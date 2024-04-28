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Россиянина подозревают в убийстве двух украинцев в Баварии

Роман Сулима
28 апреля 2024 г.

Жертвы получили смертельные ножевые ранения у торгового центра в Мурнау. 57-летний подозреваемый задержан и предстанет перед судом. Полиция выясняет мотивы.

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Полицейский автомобиль и ограничительная лента
Полиция ищет свидетелей трагического происшествияФото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Двое граждан Украины были убиты в баварском городке Мурнау в районе Гармиш-Партенкирхен. 36-летний мужчина скончался от тяжелых ножевых ранений на месте, а 23-летний парень был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, где позже также скончался.

Предполагаемый преступник скрылся. Вскоре в ходе розысков был задержан 57-летний подозреваемый. По данным полиции, он является гражданином РФ и проживает неподалеку от места преступления.

Полиция ведет расследование

Задержанный находится под следствием по подозрению в двойном убийстве. Прокуратура запросила ордер на его арест. Мужчина должен предстать перед следственным судьей в районном суде 28 апреля.

Полиция пока не может сказать, был ли нападавший знаком с жертвами, проживавшими в районе Гармиш-Партенкирхен. "Мы все еще находимся в самом начале расследования", - сказал журналистам пресс-секретарь регионального полицейского управления Даниэль Кац (Daniel Katz). "Точный ход событий, предпосылки и мотивы теперь являются предметом уголовного расследования", - добавил он.

Отдел уголовного розыска уже обратился к общественности с просьбой предоставить информацию для выяснения обстоятельств трагедии. Свидетелей просят сообщить о возможной ссоре и иных событиях, предшествовавших убийству.

В Германии расследуют убийство матери и дочери из Украины

Полиция на юго-западе Германии со второй половины марта расследует убийство двух украинок - 51-летней Марины Стеценко и ее 27-летней дочери Маргариты. Они проживали в центре размещения беженцев после того, как переехали в ФРГ из Украины, спасаясь от войны.

По предварительной версии следствия, обе женщины были убиты вечером 6 марта. Тело дочери с признаками насильственной смерти было найдено в Хоккенхайме на следующий день. Тело Марины Стеценко было обнаружено 20 марта на берегу озера в окрестностях Хоккенхайма.

Ребенок Маргариты, полуторамесячная дочь Мия, была похищена. Позднее девочку нашли "под присмотром" проживающей в Зандхаузене федеральной земли Баден-Вюртемберг пары - 43-летней россиянки и 44-летнего немца, писал Bild. Как отмечал портал Tagesschau со ссылкой на данные полиции, задержанные входили в близкий круг общения убитых украинок. Оба подозреваемых в двойном убийстве супруга отказались давать показания, сообщали в прокуратуре.

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