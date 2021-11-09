Министерство иностранных дел Украины

Россия идет на разрыв с НАТО: ответ Москвы за шпионский скандал? (18.10.2021)

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в ответ на решение Североатлантического альянса об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, являющихся, по убеждению Брюсселя, незаявленными сотрудниками российской разведки. Как реагируют на нынешние шаги Москвы в штаб-квартире альянса?