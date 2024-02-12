В Германии убит молодой баскетболист из Украины

Вечером 10 февраля 17-летнему баскетболисту Владимиру Ермакову из Украины были нанесены смертельные ножевые ранения на вокзале в немецком Оберхаузене Рурской области федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, сообщает издание Bild в понедельник, 12 февраля. 18-летний товарищ Владимира по команде Артем Козаченко также получил серьезные ранения ножом, но выжил. "Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации", - сообщили в Федерации баскетбола Украины.

По данным Bild, двое молодых украинских спортсменов около 8 часов вечера субботы ехали в автобусе из торгового центра Centro на главный железнодорожный вокзал Оберхаузена, чтобы пересесть на поезд до Дюссельдорфа. В автобусе у них возник словесный конфликт с другими молодыми людьми.

После выхода из автобуса на вокзале баскетболисты подверглись внезапному нападению. Один из предполагемых преступников, как выяснилось позже, им был 15-летний немец турецкого происхождения, нанес двум украинцам девять ударов ножом в грудь и живот. Владимир Ермаков скончался во время срочной операции в больнице, а Артема Козаченко удалось спасти. По данным полиции, два подростка - сириец (14 лет) и немка ливанского происхождения (13 лет) - получили в ходе ссоры серьезные травмы.

Нападавший хорошо известен полиции

Нападавшие скрылись с места преступления, но при помощи видеозаписей полиции удалось быстро установить личность молодого человека, наносившего удары ножом. Он уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Ранее подросток, проживающий в Гельзенкирхене, задерживался в связи с грабежами и нанесением телесных повреждений другим лицам.

Второй задержанный - проживающий в городе Херне 14-летний школьник - немец греческого происхождения - позже был отпущен, поскольку не было установлено серьезных подозрений в совершении им преступления.

В тот же субботний вечер отдел по расследованию убийств главного полицейского управления города Эссен взялся за расследование обстоятельств преступления. Ордер на арест 15-летнего подростка из Гельзенкирхена по обвинению в непредумышленном убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений прокуратура выдала в воскресенье днем. Расследование продолжается. В МИД Украины заявили, что взяли дело на особый контроль.

Спортсмены скорбят по юному баскетболисту

Скриншот с текстом скорби клуба по погибшему юному баскетболисту Фото: ART Giants Düsseldorf/Facebook

Федерация баскетбола Украины и клуб Art Giants Düsseldorf публично скорбят по юному баскетболисту. Владимир Ермаков выступал за немецкий клуб в Бундеслиге U19, был заявлен в сборную Украины U18 и периодически тренировался с профессионалами в Дюссельдорфе.

"Спасаясь от войны в родной стране, в июле 2023 года он переехал в Дюссельдорф, где обрел свой новый дом. Владимир был очень популярен среди тренеров, товарищей по команде и друзей. Его будут помнить как молодого человека, чья повседневная жизнь характеризовалась чистой радостью жизни и спортивными амбициями", - написал в Facebook клуб Art Giants Düsseldorf.

Ермаков и Козаченко должны были выступить в составе команды 11 февраля.

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