исчерпывается обливанием жидкостями зрителей и портрета Путина. Это можно назвать спектаклем - девушки под громкую и на удивление свежо звучащую музыку полтора часа рассказывают (выкрикивают) историю панк-молебна 2012 года и последующих лет, проведенных за решеткой. Все это сопровождается видеорядом, созданным из архивных съемок и мультипликации.

Сюжет рассказывается от лица Марии Алехиной - это не то воспоминания, не то дневник, в общем, литература. В умении внятно донести до зрителя сюжет своего спекталя создателям отказать трудно. Даже не очень понимающие российские реалии и не говорящие на русском зрители к концу этого крэш-курса понимают, что произошло в 2012 году и почему это важно. Одна из лучших сцен спектакля - когда девушки идут по кругу за саксофонистом в платье, который играет "Боже, царя храни", курят (запах табака чувствуется в зале), а на экране показывают, как в заснеженном московском дворике бесконечно долго пытается припарковаться белый автозак.

"Мама, не смотри телевизор"

Во всем этом есть две проблемы. Во-первых, история 2012 года из нынешнего времени, когда российское государство легко дает двадцатилетние сроки за госизмену, кажется историей чуть ли не времен Достоевского, а то и Гомера. Подумать только, тогда Марии Алехиной удавалось выигрывать суды у своей колонии, а начальник лагеря лично уговаривал ее прекратить голодовку! Сами участники группы признают, что времена изменились. Нынешняя российская власть, по словам Тасо Плетнера, это "раненый зверь". "А раненый зверь - самый опасный", - добавляет активист.

Как хорошо можно увидеть из новостной повестки, российская система подавления инакомыслия за последние 10 лет сильно шагнула вперед. Спектакль заканчивается последним - и самым актуальным - клипом Pussy Riot "Мама, не смотри телевизор", но даже этот выпущенный в декабре клип, похоже, устарел - высказывания вроде "здесь (в Украине. - Ред.) нет никаких нацистов" были актуальны разве что в марте. При этом не сказать, что события в Украине не интересуют Pussy Riot - когда Мария Алехина кричит "Буча", в этом чувствуется настоящая боль. Да и последняя фраза спектакля звучит однозначно: "Украина, я тебя люблю". Но 80 процентов времени на сцене посвящено 2012-2013 годам.

Стоячие овации после концерта
Стоячие овации после концертаФото: Dmitry Vachedin/DW

Во-вторых, фраза "каждый может быть Pussy Riot" оказалась пророческой. Если 7-8 лет назад эта группа чуть ли не единственная представляла западной публике политическое искусство из России, то теперь о политике и войне говорят все. Похоже, Pussy Riot опередили время - и если тогда их понимали не все, то уходящий год вынудил пересмотреть значение группы в культурной иерархии. "Мне нравится фраза певицы Монеточки: "Если бы я знала, что все будет как будет, то я 10 лет назад не воротила бы нос от Pussy Riot. Я бы бежала впереди них, голая и в балаклаве", - говорит Тасо Плетнер.

Во всяком случае в Берлине от Pussy Riot никогда не воротили нос. Зрители в мокрых пятнах от воды встретили спектакль овацией стоя.

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