Полиция нашла живым младенца убитой в Германии украинки

Полуторамесячную дочь убитой на прошлой неделе украинки нашла полиция города Мангейм. В убийстве подозревают двух мужчин. 51-летнюю мать жертвы ищут до сих пор и призывают очевидцев к помощи.

Правоохранители города Мангейм федеральной земли Баден-Вюртемберг нашли младенца убитой 27-летней беженки из Украины. Как сообщило местное управление полиции в пятницу, 15 марта, полуторамесячный ребенок был найден у двух мужчин в возрасте 43 и 44 года. Их обоих задержали вечером 13 марта, а на следующий день отправили в тюрьму. "Есть веские подозрения, что они убили 27-летнюю женщину", - подчеркнули в полиции.

Анализ ДНК подтвердил, что найденный младенец - это дочь недавно убитой гражданки Украины. Ребенок без каких-либо повреждений и находится в местной больнице, уточняют правоохранители.

Гражданку Украины убили на прошлой неделе

Тело 27-летней украинки с признаками насильственной смерти нашли на берегу реки Рейн в окрестностях Хоккенхайма земли Баден-Вюртемберг. Труп обнаружил прохожий около 10.20 утра 7 марта прямо на пешеходной дорожке вдоль реки, уточняет газета Bild.

Тем временем следствие пытается разыскать ее 51-летнюю мать убитой - Марину Стеценко, которую считают главным свидетелем по делу. Известно, что погибшая женщина, ее ребенок и мать жили в центре размещения беженцев. Некоторое время их считали пропавшими без вести. Полиция ищет мать убитой по фотографии и просит откликнуться свидетелей.

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