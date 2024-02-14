Убийство украинского баскетболиста в Германии: новые детали

У полиции нет свидетельств того, что ножевое нападение на украинского баскетболиста Владимира Ермакова совершено по ксенофобским мотивам. DW собрала новые подробности резонансного случая.

По делу об убийстве украинского подростка-баскетболиста в немецком городе Оберхаузен появились новые подробности. В частности, в полиции Эссена сообщили во вторник, 13 февраля, что не имеют конкретных указаний на ксенофобские мотивы нападения с ножом на 17-летнего Владимира Ермакова, в результате которого юноша скончался в больнице. В полиции сообщили, что "на данный момент все указывает на то, что это - внезапная эскалация насилия со стороны 15-летнего главного преступника". Там была создана специальная следственная комиссия по расследованию инцидента.

В Федерации баскетбола Киева ранее утверждали, что на украинских спортсменов напали "просто за то, что они украинцы". "После исчерпывающего опроса свидетелей и анализа доказательных материалов ничего конкретно не указывает на преступление на почве ксенофобии", - отмечают в совместном сообщении полиция и прокуратура Эссена.

Свидетели нападения, на которых ссылается немецкий таблоид Bild, утверждают, что Ермаков и его коллега по команде Артем Козаченко безуспешно пытались избежать столкновения с 15-летним Мертом В. и его пособниками, неоднократно провоцировавшими украинцев. Нападавший, по словам свидетелей и полицейского, которого цитирует издание, вытащил нож и "как ошалевший" напал на ребят, нанеся им девять ножевых ранений. Кроме того, он ранил ножом членов своей компании, пытавшихся успокоить его.

"Очевидно, что ему было безразлично, убьет ли он кого-либо. Во время задержания не было видно, что он о чем-то сожалеет", - цитирует Bild неназванного полицейского. Артем Козаченко выжил, его доставили в отделение интенсивной терапии одной из больниц с тяжелыми травмами.

Нападавший бил ножом сам

По имеющейся на данный момент информации, Мерт В. был единственным, кто применил нож. Немецкого подростка с турецкими корнями в прошлом неоднократно задерживала полиция, в частности из-за разбойного нападения и нанесения тяжких телесных повреждений. В поле зрения полиции попадал и 14-летний пособник нападавшего, подозреваемый в тяжких преступлениях.

Пост в Facebook на странице клуба ART Giants Düsseldorf Фото: ART Giants Düsseldorf/Facebook

Владимир Ермаков бежал от российской войны в Украине сначала в Польшу, а летом 2023 года - в Германию, где играл в молодежной команде баскетбольного клуба ART Giants из Дюссельдорфа. "Украинец, которому было всего 17 лет, входил в основной состав нашей молодежной команды в бундеслиге U-19, номинантом на участие в национальной сборной Германии U-18 и даже время от времени играл с нашими профи", - говорится в сообщении клуба на странице в Facebook, опубликованном после смерти юноши. Клуб инициировал сбор денег для помощи семье погибшего.

В украинском МИД сообщили, что взяли "на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии" и что генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе провело переговоры с главой полиции Эссена.

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