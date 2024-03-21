В Германии расследуют убийство матери и дочери из Украины

После двухнедельных поисков в Германии обнаружено тело 51-летней украинки. Ранее была найдена убитой ее 27-летняя дочь. Убийство могла совершить супружеская пара с целью завладеть новорожденным ребенком.

Полиция на юго-западе Германии расследует убийство двух женщин из Украины - 51-летней Марины Стеценко и ее 27-летней дочери Маргариты. Подозреваемыми в совершении двойного убийства, а также в похищении полуторамесячной дочери Мии - дочери Маргариты - является супружеская пара из Зандхаузена в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Оба задержанных супруга отказываются давать показания и хранят молчание, сообщили в прокуратуре телеканалу SWR в четверг, 21 марта.

Тело Марины Стеценко после двухнедельных поисков было обнаружено 20 марта. Следователи нашли его на берегу озера близ Хоккенхайма. Поисковая операция началась после того, как полиция 7 марта обнаружила в Хоккенхайме на берегу Рейна тело ее дочери Маргариты с признаками насильственной смерти, а также стало известно о похищении ее новорожденной внучки. Украинки проживали в местном центре размещения беженцев после того, как переехали в ФРГ из Украины, спасаясь от войны.

Арестована супружеская пара

Ребенка позднее нашли "под присмотром" проживающей в городе пары - 43-летней россиянки и 44-летнего немца, пишет Bild. Их задержали вечером 13 марта, а на следующий день арестовали по подозрению в убийстве. Мать Маргариты следователи искали в том числе и потому, что ее считали важным свидетелем по этому делу.

По предварительным данным, Марину также убили. По одной из версий, обеих женщин пара убила, чтобы забрать ребенка себе. Еще до рождения Мии пара рассказывала соседям и коллегам о том, что у них скоро будет дочь, сообщает далее Bild.

Как отмечает портал Tagesschau со ссылкой на данные полиции, задержанные входили в близкий круг общения убитых украинок. По предватительной версии следствия, обе женщины были убиты вечером 6 марта - сначала мать и спустя несколько часов дочь.

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