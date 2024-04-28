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МИД Украины: Убитые россиянином в ФРГ были военнослужащими

Роман Сулима
29 апреля 2024 г.

Скончавшиеся накануне из-за ножевых ранений двое граждан Украины были военнослужащими, проходившими курс реабилитации после полученных ранений, сообщил украинский МИД.

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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в КиевеФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Пресс-служба министерства иностранных дел Украины в своем комментарии вечером в воскресенье, 28 апреля, сообщила, что убитые накануне в Германии украинские граждане были военнослужащими, проходившими курс реабилитации после полученных ранений на войне РФ против Украины. В настоящее время консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона", - говорится в тексте комментария.

Глава МИД также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого - 57-летнего гражданина РФ. Согласно избранной 28 апреля немецкими властями меры, он будет находиться под арестом вплоть до суда.

В двойном убийстве подозревают россиянина

Двое граждан Украины были убиты 27 апреля в баварском городке Мурнау в земельном округе Гармиш-Партенкирхен на юге Германии. 36-летний мужчина скончался от тяжелых ножевых ранений на месте, а 23-летний парень был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, где позже также скончался.

Предполагаемый преступник скрылся. Вскоре в ходе розысков был задержан 57-летний подозреваемый. По данным полиции, он является гражданином РФ и проживает неподалеку от места преступления.

"Мы все еще находимся в самом начале расследования", - сказал в день убийства журналистам пресс-секретарь регионального полицейского управления Даниэль Кац (Daniel Katz). "Точный ход событий, предпосылки и мотивы теперь являются предметом уголовного расследования", - добавил он.

 

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