Женщины в изобразительном искусстве. Вы их знаете?

В отличие от всем известных ван Гога или Рембрандта, женщины-художницы порой оказываются незаслуженно забытыми. 8 марта DW знакомит с творчеством талантливых художниц.

На протяжении столетий женщины остаются в недостаточной степени представленными в искусстве. Их работы висят вдали от посетителей в музейных запасниках, пылятся в частных собраниях и обделены вниманием галеристов. Лишь немногим, например, Кете Кольвиц (Käthe Kollwitz), Фриде Кало или Ники де Сен-Фалль, удалось пробиться на международный арт-рынок. В остальном же созданные женщинами произведения изобразительного искусства составляют лишь небольшую часть работ, выставленных в собраниях музеев и художественных галерей.

Ситуация постепенно меняется, и все больше музеев проводят выставки, акцент которых сделан именно на женском искусстве. А достойных имен в нем немало, начиная с античности. Но многие творческие личности находились в тени своих супругов, а их произведения нередко публиковались под именами мужей. Однако в каждой эпохе находились художницы, получившие известность еще при жизни.

Женщинам в искусстве посвящена выставка "Maestras. Художницы 1500-1900" в музее Арпа в Ремагене на западе Германии, организованная совместно с музеем Тиссена-Борнемисы в Мадриде и открытая до 16 июня. Некоторые из 51 имени в экспозиции хорошо известны и в наши дни, некоторые же были забыты, а теперь мир вновь открывает их.

Хильдегарда Бингенская (1098-1179)

В средневековых монастырях трудилось немало талантливых женщин, прежде всего - над рукописями и книжными иллюстрациями. История не сохранила имен большинства из них. Одно из редких исключений - Хильдегарда Бингенская (Hildegard von Bingen), настоятельница бенедиктинского монастыря Рупертсберг. Ее таланты были по-настоящему многосторонни: писательница, целительница, музыкант, богослов и художница. Немецкая монахиня самостоятельно иллюстрировала собственные рукописи и увековечила в иллюстрациях свои религиозные и мистические видения.

Одна из иллюстраций Хильдегарды Бингенской к собственным видениям Фото: Abtei St. Hildegard/Rüdenheim-Eibingen

Хильдегарда Бингенская проявляла необычную для того времени уверенность в себе. Ее современники - как мужчины, так и женщины - восхищались ее смелостью и харизмой и еще при жизни почитали аббатису как святую.

Многие видят в монахине сторонницу эмансипации женщин. Ее работы и сегодня вдохновляют самых разных людей - от интересующихся христианским мистицизмом до художниц-феминисток. Одна из них, американка Джуди Чикаго, отдала дань уважения немецкой аббатисе в своей инсталляции "Званый ужин", включающей около четырех десятков известных женщин из трех тысячелетий.

Феде Галиция (1578-1630)

Первые картины уроженка Милана Галиция написала еще подростком. Желая поощрить талант дочери, отец позволял ей наблюдать за работой в его мастерской - сам Нунцио Галиция был востребованным художником-миниатюристом. Имя Галиции обрело известность благодаря натюрмортам с фруктами - в то время новому и популярному жанру, который обеспечивал художникам хороший заработок.

История Юдифи и Олоферна - популярный сюжет в искусстве барокко Фото: Palacio Real de La Granje de San Ildefonso/Patrimonio Nacional

Внимание к Галиции привлекли и выполненные ею портреты. Многие знатные люди заказывали итальянке свои портреты. Слава о художнице дошла даже до Праги, до двора тогдашнего императора Священной Римской империи Рудольфа II.

Одной из самых известных работ Галиции является изображение популярного библейского сюжета - Юдифи с головой Олоферна. Искусствоведы подозревают, что в образе Юдифи художница изобразила саму себя.

Джованна Гарцони (1600-1670)

Италия является родиной целой плеяды талантливых художниц эпохи Возрождения и барокко. Одна из них - Джованна Гарцони, известная прежде всего своими зарисовками цветов, растений и животных. Но это больше чем обычные натюрморты: проработка деталей в ее рисунках была настолько тщательной, что работы кажутся фрагментами научных исследований.

Натюрморты Гарцони отличались вниманием к деталям Фото: Gallerie degli Uffizi/Gabinetto Fotografico

Молва о таланте Гарцони распространилась за пределы ее родного региона. Она провела несколько лет во Флоренции, в Турине, Риме и, возможно, Лондоне. Девушка неоднократно встречала благожелательных меценатов, таких как семья Медичи, и получила доступ к высшим слоям художественного сообщества. Она быстро приобрела репутацию одного из мастеров натюрморта и одного из лучших научных иллюстраторов.

Гарцони вышла замуж за состоятельного венецианского художника Тиберио Тинелли - очевидно, весьма невзыскательного человека, который уважал ее целомудрие. Брак продлился всего год и распался после того, как отец художницы заявил права на имущество молодого человека, обвинив его в колдовстве. Суд посчитал обвинения абсурдными. Сама Гарцони после развода полностью посвятила себя карьере.

Маддалена Корвина (1607-1664)

Еще одной из протеже семьи Медичи была итальянка Маддалена Корвина. Талантливая художница специализировалась на миниатюрных портретах, а также создавала гравюры.

Искусствоведы до сих пор спорят, кто увековечен в образе Екатерины Александрийской Фото: Privatsmmlung Norfolk/Foto: Denise Ilie

Нельзя с уверенностью сказать, кого Корвина изобразила на представленной здесь работе в образе Екатерины Александрийской - саму себя или свою современницу Артемизию Джентилески. Маддалена Корвина была знакома и с уже известной нам Джованной Гарцони. Трое художниц принадлежат к одним из самых известных эпохи барокко в Италии.

Элизабет-Луиза Виже-Лебрён (1755-1842)

Отправимся из Италии во Францию эпохи классицизма. Элизабет-Луиза Виже-Лебрён была любимой портретисткой королевы Марии-Антуанетты. Тесные связи художницы с французской аристократией вынудили ее бежать из страны во время Великой французской революции, иначе Виже-Лебрён могли обвинить в сочувствии к старому порядку и казнить на гильотине.

Картина Виже-Лебрён "Леди Гамильтон в образе вакханки" Фото: NATIONAL MUSEUMS LIVERPOOL/Lady Lever Art Galllery

Уроженка Парижа много ездила по Европе и провела некоторое время в Италии, России, Германии и Англии. Она продолжала писать портреты и получала заказы от представителей европейской знати, уделяя особое внимание портретам женщин и детей.

Виже-Лебрён уверенно бросала вызов нормам того времени и изображала своих моделей с необычными для той эпохи жестами или со слегка приоткрытым ртом. Это считалось скандальным, но при этом часто встречалось у других живописцев.

Мэри Кэссетт (1844-1926)

Уроженка американского штата Пенсильвания Мэри Стивенсон Кэссетт была единственной американкой среди импрессионистов и одной из немногих женщин в этом течении в искусстве. Кэссетт следовала девизу "Я независима. Я могу жить одна и люблю работать".

Акцент в полотнах Кэссетт сделан на мире женщин и детей Фото: Mick Vincenz

Несмотря на признанный талант и дружбу с французским живописцем Эдгаром Дега, американка не смогла влиться в круги коллег-мужчин. Но вскоре стало ясно, что ничего лучшего с ней случиться не могло - по крайней мере, с художественной точки зрения. Кэссетт сосредоточилась на мире женщин и детей и создала ту близость к своим персонажам, которой мужчины не могли достичь. На ее полотнах женщина была больше, чем просто симпатичной моделью - созданный Кэссетт женский образ был самодостаточным, наводящим на размышления, выразительным и прекрасным.

Художница всегда стремилась экспериментировать с новыми техниками. Живопись, пастель, гравюра… С конца 1890-х годов Кэссетт часто искала вдохновение в японских гравюрах и включала их в свое творчество.

Соня Делоне (1885-1979)

Работы российско-французской художницы известны абстрактными формами и геометрическими фигурами. Делоне привлекала игра цвета, света и движения, что нашло отражение в ее творчестве, будь то коллажи, обложки для книг, небольшие расписные шкатулки, подушки, абажуры и, разумеется, картины.

Соне Делоне при жизни была посвящена выставка в Лувре Фото: Museo Nacional Thyssen- Bornemisza, Madrid/VG Bild-Kunst Bonn 2024

Художница провела большую частью жизни в Париже, где расширила свою деятельность, работая в том числе с текстилем. Ее находки использовались в моде и сценическом дизайне, а сама Делоне создала успешный бизнес.

Ее произведения часто находились в тени работ мужа, модерниста Робера Делоне. Однако в 1964 году Соня Делоне стала первой художницей, которой при жизни была посвящена персональная выставка в Лувре.

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