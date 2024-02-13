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В Германии ищут мужчину, напавшего на украинского подростка

Александра Иванова
13 февраля 2024 г.

По данным полиции, 15-летний украинец, находясь в одном из кафе города Меттман, вступил в спор с неизвестным мужчиной. Тот ударил его по голове неким предметом.

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Полицейская мигалка
Фото: Christian Ohde/imago images

15-летний украинский мальчик получил тяжелую травму головы после конфликта с неизвестным мужчиной в одном из ресторанов-дёнерных города Меттман в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Об этом сообщила местная полиция во вторник, 13 февраля, уточнив, что подросток был доставлен в больницу, а его жизнь - вне опасности.

Как указано в пресс-релизе, инцидент произошел поздним вечером 10 февраля. По словам потерпевшего, в дёнерной на площади Юбилеумсплац у него разгорелся спор с неизвестным мужчиной. По данным следствия, этот мужчина сначала совершил ксенофобские высказывания, а затем ударил мальчика по голове неким предметом и скрылся.

Сейчас полиция ищет свидетелей нападения и пытается выяснить личность преступника, который, как говорится в ориентировке, может быть польского происхождения.

Убийство украинского баскетболиста в Германии

11 февраля Федерация баскетбола Киева сообщила, что вечером 10 февраля в немецком городе Оберхаузене в ходе ножевого нападения погиб 17-летний украинский баскетболист, игрок дюссельдорфской молодежной команды ART Giants Владимир Ермаков.

По данным Федерации, напавшие на молодого человека и его друга и партнера по команде Артема Козаченко - "молодые люди не немецкого происхождения". Утром 11 февраля полиция Эссена сообщила, что были установлены и арестованы двое подозреваемых: 15-летний гражданин ФРГ турецкого происхождения из города Гельзенкирхена и 14-летний гражданин ФРГ с греческими корнями из города Херне. Оба подростка были известны полиции.

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Сообщение полиции о нападении на 15-летнего украинца в городе Меттман

POL-ME: 15-Jähriger nach Angriff schwer verletzt - Mettmann - 2402050
www.presseportal.de