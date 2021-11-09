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Министерство иностранных дел Украины

Внешнеполитическое ведомство Украины.

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09.12.2019, Frankreich, Paris: Session de travail lors du Sommet au Format Normandie au Palais de l'Elysee Volodymyr Zelensky president ukrainien, Emmanuel Macron, president de la Republique Francaise, Vladimir Poutine, president russe et Angela Merkel, Chanceliere allemande en presence de Jean Yves Le Drian, ministre francais des Affaires Etrangeres POOL/HAMILTON/MAXPPP - meeting of the Normandy Four leaders at the Elysee Palace in Paris, France, on december 9, 2019 *** Local Caption *** Sommet a l'Elysee en presence du president de la Republique Francaise, de la Chanceliere allemande, du president ukrainien et du president russe ayant pour but de de trouver une sortie de crise entre l'Ukraine et la Russie. Foto: Pool/Hamilton/Maxppp/MAXPPP/dpa |

Россия отказывается от встречи в "нормандском формате" 09.11.2021

Москва заявила, что ее предложения по проекту документа к встрече глав МИД "нормандского формата" не учтены. Пресс-секретарь МИД Франции опровергла эти утверждения.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Германия встревожена сообщениями о перемещениях войск РФ близ Украины 08.11.2021

Берлин находится в диалоге с ОБСЕ, США, Францией, а также Украиной и РФ по ситуации в регионе российско-украинской границы, заявила представитель МИД Германии.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows tanks, armoured personnel carriers and support equipment amid the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Москва опровергла сообщения СМИ о стягивании войск к границе с Украиной 03.11.2021

Официальный представитель МИД РФ назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине". Ранее в СМИ были опубликованы снимки, возможно, указывающие на переброску войск РФ.
ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 20: The Bayraktar TB2 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is displayed during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 20, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Киев обосновал применение беспилотника Bayraktar правом на самооборону 28.10.2021

Киев воспользовался своим правом на самооборону, придерживаясь необходимых процедур в Совместном центре координации и контроля, а также в ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Украины.

Россия идет на разрыв с НАТО: ответ Москвы за шпионский скандал? (18.10.2021) 18.10.2021

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в ответ на решение Североатлантического альянса об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, являющихся, по убеждению Брюсселя, незаявленными сотрудниками российской разведки. Как реагируют на нынешние шаги Москвы в штаб-квартире альянса?

In this handout photo taken from video released by Georgian Interior Ministry Press Service, Georgian Police officers escort former President Mikheil Saakashvili after he was arrested in Rustavi, Georgia, Friday, Oct. 1, 2021. The prime minister of Georgia says former President Mikheil Saakashvili has been arrested. The announcement Friday by Prime Minister Irakli Garibashvili came about 18 hours after Saakashvili, who was convicted in absentia and has lived in Ukraine in recent years, posted on Facebook that he had returned to the country. (Georgian Interior Ministry Press Service via AP)

Глава МИД Грузии: Экстрадиция Саакашвили невозможна 07.10.2021

Михаил Саакашвили не будет экстрадирован в Украину, подчеркнул глава МИД Грузии. Он считает, что Саакашвили нарушил как грузинские законы, так и украинские - незаконно выехал из Украины.
A photograph taken on March 19, 2021, shows former Georgian President Mikheil Saakashvili gesturing during a press conference, in Kiev. - Georgia's flamboyant ex-president Mikheil Saakashvili said on October 1, 2021 he had returned from exile despite the threat of arrest, calling on his supporters to take to the streets against the government. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили в Грузии 01.10.2021

После задержания в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили МИД Украины вызвал главу грузинского посольства для разъяснения ситуации. Генпрокуратура в Тбилиси расследует незаконное пересечение границы.
Hungary's Foreign and Trade Minister Peter Szijjarto speaks during a joint press conference with the Greek Foreign Minister on October 2, 2020 after a meeting in Budapest. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP) (Photo by ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images)

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за газового конфликта 28.09.2021

Украина возмущена тем, что Венгрия подписала с "Газпромом" контракт о поставке газа в обход ее территории. Венгрия обвинила Украину в нарушении ее суверенитета.
9-1939-9-20-A1-13 (74555) Borowenskij Polen 1939 2. Weltkrieg / Polenfeldzug Sept.1939: Verhandlungen über die Demarkationslinie zwischen Deutschland und der UdSSR am 20. September 1939. - Deutsche Soldaten im Gespräch mit der Besatzung des Panzerautos, mit dem der Vertreter der Roten Armee, Kommissar Borowenskij, in Brest-Litowsk eingetrof- fen ist. - / Foto (Boesig). |

МИД РФ назвал вторжение советских войск в Польшу "освободительным походом" 17.09.2021

Москва не могла допустить, чтобы Гитлер захватил всю Польшу, к тому же украинское и белорусское население Польши встречало Красную армию как освободителей, утверждают на Смоленской площади.
Sept. 18, 2016 Russian navy servicemen visit a polling station during the Russian parliamentary election in Sevastopol, Crimea, September 18, 2016. REUTERS/Pavel Rebrov (c) Reuters/P. Rebrov

Киев назвал российские выборы в Крыму нарушением международного права 16.09.2021

Кроме населения аннексированного Крыма, в выборах депутатов Госдумы РФ смогут участвовать жители самопровозглашенных "народных республик" Донбасса, контролируемых пророссийскими сепаратистами.
02.06.2020 *** Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba attends a news conference with his German counterpart Heiko Maas after discussing bilateral and international issues, in Berlin, Germany, June 2, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch/Pool

Украина предложила США создать зону свободной торговли 07.09.2021

По словам главы МИД Украины, Киев с помощью зоны свободной торговли с США хочет привлечь средства, необходимые для обороны.
(c) DW-Korrespondentin in der Ukraine Olexandra Indiuchova. Ehemaliger Außenminister der Ukraine Pavlo Klimkin während des DW-Interviews.

Все карты на руках у Байдена. Климкин о визите Зеленского в США 04.09.2021

Каково будущее "Северного потока - 2", минских соглашений, перспективы членства Украины в НАТО? Экс-глава МИД Украины рассказал DW, получил ли Зеленский ответы на вопросы во время визита в США.
26.03.2018 The Russian flag is seen through barbed wire as it flies on the roof of the Russian embassy in Kiev, Ukraine March 26, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Украина и Россия расширили санкции друг против друга 21.08.2021

Киев ввел санкции против ряда россиян, которых он считает причастными к преследованию граждан в аннексированном Крыму. Москва в ответ ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО.
В ООН, ЕС и Европарламенте призвали расследовать смерть Виталия Шишова

В ООН, ЕС и Европарламенте призвали расследовать смерть Виталия Шишова 03.08.2021

ООН призвала украинские власти провести тщательное расследование обстоятельств исчезновения и смерти белорусского активиста Виталия Шишова. В ЕС также ожидают результатов расследования.
19.07.2021 | A five-ring Olympic emblem is put at Odori Park in Sapporo City, Hokkaido Prefecture on July 19, 2021. Odori Park is a competition venue for marathon and racewalking. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

На сайте Олимпиады убрали границу между Крымом и остальной Украиной 23.07.2021

Ошибку на официальном сайте Олимпиады-2020 заметили 22 июля. После этого МИД Украины поручил посольствам страны в Швейцарии и Японии "разобраться" с ней.
30.4.2021, Nowotrojizke, Ukraine Auf den Bildern ist ein Checkpoint in der Ost-Ukraine zu sehen, der abtrünnige prorussische Separatistengebiete von dem Rest des Landes trennt. Der Checkpoint ist auf der von der Ukraine kontrollierten Seite der Frontlinie in der Region Donezk. Der Ort heißt Nowotrojizke (Novotroitske).

МИД ФРГ призвал Россию и Украину выполнять договоренности парижского саммита 22.07.2021

В годовщину соглашения Трехсторонней контактной группы о мерах по обеспечению перемирия в Донбассе МИД Германии заявил о необходимости более конструктивных мер со стороны РФ по разрешению конфликта.
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