Министерство иностранных дел Украины

Внешнеполитическое ведомство Украины.
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Официальный представитель МИД РФ назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине". Ранее в СМИ были опубликованы снимки, возможно, указывающие на переброску войск РФ.
Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в ответ на решение Североатлантического альянса об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, являющихся, по убеждению Брюсселя, незаявленными сотрудниками российской разведки. Как реагируют на нынешние шаги Москвы в штаб-квартире альянса?